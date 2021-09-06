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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 496 из 496«1...494495496
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12101
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:48
#7426
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Цитата:
Активист Диас Кузаиров из Павлодара объявил о прекращении деятельности, связанной с казахским языком, передает Azattyq Rýhy.

Цитата:
Ранее он посещал торговые точки разных городов с требованием обслуживания на государственном языке

Ну теперь все пойдет своим чередом, без напрягов. Абайка, вы все равно победили, просто приз подвезут чуть позже. Подождете? ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12101
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:53
#7427
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Цитата:
Коррупция убивает будущее наших детей, убивает время, которое мы могли бы потратить на развитие страны. Коррупция, как черная дыра, сжирает те гигантские, колоссальные финансовые ресурсы, которые мы могли бы потратить опять же на страну, на будущее наших детей. К сожалению, это серьезная проблема в течение 30 лет независимости Казахстана она не просто не решилась, а более того усугубилась.

Вот Досым Сатпаев реально видит и понимает, в чем главная проблема в КЗ. А не война с русскоговорящими бабушками.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12101
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:58
#7428
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Цитата:
Второй важный момент: будущее у любой страны никогда не будет радужным, если мы потеряем человеческий капитал. То есть тех людей, которые составляют ее основу, главный ресурс.

О, даже про меня не забыл политолог :lol:
Цитата:
Уже ясно, что в XXI веке мозги дороже ценятся, чем сырье. До тех пор, пока это не поймет так называемая наша «правящая элита» у страны будущего не будет.

А может и не про меня он говорит, а про Куата, мозги же только у него, у меня нету :lol: Я же по казахски не говорю, просто безмозглый айтишник :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7687
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:58
#7429
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Цитата:
maxsaf:
А не война с русскоговорящими бабушками.

Ну это был удар ниже пояса. Тут вообще и обсуждать нечего, только действовать.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7687
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 00:02
#7430
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Цитата:
maxsaf:
Уже ясно, что в XXI веке мозги дороже ценятся, чем сырье. До тех пор, пока это не поймет так называемая наша «правящая элита» у страны будущего не будет.

А вот это ещё в 1991-ом должно было быть как лозунг. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12101
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 00:11
#7431
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Цитата:
elektron:
А вот это ещё в 1991-ом должно было быть как лозунг.

От лозунгов нет никакого толку. Нужны реальные шаги. Собрался к примеру молодой врач на ПМЖ выехать. Кто в состоянии оценить потерю для страны от этого? А дальше все просто, умножаем на 10 000 и получаем ежегодную потерю человеческой капитала. Сумма нужна эквивалентная, чтобы возобновить или предотвратить потери, но свободные деньги сьела коррупция. Круг замкнулся.

[Исправлено: maxsaf, 07.09.2021 - 00:12]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9769
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 00:29
#7432
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Цитата:
elektron:
Ну а почему бы не за 130 лет?

Если за 130 лет то Россия явно будет впереди По количеству окупированного)
Так что берём хотяб 30 лет Цитата:
elektron:
Ну теперь вы из лужи выкарабкивайтесь. 23 ноября 1970 года между Мексикой и США был заключён Пограничный договор, разрешивший в пользу той или иной стороны

Эммм
Вы междугородный договор от захвата отличить не можете?))
Цитата:
serg kost:
Ну может хохлы успокоились. Признаю ошибку.

Похвально
Обычно тут отнекиваються до последнего)
Цитата:
serg kost:
Теперь ты расскажи про свои трансляции

С чего я должен вести трансляции вообще?)
Цитата:
serg kost:
про Атырау

Ответил в той ветке где был вопрос
Цитата:
serg kost:
сколько посадил деревьев

Не помню
Штук 15-20 точно
По школе постояно субботники были и постояно что-то сажали)
Цитата:
serg kost:
какую благотворительность оказывал?

Против благотворительности
Бандиты вон церкви строили в 90ые якобы благотворительно
Но патриотичнее или добрее от этого не стали)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9769
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 00:36
#7433
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Цитата:
maxsaf:
Ну теперь все пойдет своим чередом, без напрягов. Абайка, вы все равно победили, просто приз подвезут чуть позже. Подождете?

Я ни с кем и не воевал
И да канал куата снова пашет
Подписчиков уже 1,5 тысячи
Так что не раслабляйте свой очаг))
Значит и Диас скоро вернётся) Цитата:
maxsaf:
Вот Досым Сатпаев реально видит и понимает, в чем главная проблема в КЗ. А не война с русскоговорящими бабушками.

Сатпаев уже мем в Казахстане
Капитан очевидность
Воровать-плохо
Плохие дороги это тоже плохо
Что делать? А он не знает,просто он показывает на яму и говорит что это плохо))
Цитата:
maxsaf:
не война с русскоговорящими бабушками

Ниче бабуль ещё возьмут за одно место если они так против законов выступают
И да Грузин Виталий и куча мужиков на рынков к которым Диас и Куат приходили тоже к бабкам записываете ?))
Цитата:
maxsaf:
О, даже про меня не забыл политолог

А что уборщиков трудно найти в КЗ?Цитата:
elektron:
Ну это был удар ниже пояса. Тут вообще и обсуждать нечего, только действовать.

Что предлагаете? Бить бабушек продавщиц за незнание законов и языка? Ну вы изверг
Цитата:
maxsaf:
Собрался к примеру молодой врач на ПМЖ выехать. Кто в состоянии оценить потерю для страны от этого? А дальше все просто, умножаем на 10 000 и получаем ежегодную потерю человеческой капитала.

Чето сколько выезжают врачи и пока ни одного известного там))
Скриптонит,Сабуров,Головкин,Иманбек да
Выехали и прославились
А что-то крутых врачей или айтишников кто уехал в 90ые из КЗ и стали знаменитостями не слышно не видно
В России получше с этим
Дуров один чего стоит
Уехал и звезда))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12101
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 02:20
#7434
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Цитата:
abaika95:
А что уборщиков трудно найти в КЗ?

Ну коль каждый уборщик будет из себя психолога корчить - вообще днем с огнем не сыскать :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12101
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 02:23
#7435
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Цитата:
abaika95:
А что-то крутых врачей или айтишников кто уехал в 90ые из КЗ и стали знаменитостями не слышно не видно

А врачу и не надо становиться знаменитостью - он просто делает свое дело, спасает жизни. А вот чьи жизни врач спасает - это самый главный вопрос. А вы пока свой Грэмми натирайте ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12101
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 02:28
#7436
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Цитата:
abaika95:
И да Грузин Виталий и куча мужиков на рынков к которым Диас и Куат приходили тоже к бабкам записываете ?))

Если бы круг лиц только ими ограничивался - кипиш бы не случился. Но кое-кто перешел красную черту, за что и поплатился.

Цитата:
abaika95:
Так что не раслабляйте свой очаг)) Значит и Диас скоро вернётся)

Ну тогда ждите Шойгу с благодарностью за присвоение русскому языку статуса государственного языка :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
73
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 07:53
#7437
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Цитата:
abaika95:
Обычно тут отнекиваються до последнего)

Только умный человек признает свои ошибки.
Ты свои признаёшь?
Цитата:
Против благотворительности
Бандиты вон церкви строили в 90ые якобы благотворительно
Но патриотичнее или добрее от этого не стали)

То есть, благотворительностью занимаются только бандиты?!
Я понял твою мысль.
Цитата:
А что уборщиков трудно найти в КЗ?

Судя по улицам и дворам, скоро ни одного дворника не останется.
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