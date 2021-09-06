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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12085
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 13:49
#7381
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Цитата:
abaika95:
Не хочу вас обижать Но ваш пример не подходит Потомучто You are welcome в большинстве случаев используется как вежлевый ответ не за что

Вежливый ответ "не за что" есть "not at all". Кстати, используется намного реже, чем "you are welcome". Я не совсем понимаю смысл этого глупого спора. Помимо этого примера ведь существуют тысячи других слов, которые не имеют 100% аналога в других языках. Почему именно до этого докапались? Тем более что пример не самый удачный.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12085
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 13:55
#7382
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Цитата:
abaika95:

Пожалуйста и пожаловать однокоренные слова. Фраза "добро пожаловать" переводится на английский как "welcome". С чего вы решили что "you are welcome" не переводится как "пожалуйста"?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
61
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 14:27
#7383
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Цитата:
abaika95:
Ты же не привел пруфов про украинскую модерацию Так с чего я тебе что-то приводить должен?)

То есть, когда ты что-то утверждаешь, тебе все должны верить на слово.
А когда другие, то это неправда?
Я не в Ютуб работаю, кто же мне данные сотрудников даст?!
Но мои родственники работают в ИТ в Москве и в Питере.
Питерский племянник рисует героев онлайн-игр для зарубежных разработчиков.
Много интересного рассказывали без пруфов. Даже половины з их рассказов нельзя на публику выносить.
Я рад, если политика Ютуба поменялась, и можно удалять антироссийский контент.
Но когда русофобскии́ Ютуб банит русофобскии́ канал Куата, появляются разные вопросы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13083
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 14:41
#7384
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Цитата:
maxsaf:
YouTube заблокировал канал «Til Maydani онлайн партиясы», принадлежащий казахстанскому блогеру Куату Ахметову, который выкладывал видео с требованиями от людей из сферы услуг говорить на казахском языке. Сейчас все видео на его канале не доступны, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на mediazona.ca.


нг местного не блокирует.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1516
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 15:17
#7385
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Цитата:
abaika95:
Я говорю расслабь свой очаг)

О, главный раздуватель и великий знаток очагов, повелитель пурги, хранитель секретов нежного дуновения и вентиляторный гуру, объясни непросвещенным, как ты умудряешься жить с расслабленным очагом и не вываливать оттуда дрова?
Цитата:
abaika95:
Место клоуна всегда свободно
Их тут много потомучто

Плохой признак, когда больной думает, что с логикой у него полный порядок.
Цитата:
abaika95:
Твой горящий очаг смотрю тебе мыслить помогает лучше

Тебя папа Карло лишил наследства и ты обезумел на почве очагов? Может быть кушаешь слишком много острого и тебе каждую ночь снится, как тебя сажают очагом в горящий очаг? Ходил расслабиться и случайно забрел в бар "Голубая устрица"? Ты обязательно найди причину своей тяжелой очажной болезни или ложись в больничку, там помогут, пока еще не поздно.
Цитата:
abaika95:
Тоесть ты признаешь что соловьиная а в целом и российская пропаганда оболванивает население?

Ну тебя же не оболванили, значит ты не население? Или все-таки пропаганда не оболванивает? Или тебя уже бесполезно оболванивать дальше, чем есть? Вы уж там определитесь в своей палате, кем вас считать.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1516
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 15:25
#7386
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Цитата:
abaika95:
Да вот как раз не врут
Россия постепенно обрастает врагами
Только вот они умалчивают
Что Россия сама их себе и создала
Россия отбирает полуостров
Россия посылает войска в сепаратисткие регионы
Она думала так остаться друзьями с Украиной?
Россия защищает регионы которые откололись от другой страны
А до этого же сама Россия проводила операции по возврату тех территорий которые откололись от нее же
Россия думала после этого Грузия будет другом?
Россия лезет во внутренние дела соседей
Прибалтика должна была это проглотить?
Двойные стандарты? Не не,это у США
У России то просто такая политика))
Напоследовательная и взбалмошная
Мелкий хулиган в посудной лавке
Котрый всем хамит,всем мешает и со всеми лезет драться)
Таких хулиганов в 1945 уже осаживали

Наконец-то можно воочию лицезреть содержание методички либераста. Это названия всех глав?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13083
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 15:35
#7387
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Цитата:
Маркс:
, главный раздуватель и великий знаток очагов, повелитель пурги, хранитель секретов нежного дуновения и вентиляторный гуру, объясни непросвещенным, как ты умудряешься жить с расслабленным очагом и не вываливать оттуда дрова


после такого только застрелиться.
тем более пистолеты для обхода выдают.
а может у него даже пулемет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13083
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 15:37
#7388
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Цитата:
Маркс:
Это названия всех глав?


грузинское пиво.
нажал на кнопку копировать все.
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