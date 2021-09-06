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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 13:49
Цитата:
Вежливый ответ "не за что" есть "not at all". Кстати, используется намного реже, чем "you are welcome". Я не совсем понимаю смысл этого глупого спора. Помимо этого примера ведь существуют тысячи других слов, которые не имеют 100% аналога в других языках. Почему именно до этого докапались? Тем более что пример не самый удачный.
abaika95:
Не хочу вас обижать Но ваш пример не подходит Потомучто You are welcome в большинстве случаев используется как вежлевый ответ не за что
Не хочу вас обижать Но ваш пример не подходит Потомучто You are welcome в большинстве случаев используется как вежлевый ответ не за что
Вежливый ответ "не за что" есть "not at all". Кстати, используется намного реже, чем "you are welcome". Я не совсем понимаю смысл этого глупого спора. Помимо этого примера ведь существуют тысячи других слов, которые не имеют 100% аналога в других языках. Почему именно до этого докапались? Тем более что пример не самый удачный.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 13:55
Цитата:
Пожалуйста и пожаловать однокоренные слова. Фраза "добро пожаловать" переводится на английский как "welcome". С чего вы решили что "you are welcome" не переводится как "пожалуйста"?
abaika95:
Пожалуйста и пожаловать однокоренные слова. Фраза "добро пожаловать" переводится на английский как "welcome". С чего вы решили что "you are welcome" не переводится как "пожалуйста"?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 61
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 14:27
Цитата:
То есть, когда ты что-то утверждаешь, тебе все должны верить на слово.
А когда другие, то это неправда?
Я не в Ютуб работаю, кто же мне данные сотрудников даст?!
Но мои родственники работают в ИТ в Москве и в Питере.
Питерский племянник рисует героев онлайн-игр для зарубежных разработчиков.
Много интересного рассказывали без пруфов. Даже половины з их рассказов нельзя на публику выносить.
Я рад, если политика Ютуба поменялась, и можно удалять антироссийский контент.
Но когда русофобскии́ Ютуб банит русофобскии́ канал Куата, появляются разные вопросы.
abaika95:
Ты же не привел пруфов про украинскую модерацию Так с чего я тебе что-то приводить должен?)
Ты же не привел пруфов про украинскую модерацию Так с чего я тебе что-то приводить должен?)
То есть, когда ты что-то утверждаешь, тебе все должны верить на слово.
А когда другие, то это неправда?
Я не в Ютуб работаю, кто же мне данные сотрудников даст?!
Но мои родственники работают в ИТ в Москве и в Питере.
Питерский племянник рисует героев онлайн-игр для зарубежных разработчиков.
Много интересного рассказывали без пруфов. Даже половины з их рассказов нельзя на публику выносить.
Я рад, если политика Ютуба поменялась, и можно удалять антироссийский контент.
Но когда русофобскии́ Ютуб банит русофобскии́ канал Куата, появляются разные вопросы.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 14:41
Цитата:
нг местного не блокирует.
maxsaf:
YouTube заблокировал канал «Til Maydani онлайн партиясы», принадлежащий казахстанскому блогеру Куату Ахметову, который выкладывал видео с требованиями от людей из сферы услуг говорить на казахском языке. Сейчас все видео на его канале не доступны, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на mediazona.ca.
YouTube заблокировал канал «Til Maydani онлайн партиясы», принадлежащий казахстанскому блогеру Куату Ахметову, который выкладывал видео с требованиями от людей из сферы услуг говорить на казахском языке. Сейчас все видео на его канале не доступны, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на mediazona.ca.
нг местного не блокирует.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 15:17
Цитата:
О, главный раздуватель и великий знаток очагов, повелитель пурги, хранитель секретов нежного дуновения и вентиляторный гуру, объясни непросвещенным, как ты умудряешься жить с расслабленным очагом и не вываливать оттуда дрова?
Цитата:
Плохой признак, когда больной думает, что с логикой у него полный порядок.
Цитата:
Тебя папа Карло лишил наследства и ты обезумел на почве очагов? Может быть кушаешь слишком много острого и тебе каждую ночь снится, как тебя сажают очагом в горящий очаг? Ходил расслабиться и случайно забрел в бар "Голубая устрица"? Ты обязательно найди причину своей тяжелой очажной болезни или ложись в больничку, там помогут, пока еще не поздно.
Цитата:
Ну тебя же не оболванили, значит ты не население? Или все-таки пропаганда не оболванивает? Или тебя уже бесполезно оболванивать дальше, чем есть? Вы уж там определитесь в своей палате, кем вас считать.
abaika95:
Я говорю расслабь свой очаг)
Я говорю расслабь свой очаг)
О, главный раздуватель и великий знаток очагов, повелитель пурги, хранитель секретов нежного дуновения и вентиляторный гуру, объясни непросвещенным, как ты умудряешься жить с расслабленным очагом и не вываливать оттуда дрова?
Цитата:
abaika95:
Место клоуна всегда свободно
Их тут много потомучто
Место клоуна всегда свободно
Их тут много потомучто
Плохой признак, когда больной думает, что с логикой у него полный порядок.
Цитата:
abaika95:
Твой горящий очаг смотрю тебе мыслить помогает лучше
Твой горящий очаг смотрю тебе мыслить помогает лучше
Тебя папа Карло лишил наследства и ты обезумел на почве очагов? Может быть кушаешь слишком много острого и тебе каждую ночь снится, как тебя сажают очагом в горящий очаг? Ходил расслабиться и случайно забрел в бар "Голубая устрица"? Ты обязательно найди причину своей тяжелой очажной болезни или ложись в больничку, там помогут, пока еще не поздно.
Цитата:
abaika95:
Тоесть ты признаешь что соловьиная а в целом и российская пропаганда оболванивает население?
Тоесть ты признаешь что соловьиная а в целом и российская пропаганда оболванивает население?
Ну тебя же не оболванили, значит ты не население? Или все-таки пропаганда не оболванивает? Или тебя уже бесполезно оболванивать дальше, чем есть? Вы уж там определитесь в своей палате, кем вас считать.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 15:25
Цитата:
Наконец-то можно воочию лицезреть содержание методички либераста. Это названия всех глав?
abaika95:
Да вот как раз не врут
Россия постепенно обрастает врагами
Только вот они умалчивают
Что Россия сама их себе и создала
Россия отбирает полуостров
Россия посылает войска в сепаратисткие регионы
Она думала так остаться друзьями с Украиной?
Россия защищает регионы которые откололись от другой страны
А до этого же сама Россия проводила операции по возврату тех территорий которые откололись от нее же
Россия думала после этого Грузия будет другом?
Россия лезет во внутренние дела соседей
Прибалтика должна была это проглотить?
Двойные стандарты? Не не,это у США
У России то просто такая политика))
Напоследовательная и взбалмошная
Мелкий хулиган в посудной лавке
Котрый всем хамит,всем мешает и со всеми лезет драться)
Таких хулиганов в 1945 уже осаживали
Да вот как раз не врут
Россия постепенно обрастает врагами
Только вот они умалчивают
Что Россия сама их себе и создала
Россия отбирает полуостров
Россия посылает войска в сепаратисткие регионы
Она думала так остаться друзьями с Украиной?
Россия защищает регионы которые откололись от другой страны
А до этого же сама Россия проводила операции по возврату тех территорий которые откололись от нее же
Россия думала после этого Грузия будет другом?
Россия лезет во внутренние дела соседей
Прибалтика должна была это проглотить?
Двойные стандарты? Не не,это у США
У России то просто такая политика))
Напоследовательная и взбалмошная
Мелкий хулиган в посудной лавке
Котрый всем хамит,всем мешает и со всеми лезет драться)
Таких хулиганов в 1945 уже осаживали
Наконец-то можно воочию лицезреть содержание методички либераста. Это названия всех глав?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 15:35
Цитата:
после такого только застрелиться.
тем более пистолеты для обхода выдают.
а может у него даже пулемет.
Маркс:
, главный раздуватель и великий знаток очагов, повелитель пурги, хранитель секретов нежного дуновения и вентиляторный гуру, объясни непросвещенным, как ты умудряешься жить с расслабленным очагом и не вываливать оттуда дрова
, главный раздуватель и великий знаток очагов, повелитель пурги, хранитель секретов нежного дуновения и вентиляторный гуру, объясни непросвещенным, как ты умудряешься жить с расслабленным очагом и не вываливать оттуда дрова
после такого только застрелиться.
тем более пистолеты для обхода выдают.
а может у него даже пулемет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 15:37
Цитата:
грузинское пиво.
нажал на кнопку копировать все.
Маркс:
Это названия всех глав?
Это названия всех глав?
грузинское пиво.
нажал на кнопку копировать все.
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