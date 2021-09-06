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≡ «Это был удушающий прием дзюдоиста» - Убившему жительницу Костаная грозит 25 лет строгого режима
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42311
«Это был удушающий прием дзюдоиста» - Убившему жительницу Костаная грозит 25 лет строгого режима
Отправлено: 06.09.21 - 15:29
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Уголовное дело по обвинению гражданских супругов Юрия ДОРОНИНА и Ирины БУРИНСКОЙ слушается в СМУС Костанайской области уже полтора месяца. Пару обвиняют в кражах, избиениях своих знакомых, умышленном убийстве и его сокрытии. Сегодня, 6 сентября, по этому делу прошли прения.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
688
Re: «Это был удушающий прием дзюдоиста» - Убившему жительницу...
Отправлено: 06.09.21 - 15:29
#1
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Биологический мусор. И не страшен им не понос и не ковид..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22649
Re: «Это был удушающий прием дзюдоиста» - Убившему жительницу...
Отправлено: 06.09.21 - 16:45
#2
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И дома, находиться - опасно.
Прийдут и - задушат... :-o
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