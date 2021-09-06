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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 495 из 495«1...493494495
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
71
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 22:37
#7411
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Цитата:
abaika95:
Гоголя нельзя получается в Ютюбе декламировать?)

Под дурачка косишь? Проверь, и убедишься.
Цитата:
Там же где и твои
Тута)

Мои на канале ФФК. В этом году было 58 прямых трансляций.
А где твои посмотреть?
Или не знаешь темы, зато рассуждаешь с умным видом?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9767
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 22:37
#7412
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Цитата:
111:

А ты умеешь в тролинг))
У шурки и погремухи щас инфаркт случится от натуги))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9767
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 22:43
#7413
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Цитата:
serg kost:
Под дурачка косишь? Проверь, и убедишься.

Это вот что?
Или украинцам можно а вот только бедным россиянам нельзя?)
Цитата:
serg kost:
Мои на канале ФФК. В этом году было 58 прямых трансляций.

Это где 500 подписчиков?)
Цитата:
serg kost:
А где твои посмотреть?

Тут смотри и читай пишу же Цитата:
serg kost:
Или не знаешь темы, зато рассуждаешь с умным видом?

Не рассуждаю про канашки и дороги
Не в теме и не шарю
Так что про все остальное могу рассказать в отличии от тебя)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9767
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 22:47
#7414
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Цитата:
Комментарий проходит проверку.

Погремуха ну четы очаг мучаешь свой?
Ну всеровно тебя никто не читает и отвечает только 111 из жалости потомучто ты у нему обращаешься)
Модерация пока пройдет твои выхлопы уже в архив уйдут
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9767
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 22:49
#7415
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Цитата:
serg kost:
А ты проверь. Я уже сказал, как. За слово хохол вылетишь моментально. А за оскорбления России ничего не будет в 99% случаев

Целый канал есть кулинарный "в духовке у хохла"
Ну и четы тут доказываешь?)
Рассуждаешь о том чего не знаешь?
Хоть бы перепроверил для начала
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
71
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 22:53
#7416
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Украинцам можно. Другим нет.
На канале Футбольные Центры 12400 подписчиков.
Нас собирала федерация в 2018 году на семинар, где нам вдалбливали, что можно на Ютуб, а что нельзя. Возможно, немного правила поменялись, но вряд ли сильно.
Так что, где твои видеотрансляции?
И когда ты сравнить Обнинск с Атырау?
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1528
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 22:57
#7417
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Ой а чьи это на фото такие копытца!?
:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9767
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:00
#7418
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Цитата:
serg kost:
Украинцам можно. Другим нет.

Ой да хоспаде
Дядька ну ты прежде чем что-то тут сказать хоть бы проверял))
Ну второй раз уже в лужу
Цитата:
serg kost:
На канале Футбольные Центры 12400 подписчиков. Нас собирала федерация в 2018 году на семинар, где нам вдалбливали, что можно на Ютуб, а что нельзя. Возможно, немного правила поменялись, но вряд ли сильно.

Не густо для ютюбного Гуру))
Котрый вкурсе всех правил Цитата:
serg kost:
Так что, где твои видеотрансляции? И когда ты сравнить Обнинск с Атырау?

Это ты типо меряешься так одним местом?))
Глупо,глупо,не умно)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7685
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:01
#7419
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Цитата:
abaika95:
США анексировали полуострова?

Слава богу нет. Арендаторы вернули хозяевам, за что им спасибо и уважение. Но думаю США мечтали об этом, хотя они и так много чего другого аннексировали. Им можно, это другое? :lol:

[Исправлено: elektron, 06.09.2021 - 18:02]
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1528
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:07
#7420
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Погремуха сдавать начал. Перлы уже воняют. Неужто Американские печенки имеют такой побочный эффект!?
;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9767
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:14
#7421
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Цитата:
elektron:
Но думаю США мечтали об этом, хотя они и так много чего другого аннексировали.

Что за последние 30 лет к примеру?)
Щас в след за Дудем с ютюба похоже в лужу сядите)) Цитата:
elektron:
Им можно, это другое?

Никому нельзя с 45 года но привидите пример что аннексировали?)
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
71
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:15
#7422
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Цитата:
abaika95:
Это ты типо меряешься так одним местом?))

Спрашиваю. Что-то непонятно в вопросах?

[Исправлено: serg kost, 06.09.2021 - 23:18]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9767
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:19
#7423
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Цитата:
serg kost:
Спрашиваю. Что-то непонятно в вопросах?

Так и я спрашивал
Ты свои ответы подтвердить не смог
Хохлов полный Ютюб (Макс извините,тут спор просто зашёл в неприятное для вас русло)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7685
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:22
#7424
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Цитата:
abaika95:
Что за последние 30 лет к примеру?)

Ну а почему бы не за 130 лет? :-x Цитата:
abaika95:
Никому нельзя с 45 года но привидите пример что аннексировали?)

Ну теперь вы из лужи выкарабкивайтесь. :-)
23 ноября 1970 года между Мексикой и США был заключён Пограничный договор, разрешивший в пользу той или иной стороны ряд накопившихся двусторонних территориальных споров из-за периодической смены русла реки Рио-Гранде. Параллельно было решено совместными усилиями укрепить определённые участки дна реки и следить за её состоянием. Всего с 1910 по 1976 год США таким образом приобрели за счёт Мексики 71,68 км², а Мексика за счёт США — 47,19 км²[16]. 8-)

[Исправлено: elektron, 06.09.2021 - 18:22]
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
71
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:27
#7425
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Ну может хохлы успокоились. Признаю ошибку. Раньше нас строго предупреждали про Хохлов.
Теперь ты расскажи про свои трансляции, про Атырау, сколько посадил деревьев, какую благотворительность оказывал?
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