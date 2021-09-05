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≡ Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42312
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 11:52
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В 1800 году, после переписи населения, согласно которой в Париже было лишь 460 000 жителей, первый консул Наполеон Бонапарт заявил: «В столице Франции должно быть полмиллиона жителей». И повсюду стали печатать эти полмиллиона. Что-то мне подсказывает, что и у нас результаты переписи давно «нарисованы» и осталось только их опубликовать.
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1528
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 20:56
#30
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Цитата:
111:
Никто не виноват, просто опять же воспользовались развалом страны и тем, что немцам предложили более лучшие условия жизни. Странно что ты этого не знаешь..

Вспомни свой трудный путь. Начав с того что тырил отруби, потом скупая за бесценок квартиры уехавших, барыжничая с ними!
Ты теперь имеешь хату в центре. Ты же -состоявшийся бизнесмен, етить-колотить!
Элита Казахстана! (Ну и Погремуха, есстесно). И да простят меня, за это выражение приличные люди на форуме.
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2063
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 22:43
#31
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Цитата:
Coopidon:
потом скупая за бесценок квартиры уехавших

Хм..
У тебя какие то там проблемы?
Да, купил у уехавшего только недавно в мае хату за 55 тысяч долларов.
Тот уехал в Ацтану..
Это ты считаешь плохим?
Первую хату в Костанае купил у тех, кто взял двушку за Дарами леса за 1200 они тогда взяли.
Я у них за 850 долларами.
Вторую однушку, которую сейчас им же и отдаю скоро, на Аль Фараби, купил у тех, кто меня воспитал, за 23 тысячи долларами, то есть по тому курсу примерно 3 с чем то ляма.
Скоро я им не отдам совершенно бесплатно, их ребенку..
Что то ещё?
Ты когда что то там выдумываешь, выдумывай пожалуйста лично за себя, не за других..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2063
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 22:51
#32
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Кстати купил у того, родителям которого выдали эту хату в 86м, то ли 88м..
Тогда это был обкомовский дом.
Они получили это просто потому что были коммунистами чиновниками.
И что, купить у их детей хату за почти 56 тысяч долларов, это что, пожалеть надо и добавить ещё столько же?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9767
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 23:09
#33
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Цитата:
elektron:
Ну вот опять во всём немцы виноваты

Нет не виноваты
Просто человек пишет что их были миллионы
А я доказываю что миллиарды
Ведь каждый русский в 15 поколении хоть чучуть но с немецкой фамилией автоматически чистый пруссак если дело идёт по переселению в Европу)))
Сирийцы почему не додумались ещё немецкие фамилии себе брать?)
Моххамед ибн Хаттаб Эверт или Мустафа Франзен)) ну это также смешно как наши Сергей Петровичи Гейнц или Степан Миронычи Рау
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1971
Re: Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 06.09.21 - 08:33
#34
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Цитата://Так что в 2009 году затраты по переписи населения на одного человека составили 437,3 тенге. А вот нынешняя перепись потребовала уже 466 тенге.//

Как приятно: я становлюсь цитируемым человеком: - г-ин Воронин привёл в пример математическик расчёты затрат на перепись в расчёте на душу населения, ПОЧТИ ЧТО совпадающие с моими, которые я привёл в статье " Многомиллиардные расходы на перепись...." от 14.08.2021 года под номером #3; нет, нет - это не ПЛАГИАТ, просто мы ДУМАЕМ, очевидно, или считаем ОДИНАКОВО, в силу того что мы выходцы из одной эпохи и ментальность у нас у нас ОДИНАКОВАЯ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9767
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 06.09.21 - 11:10
#35
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Цитата:
ACROS:
г-ин Воронин привёл в пример математическик расчёты затрат на перепись в расчёте на душу населения, ПОЧТИ ЧТО совпадающие с моими, которые я привёл в статье " Многомиллиардные расходы на перепись...." от 14.08.2021 года под номером #3; нет, нет - это не ПЛАГИАТ, просто мы ДУМАЕМ, очевидно, или считаем ОДИНАКОВО, в силу того что мы выходцы из одной эпохи и ментальность у нас у нас ОДИНАКОВАЯ.

Может всё-таки плагиат?)
Воронин не заморочивался и взял твои расчеты или не может быть такого?)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22654
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 06.09.21 - 18:12
#36
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Цитата:
abaika95:
Все лучшие люди страны выехали



Да, лучшие люди и среди них, я - уехали... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12090
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 06.09.21 - 18:39
#37
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Цитата:
drakon:
Да, лучшие люди и среди них, я - уехали...

Гости по домам разъехались, хозяева остались - все логично :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1528
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 06.09.21 - 22:55
#38
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Цитата:
111:
Хм.. У тебя какие то там проблемы?

Есть одна!
Порешаешь!?
Бисер заканчивается!
;-)
Цитата:
abaika95:
Может всё-таки плагиат?)

Или, а может, это дворник мимо шёл.
Хотя с другой стороны, может а если у бабушки бы был....
Она бы огого была бы!
Да!? ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9767
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 06.09.21 - 23:17
#39
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Цитата:
drakon:
Да, лучшие люди и среди них, я - уехали...

Да слава богу
Хоть теперь новостей про бытовуху у нас меньше будет)
Цитата:
maxsaf:
Гости по домам разъехались, хозяева остались - все логично

Добринцов вон остался
Хозяин
Магазин свой
Крутится человек
А таксисты,уборщики и сборщики кухонь поуехали )
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