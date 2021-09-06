Отправлено: - 22:43

serg kost:

Под дурачка косишь? Проверь, и убедишься.

serg kost:

Мои на канале ФФК. В этом году было 58 прямых трансляций.

serg kost:

А где твои посмотреть?

serg kost:

Или не знаешь темы, зато рассуждаешь с умным видом?

Цитата:Это вот что?Или украинцам можно а вот только бедным россиянам нельзя?)Цитата:Это где 500 подписчиков?)Цитата:Тут смотри и читай пишу же Цитата:Не рассуждаю про канашки и дорогиНе в теме и не шарюТак что про все остальное могу рассказать в отличии от тебя)