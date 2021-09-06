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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 10:22
Цитата:
You are welcome
abaika95:
А как в английском будет звучать ответ на спасибо?)
А как в английском будет звучать ответ на спасибо?)
You are welcome
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 10:47
Цитата:
Я думал он с 95го региона, а он с 95го квартала
alex_60:
Я думал он с 95го региона, а он с 95го квартала
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 10:59
Цитата:
Потомучто я могу обосновать и доказать все что я пишу
А ты вот с модерацией ютюба из Украины не можешь
Я слышал да такую байку
Созданную явно соловьём и КО
Мол вокруг России кольцо врагов))
И даже в соц сетях модерировать российский сегмент поставили украинцев
Но пока никто не смог подтвердить это Цитата:
Может потомучто слово на букву х.. обидное (хотя я не считаю так раз оно есть у Гоголя)
Как и слово на букву Н... Обидное для некоторых
А ЛГБТ это уже вполне нормальное явление для запада Цитата:
Преображенский:Если вы заботитесь о свое пищеварении-мой добрый совет,не смотрите до обеда каналы с российской пропагандой.
Борменталь:гм..да ведь других нет
Преображенский:Вот никакие и не смотрите.вы знаете я произвел 30 наблюдений у себя в клинике.И что же вы думаете? Пациенты не смотрящие и не читающие российскую пропаганду чувствуют себя превосходно.Те же которых я специально заставлял смотреть Кисилева,Соловьева или читать московский комсомолец,теряли в весе.Мало того.Пониженные рефлексы,скверный аппетит,угнетенное состояние духа.
serg kost:
Соловьева только ты слушаешь. Для меня он ноль без палочки. А насчёт, откуда инфа? Я же не требую от тебя подтверждения всем твоим словам. Потому что никакой жизни на это не хватит
Соловьева только ты слушаешь. Для меня он ноль без палочки. А насчёт, откуда инфа? Я же не требую от тебя подтверждения всем твоим словам. Потому что никакой жизни на это не хватит
Потомучто я могу обосновать и доказать все что я пишу
А ты вот с модерацией ютюба из Украины не можешь
Я слышал да такую байку
Созданную явно соловьём и КО
Мол вокруг России кольцо врагов))
И даже в соц сетях модерировать российский сегмент поставили украинцев
Но пока никто не смог подтвердить это Цитата:
serg kost:
Хоть миллион жалоб напиши про контент ЛГБТ, трансгендеров и прочую дичь, ни одного ролика не удалят. Но за слово хохол удаляют мгновенно.
Хоть миллион жалоб напиши про контент ЛГБТ, трансгендеров и прочую дичь, ни одного ролика не удалят. Но за слово хохол удаляют мгновенно.
Может потомучто слово на букву х.. обидное (хотя я не считаю так раз оно есть у Гоголя)
Как и слово на букву Н... Обидное для некоторых
А ЛГБТ это уже вполне нормальное явление для запада Цитата:
111:
Сейчас любой вменяемый ойроповец, должен сказать что он хотя бы Би.. А то там по головке не погладят.. Как слышал, нормальных мужиков и баб там пужают тем, что отправят в Чечню, то бишь Россию.. Вот те и стараются.. С Афгана то в бабских труселях бежали, а так бы этих мужиков, теперь уж баб, не спасли.. Демократия..
Сейчас любой вменяемый ойроповец, должен сказать что он хотя бы Би.. А то там по головке не погладят.. Как слышал, нормальных мужиков и баб там пужают тем, что отправят в Чечню, то бишь Россию.. Вот те и стараются.. С Афгана то в бабских труселях бежали, а так бы этих мужиков, теперь уж баб, не спасли.. Демократия..
Преображенский:Если вы заботитесь о свое пищеварении-мой добрый совет,не смотрите до обеда каналы с российской пропагандой.
Борменталь:гм..да ведь других нет
Преображенский:Вот никакие и не смотрите.вы знаете я произвел 30 наблюдений у себя в клинике.И что же вы думаете? Пациенты не смотрящие и не читающие российскую пропаганду чувствуют себя превосходно.Те же которых я специально заставлял смотреть Кисилева,Соловьева или читать московский комсомолец,теряли в весе.Мало того.Пониженные рефлексы,скверный аппетит,угнетенное состояние духа.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 11:05
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 11:07
Цитата:
Окасы жок
Не за что
Но вот ответа "пожалуйста" на ответ "спасибо" как такого нет в казахском языке
Как и в английском
maxsaf:
You are welcome
You are welcome
Окасы жок
Не за что
Но вот ответа "пожалуйста" на ответ "спасибо" как такого нет в казахском языке
Как и в английском
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 11:08
Цитата:
Не нравится 95 квартал?
Это же ваши национальные шютки))
maxsaf:
Я думал он с 95го региона, а он с 95го квартала
Я думал он с 95го региона, а он с 95го квартала
Не нравится 95 квартал?
Это же ваши национальные шютки))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 11:15
Цитата:
В английском есть. Я привел уже пример.
abaika95:
Но вот ответа "пожалуйста" на ответ "спасибо" как такого нет в казахском языке Как и в английском
Но вот ответа "пожалуйста" на ответ "спасибо" как такого нет в казахском языке Как и в английском
В английском есть. Я привел уже пример.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 11:16
Цитата:
Тоже хотите 174 статью как у Куата за то что русскоязычных русских туповатыми называете? Если человек не знает казахский - он что сразу тупой?
[Исправлено: maxsaf, 06.09.2021 - 11:30]
abaika95: Нет мы говорим о русскоговорящих русских)
Тоже хотите 174 статью как у Куата за то что русскоязычных русских туповатыми называете? Если человек не знает казахский - он что сразу тупой?
[Исправлено: maxsaf, 06.09.2021 - 11:30]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 11:57
Цитата:
У тебя, похоже, какой-то пунктик на очаги, видать припекает не по-детски. Купи свечи или огурцом с грядки попробуй потушить. И обязательно сходи к психологу, пока не поздно, может это твоя тяга в Европу так проявляется.
Цитата:
Место клоуна уже давно и прочно занято, жаль только репризы у него никудышные, а в последнее время он все больше напоминает кинговского персонажа из канализации.
Цитата:
И заразителен.
Цитата:
Ну так прав был СССР, встряли с неграми-то по полной, а ведь когда еще предупреждали умные люди, чтобы свободу им дали и не линчевали понапрасну. Не слушали, а теперь вот на коленях ползают.
abaika95:
Если твой очаг напряжён то расслабся))
Если твой очаг напряжён то расслабся))
У тебя, похоже, какой-то пунктик на очаги, видать припекает не по-детски. Купи свечи или огурцом с грядки попробуй потушить. И обязательно сходи к психологу, пока не поздно, может это твоя тяга в Европу так проявляется.
Цитата:
abaika95:
Да и быть клоуном)
Да и быть клоуном)
Место клоуна уже давно и прочно занято, жаль только репризы у него никудышные, а в последнее время он все больше напоминает кинговского персонажа из канализации.
Цитата:
abaika95:
Пример всегда показателен
Пример всегда показателен
И заразителен.
Цитата:
abaika95:
Когда на любой вопрос к СССР тот отвечал а как насчёт ваших....негров))
Когда на любой вопрос к СССР тот отвечал а как насчёт ваших....негров))
Ну так прав был СССР, встряли с неграми-то по полной, а ведь когда еще предупреждали умные люди, чтобы свободу им дали и не линчевали понапрасну. Не слушали, а теперь вот на коленях ползают.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 59
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 12:16
Цитата:
abaika95: Потому что я могу обосновать и доказать все что я пишу А ты вот с модерацией ютюба из Украины не можешь Я слышал да такую байку Созданную явно соловьём и КО Мол вокруг России кольцо врагов))Вот и докажи, что это Соловьев придумал. Про модерацию. Есть у меня знакомые. Как только шутки на их канале про Украину, так сразу канал банится. Они и симки меняли, и айпи. День-другой, и снова бан.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 12:23
Цитата:
Ну да, так то кругом у России одни друзья, сначала развалившие и ограбившие страну, а теперь радостным хором вопящие о санкциях, постоянно применяя в отношениях двойные стандарты. Даже на этом форуме есть большой друг России - abaika95, оболваненный соловьевской и симоняновской пропагандой. Врут они все про врагов, вокруг одни друзья, только я лично свой палец им в рот не положил бы.
abaika95:
Созданную явно соловьём и КО
Мол вокруг России кольцо врагов))
Созданную явно соловьём и КО
Мол вокруг России кольцо врагов))
Ну да, так то кругом у России одни друзья, сначала развалившие и ограбившие страну, а теперь радостным хором вопящие о санкциях, постоянно применяя в отношениях двойные стандарты. Даже на этом форуме есть большой друг России - abaika95, оболваненный соловьевской и симоняновской пропагандой. Врут они все про врагов, вокруг одни друзья, только я лично свой палец им в рот не положил бы.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 12:37
Цитата:
Не хочу вас обижать
Но ваш пример не подходит
Потомучто You are welcome в большинстве случаев используется как вежлевый ответ не за что
Цитата:
Нет не сразу
А постепенно)
А что куату именно за это 174 шьют? Вы точно знаете?) Цитата:
О опять запылал
Я говорю расслабь свой очаг)
А то уже горит Цитата:
Место клоуна всегда свободно
Их тут много потомучто
Серый,погремуха,гражданин несуществующей страны,Шурка вот и ты теперь)
Цитата:
Ну значит и моя аргументация правдива
Твое ерзанье принял)
Цитата:
А зачем они шутят про Украину?)
Доказывать тебе ничего не буду потмоучто ты ещё не привел пруфов про злостную модерацию с Украины) Цитата:
Про друзей которые развалили россию это ты про кого?
Про Ельцина и его приемника Путина?
Да один развалил а второй ограбил)
И двойные стандарты и санкции тоже их риторика)
Ты прям удивляешь меня Маркс
Твой горящий очаг смотрю тебе мыслить помогает лучше Цитата:
Тоесть ты признаешь что соловьиная а в целом и российская пропаганда оболванивает население?
maxsaf:
В английском есть. Я привел уже пример.
В английском есть. Я привел уже пример.
Не хочу вас обижать
Но ваш пример не подходит
Потомучто You are welcome в большинстве случаев используется как вежлевый ответ не за что
Цитата:
maxsaf:
Тоже хотите 174 статью как у Куата за то что русскоязычных русских туповатыми называете? Если человек не знает казахский - он что сразу тупой?
Тоже хотите 174 статью как у Куата за то что русскоязычных русских туповатыми называете? Если человек не знает казахский - он что сразу тупой?
Нет не сразу
А постепенно)
А что куату именно за это 174 шьют? Вы точно знаете?) Цитата:
Маркс:
У тебя, похоже, какой-то пунктик на очаги, видать припекает не по-детски
У тебя, похоже, какой-то пунктик на очаги, видать припекает не по-детски
О опять запылал
Я говорю расслабь свой очаг)
А то уже горит Цитата:
Маркс:
Место клоуна уже давно и прочно занято,
Место клоуна уже давно и прочно занято,
Место клоуна всегда свободно
Их тут много потомучто
Серый,погремуха,гражданин несуществующей страны,Шурка вот и ты теперь)
Цитата:
Маркс:
Ну так прав был СССР, встряли с неграми-то по полной, а ведь когда еще предупреждали умные люди, чтобы свободу им дали и не линчевали понапрасну. Не слушали, а теперь вот на коленях ползают.
Ну так прав был СССР, встряли с неграми-то по полной, а ведь когда еще предупреждали умные люди, чтобы свободу им дали и не линчевали понапрасну. Не слушали, а теперь вот на коленях ползают.
Ну значит и моя аргументация правдива
Твое ерзанье принял)
Цитата:
serg kost:
Вот и докажи, что это Соловьев придумал. Про модерацию. Есть у меня знакомые. Как только шутки на их канале про Украину, так сразу канал банится. Они и симки меняли, и айпи. День-другой, и снова бан.
Вот и докажи, что это Соловьев придумал. Про модерацию. Есть у меня знакомые. Как только шутки на их канале про Украину, так сразу канал банится. Они и симки меняли, и айпи. День-другой, и снова бан.
А зачем они шутят про Украину?)
Доказывать тебе ничего не буду потмоучто ты ещё не привел пруфов про злостную модерацию с Украины) Цитата:
Маркс:
Ну да, так то кругом у России одни друзья, сначала развалившие и ограбившие страну, а теперь радостным хором вопящие о санкциях, постоянно применяя в отношениях двойные стандарты.
Ну да, так то кругом у России одни друзья, сначала развалившие и ограбившие страну, а теперь радостным хором вопящие о санкциях, постоянно применяя в отношениях двойные стандарты.
Про друзей которые развалили россию это ты про кого?
Про Ельцина и его приемника Путина?
Да один развалил а второй ограбил)
И двойные стандарты и санкции тоже их риторика)
Ты прям удивляешь меня Маркс
Твой горящий очаг смотрю тебе мыслить помогает лучше Цитата:
Маркс:
Даже на этом форуме есть большой друг России - abaika95, оболваненный соловьевской и симоняновской пропагандой.
Даже на этом форуме есть большой друг России - abaika95, оболваненный соловьевской и симоняновской пропагандой.
Тоесть ты признаешь что соловьиная а в целом и российская пропаганда оболванивает население?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 13:10
Цитата:
Да вот как раз не врут
Россия постепенно обрастает врагами
Только вот они умалчивают
Что Россия сама их себе и создала
Россия отбирает полуостров
Россия посылает войска в сепаратисткие регионы
Она думала так остаться друзьями с Украиной?
Россия защищает регионы которые откололись от другой страны
А до этого же сама Россия проводила операции по возврату тех территорий которые откололись от нее же
Россия думала после этого Грузия будет другом?
Россия лезет во внутренние дела соседей
Прибалтика должна была это проглотить?
Двойные стандарты? Не не,это у США
У России то просто такая политика))
Напоследовательная и взбалмошная
Мелкий хулиган в посудной лавке
Котрый всем хамит,всем мешает и со всеми лезет драться)
Таких хулиганов в 1945 уже осаживали
Маркс:
Врут они все про врагов, вокруг одни друзья, только я лично свой палец им в рот не положил бы.
Врут они все про врагов, вокруг одни друзья, только я лично свой палец им в рот не положил бы.
Да вот как раз не врут
Россия постепенно обрастает врагами
Только вот они умалчивают
Что Россия сама их себе и создала
Россия отбирает полуостров
Россия посылает войска в сепаратисткие регионы
Она думала так остаться друзьями с Украиной?
Россия защищает регионы которые откололись от другой страны
А до этого же сама Россия проводила операции по возврату тех территорий которые откололись от нее же
Россия думала после этого Грузия будет другом?
Россия лезет во внутренние дела соседей
Прибалтика должна была это проглотить?
Двойные стандарты? Не не,это у США
У России то просто такая политика))
Напоследовательная и взбалмошная
Мелкий хулиган в посудной лавке
Котрый всем хамит,всем мешает и со всеми лезет драться)
Таких хулиганов в 1945 уже осаживали
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 59
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 13:14
Цитата:
Может сначала ты приведешь пруфы, что Куата, по твоим словам, по жалобам из России забанили.
abaika95:
Доказывать тебе ничего не буду потмоучто ты ещё не привел пруфов про злостную модерацию с Украины)
Доказывать тебе ничего не буду потмоучто ты ещё не привел пруфов про злостную модерацию с Украины)
Может сначала ты приведешь пруфы, что Куата, по твоим словам, по жалобам из России забанили.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 13:17
Цитата:
Нет
Ты же не привел пруфов про украинскую модерацию
Так с чего я тебе что-то приводить должен?) Темболее надо искать ту ссылку на пост в вк где кремлебот призывает массово залетать в Ютюб и жаловаться на канал куата
А мне лень
serg kost:
Может сначала ты приведешь пруфы, что Куата, по твоим словам, по жалобам из России забанили
Может сначала ты приведешь пруфы, что Куата, по твоим словам, по жалобам из России забанили
Нет
Ты же не привел пруфов про украинскую модерацию
Так с чего я тебе что-то приводить должен?) Темболее надо искать ту ссылку на пост в вк где кремлебот призывает массово залетать в Ютюб и жаловаться на канал куата
А мне лень
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