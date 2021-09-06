Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:48
Цитата:
Цитата:
Ну теперь все пойдет своим чередом, без напрягов. Абайка, вы все равно победили, просто приз подвезут чуть позже. Подождете?
Активист Диас Кузаиров из Павлодара объявил о прекращении деятельности, связанной с казахским языком, передает Azattyq Rýhy.
Цитата:
Ранее он посещал торговые точки разных городов с требованием обслуживания на государственном языке
Ну теперь все пойдет своим чередом, без напрягов. Абайка, вы все равно победили, просто приз подвезут чуть позже. Подождете?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:53
Цитата:
Вот Досым Сатпаев реально видит и понимает, в чем главная проблема в КЗ. А не война с русскоговорящими бабушками.
Коррупция убивает будущее наших детей, убивает время, которое мы могли бы потратить на развитие страны. Коррупция, как черная дыра, сжирает те гигантские, колоссальные финансовые ресурсы, которые мы могли бы потратить опять же на страну, на будущее наших детей. К сожалению, это серьезная проблема в течение 30 лет независимости Казахстана она не просто не решилась, а более того усугубилась.
Вот Досым Сатпаев реально видит и понимает, в чем главная проблема в КЗ. А не война с русскоговорящими бабушками.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:58
Цитата:
О, даже про меня не забыл политолог
Цитата:
А может и не про меня он говорит, а про Куата, мозги же только у него, у меня нету Я же по казахски не говорю, просто безмозглый айтишник
Второй важный момент: будущее у любой страны никогда не будет радужным, если мы потеряем человеческий капитал. То есть тех людей, которые составляют ее основу, главный ресурс.
О, даже про меня не забыл политолог
Цитата:
Уже ясно, что в XXI веке мозги дороже ценятся, чем сырье. До тех пор, пока это не поймет так называемая наша «правящая элита» у страны будущего не будет.
А может и не про меня он говорит, а про Куата, мозги же только у него, у меня нету Я же по казахски не говорю, просто безмозглый айтишник
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7687
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:58
Цитата:
Ну это был удар ниже пояса. Тут вообще и обсуждать нечего, только действовать.
maxsaf:
А не война с русскоговорящими бабушками.
А не война с русскоговорящими бабушками.
Ну это был удар ниже пояса. Тут вообще и обсуждать нечего, только действовать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7687
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 00:02
Цитата:
А вот это ещё в 1991-ом должно было быть как лозунг.
maxsaf:
Уже ясно, что в XXI веке мозги дороже ценятся, чем сырье. До тех пор, пока это не поймет так называемая наша «правящая элита» у страны будущего не будет.
Уже ясно, что в XXI веке мозги дороже ценятся, чем сырье. До тех пор, пока это не поймет так называемая наша «правящая элита» у страны будущего не будет.
А вот это ещё в 1991-ом должно было быть как лозунг.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 00:11
Цитата:
От лозунгов нет никакого толку. Нужны реальные шаги. Собрался к примеру молодой врач на ПМЖ выехать. Кто в состоянии оценить потерю для страны от этого? А дальше все просто, умножаем на 10 000 и получаем ежегодную потерю человеческой капитала. Сумма нужна эквивалентная, чтобы возобновить или предотвратить потери, но свободные деньги сьела коррупция. Круг замкнулся.
[Исправлено: maxsaf, 07.09.2021 - 00:12]
elektron:
А вот это ещё в 1991-ом должно было быть как лозунг.
А вот это ещё в 1991-ом должно было быть как лозунг.
От лозунгов нет никакого толку. Нужны реальные шаги. Собрался к примеру молодой врач на ПМЖ выехать. Кто в состоянии оценить потерю для страны от этого? А дальше все просто, умножаем на 10 000 и получаем ежегодную потерю человеческой капитала. Сумма нужна эквивалентная, чтобы возобновить или предотвратить потери, но свободные деньги сьела коррупция. Круг замкнулся.
[Исправлено: maxsaf, 07.09.2021 - 00:12]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 00:29
Цитата:
Если за 130 лет то Россия явно будет впереди По количеству окупированного)
Так что берём хотяб 30 лет Цитата:
Эммм
Вы междугородный договор от захвата отличить не можете?))
Цитата:
Похвально
Обычно тут отнекиваються до последнего)
Цитата:
С чего я должен вести трансляции вообще?)
Цитата:
Ответил в той ветке где был вопрос
Цитата:
Не помню
Штук 15-20 точно
По школе постояно субботники были и постояно что-то сажали)
Цитата:
Против благотворительности
Бандиты вон церкви строили в 90ые якобы благотворительно
Но патриотичнее или добрее от этого не стали)
elektron:
Ну а почему бы не за 130 лет?
Ну а почему бы не за 130 лет?
Если за 130 лет то Россия явно будет впереди По количеству окупированного)
Так что берём хотяб 30 лет Цитата:
elektron:
Ну теперь вы из лужи выкарабкивайтесь. 23 ноября 1970 года между Мексикой и США был заключён Пограничный договор, разрешивший в пользу той или иной стороны
Ну теперь вы из лужи выкарабкивайтесь. 23 ноября 1970 года между Мексикой и США был заключён Пограничный договор, разрешивший в пользу той или иной стороны
Эммм
Вы междугородный договор от захвата отличить не можете?))
Цитата:
serg kost:
Ну может хохлы успокоились. Признаю ошибку.
Ну может хохлы успокоились. Признаю ошибку.
Похвально
Обычно тут отнекиваються до последнего)
Цитата:
serg kost:
Теперь ты расскажи про свои трансляции
Теперь ты расскажи про свои трансляции
С чего я должен вести трансляции вообще?)
Цитата:
serg kost:
про Атырау
про Атырау
Ответил в той ветке где был вопрос
Цитата:
serg kost:
сколько посадил деревьев
сколько посадил деревьев
Не помню
Штук 15-20 точно
По школе постояно субботники были и постояно что-то сажали)
Цитата:
serg kost:
какую благотворительность оказывал?
какую благотворительность оказывал?
Против благотворительности
Бандиты вон церкви строили в 90ые якобы благотворительно
Но патриотичнее или добрее от этого не стали)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.09.21 - 00:36
Цитата:
Я ни с кем и не воевал
И да канал куата снова пашет
Подписчиков уже 1,5 тысячи
Так что не раслабляйте свой очаг))
Значит и Диас скоро вернётся) Цитата:
Сатпаев уже мем в Казахстане
Капитан очевидность
Воровать-плохо
Плохие дороги это тоже плохо
Что делать? А он не знает,просто он показывает на яму и говорит что это плохо))
Цитата:
Ниче бабуль ещё возьмут за одно место если они так против законов выступают
И да Грузин Виталий и куча мужиков на рынков к которым Диас и Куат приходили тоже к бабкам записываете ?))
Цитата:
А что уборщиков трудно найти в КЗ?Цитата:
Что предлагаете? Бить бабушек продавщиц за незнание законов и языка? Ну вы изверг
Цитата:
Чето сколько выезжают врачи и пока ни одного известного там))
Скриптонит,Сабуров,Головкин,Иманбек да
Выехали и прославились
А что-то крутых врачей или айтишников кто уехал в 90ые из КЗ и стали знаменитостями не слышно не видно
В России получше с этим
Дуров один чего стоит
Уехал и звезда))
maxsaf:
Ну теперь все пойдет своим чередом, без напрягов. Абайка, вы все равно победили, просто приз подвезут чуть позже. Подождете?
Ну теперь все пойдет своим чередом, без напрягов. Абайка, вы все равно победили, просто приз подвезут чуть позже. Подождете?
Я ни с кем и не воевал
И да канал куата снова пашет
Подписчиков уже 1,5 тысячи
Так что не раслабляйте свой очаг))
Значит и Диас скоро вернётся) Цитата:
maxsaf:
Вот Досым Сатпаев реально видит и понимает, в чем главная проблема в КЗ. А не война с русскоговорящими бабушками.
Вот Досым Сатпаев реально видит и понимает, в чем главная проблема в КЗ. А не война с русскоговорящими бабушками.
Сатпаев уже мем в Казахстане
Капитан очевидность
Воровать-плохо
Плохие дороги это тоже плохо
Что делать? А он не знает,просто он показывает на яму и говорит что это плохо))
Цитата:
maxsaf:
не война с русскоговорящими бабушками
не война с русскоговорящими бабушками
Ниче бабуль ещё возьмут за одно место если они так против законов выступают
И да Грузин Виталий и куча мужиков на рынков к которым Диас и Куат приходили тоже к бабкам записываете ?))
Цитата:
maxsaf:
О, даже про меня не забыл политолог
О, даже про меня не забыл политолог
А что уборщиков трудно найти в КЗ?Цитата:
elektron:
Ну это был удар ниже пояса. Тут вообще и обсуждать нечего, только действовать.
Ну это был удар ниже пояса. Тут вообще и обсуждать нечего, только действовать.
Что предлагаете? Бить бабушек продавщиц за незнание законов и языка? Ну вы изверг
Цитата:
maxsaf:
Собрался к примеру молодой врач на ПМЖ выехать. Кто в состоянии оценить потерю для страны от этого? А дальше все просто, умножаем на 10 000 и получаем ежегодную потерю человеческой капитала.
Собрался к примеру молодой врач на ПМЖ выехать. Кто в состоянии оценить потерю для страны от этого? А дальше все просто, умножаем на 10 000 и получаем ежегодную потерю человеческой капитала.
Чето сколько выезжают врачи и пока ни одного известного там))
Скриптонит,Сабуров,Головкин,Иманбек да
Выехали и прославились
А что-то крутых врачей или айтишников кто уехал в 90ые из КЗ и стали знаменитостями не слышно не видно
В России получше с этим
Дуров один чего стоит
Уехал и звезда))
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать