Отправлено: - 17:36

ladas:

Интересно, а без табличек не понятно, что к медведям нельзя лезть?

[Исправлено: urmas, 06.09.2021 - 17:52]

[Исправлено: urmas, 06.09.2021 - 17:53]

Цитата:У нас ,без табличек непонятно.Ибо в степи ведмедя нет.И непонятно как с ним обращаться.А так да ,написали ферботен, и сразу жаксы...Хотя...Табличками ребенка не спасешь,если в голове родителей мозг отсутствует,или его критически мало.Это же зверь,причем опасный.