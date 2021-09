Отправлено: - 13:49

abaika95:

Не хочу вас обижать Но ваш пример не подходит Потомучто You are welcome в большинстве случаев используется как вежлевый ответ не за что

Цитата:Вежливый ответ "не за что" есть "not at all". Кстати, используется намного реже, чем "you are welcome". Я не совсем понимаю смысл этого глупого спора. Помимо этого примера ведь существуют тысячи других слов, которые не имеют 100% аналога в других языках. Почему именно до этого докапались? Тем более что пример не самый удачный.