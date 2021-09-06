Отправлено: - 00:36

maxsaf:

Ну теперь все пойдет своим чередом, без напрягов. Абайка, вы все равно победили, просто приз подвезут чуть позже. Подождете?

maxsaf:

Вот Досым Сатпаев реально видит и понимает, в чем главная проблема в КЗ. А не война с русскоговорящими бабушками.

maxsaf:

не война с русскоговорящими бабушками

maxsaf:

О, даже про меня не забыл политолог

elektron:

Ну это был удар ниже пояса. Тут вообще и обсуждать нечего, только действовать.

maxsaf:

Собрался к примеру молодой врач на ПМЖ выехать. Кто в состоянии оценить потерю для страны от этого? А дальше все просто, умножаем на 10 000 и получаем ежегодную потерю человеческой капитала.

Цитата:Я ни с кем и не воевалИ да канал куата снова пашетПодписчиков уже 1,5 тысячиТак что не раслабляйте свой очаг))Значит и Диас скоро вернётся) Цитата:Сатпаев уже мем в КазахстанеКапитан очевидностьВоровать-плохоПлохие дороги это тоже плохоЧто делать? А он не знает,просто он показывает на яму и говорит что это плохо))Цитата:Ниче бабуль ещё возьмут за одно место если они так против законов выступаютИ да Грузин Виталий и куча мужиков на рынков к которым Диас и Куат приходили тоже к бабкам записываете ?))Цитата:А что уборщиков трудно найти в КЗ?Цитата:Что предлагаете? Бить бабушек продавщиц за незнание законов и языка? Ну вы извергЦитата:Чето сколько выезжают врачи и пока ни одного известного там))Скриптонит,Сабуров,Головкин,Иманбек даВыехали и прославилисьА что-то крутых врачей или айтишников кто уехал в 90ые из КЗ и стали знаменитостями не слышно не видноВ России получше с этимДуров один чего стоитУехал и звезда))