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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 22:37
Цитата:
Под дурачка косишь? Проверь, и убедишься.
Цитата:
Мои на канале ФФК. В этом году было 58 прямых трансляций.
А где твои посмотреть?
Или не знаешь темы, зато рассуждаешь с умным видом?
abaika95:
Гоголя нельзя получается в Ютюбе декламировать?)
Гоголя нельзя получается в Ютюбе декламировать?)
Под дурачка косишь? Проверь, и убедишься.
Цитата:
Там же где и твои
Тута)
Тута)
Мои на канале ФФК. В этом году было 58 прямых трансляций.
А где твои посмотреть?
Или не знаешь темы, зато рассуждаешь с умным видом?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 22:37
Цитата:
А ты умеешь в тролинг))
У шурки и погремухи щас инфаркт случится от натуги))
111:
А ты умеешь в тролинг))
У шурки и погремухи щас инфаркт случится от натуги))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 22:43
Цитата:
serg kost:
Под дурачка косишь? Проверь, и убедишься.
Под дурачка косишь? Проверь, и убедишься.
Это вот что?
Или украинцам можно а вот только бедным россиянам нельзя?)
Цитата:
serg kost:
Мои на канале ФФК. В этом году было 58 прямых трансляций.
Мои на канале ФФК. В этом году было 58 прямых трансляций.
Это где 500 подписчиков?)
Цитата:
serg kost:
А где твои посмотреть?
А где твои посмотреть?
Тут смотри и читай пишу же Цитата:
serg kost:
Или не знаешь темы, зато рассуждаешь с умным видом?
Или не знаешь темы, зато рассуждаешь с умным видом?
Не рассуждаю про канашки и дороги
Не в теме и не шарю
Так что про все остальное могу рассказать в отличии от тебя)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 22:47
Цитата:
Погремуха ну четы очаг мучаешь свой?
Ну всеровно тебя никто не читает и отвечает только 111 из жалости потомучто ты у нему обращаешься)
Модерация пока пройдет твои выхлопы уже в архив уйдут
Комментарий проходит проверку.
Погремуха ну четы очаг мучаешь свой?
Ну всеровно тебя никто не читает и отвечает только 111 из жалости потомучто ты у нему обращаешься)
Модерация пока пройдет твои выхлопы уже в архив уйдут
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 22:49
Цитата:
Целый канал есть кулинарный "в духовке у хохла"
Ну и четы тут доказываешь?)
Рассуждаешь о том чего не знаешь?
Хоть бы перепроверил для начала
serg kost:
А ты проверь. Я уже сказал, как. За слово хохол вылетишь моментально. А за оскорбления России ничего не будет в 99% случаев
А ты проверь. Я уже сказал, как. За слово хохол вылетишь моментально. А за оскорбления России ничего не будет в 99% случаев
Целый канал есть кулинарный "в духовке у хохла"
Ну и четы тут доказываешь?)
Рассуждаешь о том чего не знаешь?
Хоть бы перепроверил для начала
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 22:53
Украинцам можно. Другим нет.
На канале Футбольные Центры 12400 подписчиков.
Нас собирала федерация в 2018 году на семинар, где нам вдалбливали, что можно на Ютуб, а что нельзя. Возможно, немного правила поменялись, но вряд ли сильно.
Так что, где твои видеотрансляции?
И когда ты сравнить Обнинск с Атырау?
На канале Футбольные Центры 12400 подписчиков.
Нас собирала федерация в 2018 году на семинар, где нам вдалбливали, что можно на Ютуб, а что нельзя. Возможно, немного правила поменялись, но вряд ли сильно.
Так что, где твои видеотрансляции?
И когда ты сравнить Обнинск с Атырау?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 22:57
Ой а чьи это на фото такие копытца!?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:00
Цитата:
serg kost:
Украинцам можно. Другим нет.
Украинцам можно. Другим нет.
Ой да хоспаде
Дядька ну ты прежде чем что-то тут сказать хоть бы проверял))
Ну второй раз уже в лужу
Цитата:
serg kost:
На канале Футбольные Центры 12400 подписчиков. Нас собирала федерация в 2018 году на семинар, где нам вдалбливали, что можно на Ютуб, а что нельзя. Возможно, немного правила поменялись, но вряд ли сильно.
На канале Футбольные Центры 12400 подписчиков. Нас собирала федерация в 2018 году на семинар, где нам вдалбливали, что можно на Ютуб, а что нельзя. Возможно, немного правила поменялись, но вряд ли сильно.
Не густо для ютюбного Гуру))
Котрый вкурсе всех правил Цитата:
serg kost:
Так что, где твои видеотрансляции? И когда ты сравнить Обнинск с Атырау?
Так что, где твои видеотрансляции? И когда ты сравнить Обнинск с Атырау?
Это ты типо меряешься так одним местом?))
Глупо,глупо,не умно)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7685
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:01
Цитата:
Слава богу нет. Арендаторы вернули хозяевам, за что им спасибо и уважение. Но думаю США мечтали об этом, хотя они и так много чего другого аннексировали. Им можно, это другое?
[Исправлено: elektron, 06.09.2021 - 18:02]
abaika95:
США анексировали полуострова?
США анексировали полуострова?
Слава богу нет. Арендаторы вернули хозяевам, за что им спасибо и уважение. Но думаю США мечтали об этом, хотя они и так много чего другого аннексировали. Им можно, это другое?
[Исправлено: elektron, 06.09.2021 - 18:02]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:07
Погремуха сдавать начал. Перлы уже воняют. Неужто Американские печенки имеют такой побочный эффект!?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:14
Цитата:
Что за последние 30 лет к примеру?)
Щас в след за Дудем с ютюба похоже в лужу сядите)) Цитата:
Никому нельзя с 45 года но привидите пример что аннексировали?)
elektron:
Но думаю США мечтали об этом, хотя они и так много чего другого аннексировали.
Но думаю США мечтали об этом, хотя они и так много чего другого аннексировали.
Что за последние 30 лет к примеру?)
Щас в след за Дудем с ютюба похоже в лужу сядите)) Цитата:
elektron:
Им можно, это другое?
Им можно, это другое?
Никому нельзя с 45 года но привидите пример что аннексировали?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:15
Цитата:
Спрашиваю. Что-то непонятно в вопросах?
[Исправлено: serg kost, 06.09.2021 - 23:18]
abaika95:
Это ты типо меряешься так одним местом?))
Это ты типо меряешься так одним местом?))
Спрашиваю. Что-то непонятно в вопросах?
[Исправлено: serg kost, 06.09.2021 - 23:18]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:19
Цитата:
Так и я спрашивал
Ты свои ответы подтвердить не смог
Хохлов полный Ютюб (Макс извините,тут спор просто зашёл в неприятное для вас русло)
serg kost:
Спрашиваю. Что-то непонятно в вопросах?
Спрашиваю. Что-то непонятно в вопросах?
Так и я спрашивал
Ты свои ответы подтвердить не смог
Хохлов полный Ютюб (Макс извините,тут спор просто зашёл в неприятное для вас русло)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7685
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:22
Цитата:
Ну а почему бы не за 130 лет? Цитата:
Ну теперь вы из лужи выкарабкивайтесь.
23 ноября 1970 года между Мексикой и США был заключён Пограничный договор, разрешивший в пользу той или иной стороны ряд накопившихся двусторонних территориальных споров из-за периодической смены русла реки Рио-Гранде. Параллельно было решено совместными усилиями укрепить определённые участки дна реки и следить за её состоянием. Всего с 1910 по 1976 год США таким образом приобрели за счёт Мексики 71,68 км², а Мексика за счёт США — 47,19 км²[16].
[Исправлено: elektron, 06.09.2021 - 18:22]
abaika95:
Что за последние 30 лет к примеру?)
Что за последние 30 лет к примеру?)
Ну а почему бы не за 130 лет? Цитата:
abaika95:
Никому нельзя с 45 года но привидите пример что аннексировали?)
Никому нельзя с 45 года но привидите пример что аннексировали?)
Ну теперь вы из лужи выкарабкивайтесь.
23 ноября 1970 года между Мексикой и США был заключён Пограничный договор, разрешивший в пользу той или иной стороны ряд накопившихся двусторонних территориальных споров из-за периодической смены русла реки Рио-Гранде. Параллельно было решено совместными усилиями укрепить определённые участки дна реки и следить за её состоянием. Всего с 1910 по 1976 год США таким образом приобрели за счёт Мексики 71,68 км², а Мексика за счёт США — 47,19 км²[16].
[Исправлено: elektron, 06.09.2021 - 18:22]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 23:27
Ну может хохлы успокоились. Признаю ошибку. Раньше нас строго предупреждали про Хохлов.
Теперь ты расскажи про свои трансляции, про Атырау, сколько посадил деревьев, какую благотворительность оказывал?
Теперь ты расскажи про свои трансляции, про Атырау, сколько посадил деревьев, какую благотворительность оказывал?
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