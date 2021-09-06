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≡ Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42311
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 06.09.21 - 14:38
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Несчастный случай произошел 5 сентября на базе отдыха "Радуга". Подробности происшествия рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
688
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 06.09.21 - 14:38
#1
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Нельзя детям играть с медведями. Нельзя. Косяк родителей. А Катьку жалко,столько лет мучается. Наверно,на воле уже и не сможет жить.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
106
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 06.09.21 - 14:56
#2
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Ну, а кто им виноват? Почему мать не уследила за ребенком, а теперь виноват во всём медведь? Они бы ещё к крокодилу ребёнка отпустили одного, а потом орали - Караул!! Покусали!!!
Это дикое животное, это не собака (хотя к той тоже нежелательно подходить). Сидит себе бедолага в клетке никого не трогает, а к ней лезут всякие... И ещё и расследование назначают, надо выяснить что делала мать в это время.
Интересно, а без табличек не понятно, что к медведям нельзя лезть?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
61
Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...
Отправлено: 06.09.21 - 15:40
#3
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Когда наша местная цирковая группа была на гастролях в восточном Казахстане, местный егерь предложил директору цирка двух маленьких медвежат, оставшихся без мамы.
Самец был смирный и ласковый но хромал.
Самка была здоровая, но злая.
Директор выбрал самку, которую назвали Катей.
Приручить ее довольно жестокими способами не удалось. Выходила на арену только с простыми номерами.
А когда подросла, директор и сам боялся с ней работать.
Ну а дальше сами знаете. Голодные медведи, Белая Юрта, теперь Радуга.
Злая Катя на людей с детства...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22649
Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в Костанайском районе
Отправлено: 06.09.21 - 16:33
#4
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Цитата:
ladas:
без табличек не понятно, что к медведям нельзя лезть?

Пятилетнему, ребёнку, конечно не понятно... :lol: :oops:
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