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Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42312
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 11:52
В 1800 году, после переписи населения, согласно которой в Париже было лишь 460 000 жителей, первый консул Наполеон Бонапарт заявил: «В столице Франции должно быть полмиллиона жителей». И повсюду стали печатать эти полмиллиона. Что-то мне подсказывает, что и у нас результаты переписи давно «нарисованы» и осталось только их опубликовать.
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Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 20:56
Цитата:
Вспомни свой трудный путь. Начав с того что тырил отруби, потом скупая за бесценок квартиры уехавших, барыжничая с ними!
Ты теперь имеешь хату в центре. Ты же -состоявшийся бизнесмен, етить-колотить!
Элита Казахстана! (Ну и Погремуха, есстесно). И да простят меня, за это выражение приличные люди на форуме.
111:
Никто не виноват, просто опять же воспользовались развалом страны и тем, что немцам предложили более лучшие условия жизни. Странно что ты этого не знаешь..
Никто не виноват, просто опять же воспользовались развалом страны и тем, что немцам предложили более лучшие условия жизни. Странно что ты этого не знаешь..
Вспомни свой трудный путь. Начав с того что тырил отруби, потом скупая за бесценок квартиры уехавших, барыжничая с ними!
Ты теперь имеешь хату в центре. Ты же -состоявшийся бизнесмен, етить-колотить!
Элита Казахстана! (Ну и Погремуха, есстесно). И да простят меня, за это выражение приличные люди на форуме.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2063
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 22:43
Цитата:
Хм..
У тебя какие то там проблемы?
Да, купил у уехавшего только недавно в мае хату за 55 тысяч долларов.
Тот уехал в Ацтану..
Это ты считаешь плохим?
Первую хату в Костанае купил у тех, кто взял двушку за Дарами леса за 1200 они тогда взяли.
Я у них за 850 долларами.
Вторую однушку, которую сейчас им же и отдаю скоро, на Аль Фараби, купил у тех, кто меня воспитал, за 23 тысячи долларами, то есть по тому курсу примерно 3 с чем то ляма.
Скоро я им не отдам совершенно бесплатно, их ребенку..
Что то ещё?
Ты когда что то там выдумываешь, выдумывай пожалуйста лично за себя, не за других..
Coopidon:
потом скупая за бесценок квартиры уехавших
потом скупая за бесценок квартиры уехавших
Хм..
У тебя какие то там проблемы?
Да, купил у уехавшего только недавно в мае хату за 55 тысяч долларов.
Тот уехал в Ацтану..
Это ты считаешь плохим?
Первую хату в Костанае купил у тех, кто взял двушку за Дарами леса за 1200 они тогда взяли.
Я у них за 850 долларами.
Вторую однушку, которую сейчас им же и отдаю скоро, на Аль Фараби, купил у тех, кто меня воспитал, за 23 тысячи долларами, то есть по тому курсу примерно 3 с чем то ляма.
Скоро я им не отдам совершенно бесплатно, их ребенку..
Что то ещё?
Ты когда что то там выдумываешь, выдумывай пожалуйста лично за себя, не за других..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2063
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 22:51
Кстати купил у того, родителям которого выдали эту хату в 86м, то ли 88м..
Тогда это был обкомовский дом.
Они получили это просто потому что были коммунистами чиновниками.
И что, купить у их детей хату за почти 56 тысяч долларов, это что, пожалеть надо и добавить ещё столько же?
Тогда это был обкомовский дом.
Они получили это просто потому что были коммунистами чиновниками.
И что, купить у их детей хату за почти 56 тысяч долларов, это что, пожалеть надо и добавить ещё столько же?
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 23:09
Цитата:
Нет не виноваты
Просто человек пишет что их были миллионы
А я доказываю что миллиарды
Ведь каждый русский в 15 поколении хоть чучуть но с немецкой фамилией автоматически чистый пруссак если дело идёт по переселению в Европу)))
Сирийцы почему не додумались ещё немецкие фамилии себе брать?)
Моххамед ибн Хаттаб Эверт или Мустафа Франзен)) ну это также смешно как наши Сергей Петровичи Гейнц или Степан Миронычи Рау
elektron:
Ну вот опять во всём немцы виноваты
Ну вот опять во всём немцы виноваты
Нет не виноваты
Просто человек пишет что их были миллионы
А я доказываю что миллиарды
Ведь каждый русский в 15 поколении хоть чучуть но с немецкой фамилией автоматически чистый пруссак если дело идёт по переселению в Европу)))
Сирийцы почему не додумались ещё немецкие фамилии себе брать?)
Моххамед ибн Хаттаб Эверт или Мустафа Франзен)) ну это также смешно как наши Сергей Петровичи Гейнц или Степан Миронычи Рау
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1971
Re: Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 06.09.21 - 08:33
Цитата://Так что в 2009 году затраты по переписи населения на одного человека составили 437,3 тенге. А вот нынешняя перепись потребовала уже 466 тенге.//
Как приятно: я становлюсь цитируемым человеком: - г-ин Воронин привёл в пример математическик расчёты затрат на перепись в расчёте на душу населения, ПОЧТИ ЧТО совпадающие с моими, которые я привёл в статье " Многомиллиардные расходы на перепись...." от 14.08.2021 года под номером #3; нет, нет - это не ПЛАГИАТ, просто мы ДУМАЕМ, очевидно, или считаем ОДИНАКОВО, в силу того что мы выходцы из одной эпохи и ментальность у нас у нас ОДИНАКОВАЯ.
Как приятно: я становлюсь цитируемым человеком: - г-ин Воронин привёл в пример математическик расчёты затрат на перепись в расчёте на душу населения, ПОЧТИ ЧТО совпадающие с моими, которые я привёл в статье " Многомиллиардные расходы на перепись...." от 14.08.2021 года под номером #3; нет, нет - это не ПЛАГИАТ, просто мы ДУМАЕМ, очевидно, или считаем ОДИНАКОВО, в силу того что мы выходцы из одной эпохи и ментальность у нас у нас ОДИНАКОВАЯ.
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 06.09.21 - 11:10
Цитата:
Может всё-таки плагиат?)
Воронин не заморочивался и взял твои расчеты или не может быть такого?)
ACROS:
г-ин Воронин привёл в пример математическик расчёты затрат на перепись в расчёте на душу населения, ПОЧТИ ЧТО совпадающие с моими, которые я привёл в статье " Многомиллиардные расходы на перепись...." от 14.08.2021 года под номером #3; нет, нет - это не ПЛАГИАТ, просто мы ДУМАЕМ, очевидно, или считаем ОДИНАКОВО, в силу того что мы выходцы из одной эпохи и ментальность у нас у нас ОДИНАКОВАЯ.
г-ин Воронин привёл в пример математическик расчёты затрат на перепись в расчёте на душу населения, ПОЧТИ ЧТО совпадающие с моими, которые я привёл в статье " Многомиллиардные расходы на перепись...." от 14.08.2021 года под номером #3; нет, нет - это не ПЛАГИАТ, просто мы ДУМАЕМ, очевидно, или считаем ОДИНАКОВО, в силу того что мы выходцы из одной эпохи и ментальность у нас у нас ОДИНАКОВАЯ.
Может всё-таки плагиат?)
Воронин не заморочивался и взял твои расчеты или не может быть такого?)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22654
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 06.09.21 - 18:12
Цитата:
Да, лучшие люди и среди них, я - уехали...
abaika95:
Все лучшие люди страны выехали
Все лучшие люди страны выехали
Да, лучшие люди и среди них, я - уехали...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12090
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 06.09.21 - 18:39
Цитата:
Гости по домам разъехались, хозяева остались - все логично
drakon:
Да, лучшие люди и среди них, я - уехали...
Да, лучшие люди и среди них, я - уехали...
Гости по домам разъехались, хозяева остались - все логично
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 06.09.21 - 22:55
Цитата:
Есть одна!
Порешаешь!?
Бисер заканчивается!
Цитата:
Или, а может, это дворник мимо шёл.
Хотя с другой стороны, может а если у бабушки бы был....
Она бы огого была бы!
Да!?
111:
Хм.. У тебя какие то там проблемы?
Хм.. У тебя какие то там проблемы?
Есть одна!
Порешаешь!?
Бисер заканчивается!
Цитата:
abaika95:
Может всё-таки плагиат?)
Может всё-таки плагиат?)
Или, а может, это дворник мимо шёл.
Хотя с другой стороны, может а если у бабушки бы был....
Она бы огого была бы!
Да!?
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 06.09.21 - 23:17
Цитата:
Да слава богу
Хоть теперь новостей про бытовуху у нас меньше будет)
Цитата:
Добринцов вон остался
Хозяин
Магазин свой
Крутится человек
А таксисты,уборщики и сборщики кухонь поуехали )
drakon:
Да, лучшие люди и среди них, я - уехали...
Да, лучшие люди и среди них, я - уехали...
Да слава богу
Хоть теперь новостей про бытовуху у нас меньше будет)
Цитата:
maxsaf:
Гости по домам разъехались, хозяева остались - все логично
Гости по домам разъехались, хозяева остались - все логично
Добринцов вон остался
Хозяин
Магазин свой
Крутится человек
А таксисты,уборщики и сборщики кухонь поуехали )
-
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