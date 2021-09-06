Отправлено: - 10:59

serg kost:

Соловьева только ты слушаешь. Для меня он ноль без палочки. А насчёт, откуда инфа? Я же не требую от тебя подтверждения всем твоим словам. Потому что никакой жизни на это не хватит

serg kost:

Хоть миллион жалоб напиши про контент ЛГБТ, трансгендеров и прочую дичь, ни одного ролика не удалят. Но за слово хохол удаляют мгновенно.

111:

Сейчас любой вменяемый ойроповец, должен сказать что он хотя бы Би.. А то там по головке не погладят.. Как слышал, нормальных мужиков и баб там пужают тем, что отправят в Чечню, то бишь Россию.. Вот те и стараются.. С Афгана то в бабских труселях бежали, а так бы этих мужиков, теперь уж баб, не спасли.. Демократия..

Цитата:Потомучто я могу обосновать и доказать все что я пишуА ты вот с модерацией ютюба из Украины не можешьЯ слышал да такую байкуСозданную явно соловьём и КОМол вокруг России кольцо врагов))И даже в соц сетях модерировать российский сегмент поставили украинцевНо пока никто не смог подтвердить это Цитата:Может потомучто слово на букву х.. обидное (хотя я не считаю так раз оно есть у Гоголя)Как и слово на букву Н... Обидное для некоторыхА ЛГБТ это уже вполне нормальное явление для запада Цитата:Преображенский:Если вы заботитесь о свое пищеварении-мой добрый совет,не смотрите до обеда каналы с российской пропагандой.Борменталь:гм..да ведь других нетПреображенский:Вот никакие и не смотрите.вы знаете я произвел 30 наблюдений у себя в клинике.И что же вы думаете? Пациенты не смотрящие и не читающие российскую пропаганду чувствуют себя превосходно.Те же которых я специально заставлял смотреть Кисилева,Соловьева или читать московский комсомолец,теряли в весе.Мало того.Пониженные рефлексы,скверный аппетит,угнетенное состояние духа.