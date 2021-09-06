Re: Медведица покусала 5-летнюю девочку на базе отдыха в...

Отправлено: - 14:56

Ну, а кто им виноват? Почему мать не уследила за ребенком, а теперь виноват во всём медведь? Они бы ещё к крокодилу ребёнка отпустили одного, а потом орали - Караул!! Покусали!!!

Это дикое животное, это не собака (хотя к той тоже нежелательно подходить). Сидит себе бедолага в клетке никого не трогает, а к ней лезут всякие... И ещё и расследование назначают, надо выяснить что делала мать в это время.

Интересно, а без табличек не понятно, что к медведям нельзя лезть?