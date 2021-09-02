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Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 42305
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 02.09.21 - 13:12
Знание государственного языка для устройства на госслужбу в Казахстане может стать обязательным. С такой инициативой выступило Агентство по делам государственной службы.
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Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 00:34
Цитата:
А как, по твоему!?
Русский только в бане, ванне и на кухне?
abaika95:
Зачем наравне?
Зачем наравне?
А как, по твоему!?
Русский только в бане, ванне и на кухне?
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 00:40
ОЙ сколько вопросов сразу Сколько откликов))) Пора у НГ на кош становится) Цитата:
Цитата:
Нет вы гасторбайтер
Который из за мнимой проблемы
Выехали на работу в Канаду)
Цитата:
Не во всех
Цитата:
Вполне могут быть
Но чето не хотят
Видать все устраивает
Цитата:
Как и узбекский
Так что не обижайся когда тебе узбеки в плов плюнут и будут смеяться
А ты из не поймёшь)))
Официально всёЦитата:
Планируют плановщики)
Цитата:
Ну пока на юге никто не возмущался
Так что патрулей там и нет
Цитата:
Да
По закону должны продавцы обслужить
Цитата:
А как с грузинами общаться на казахском?
Там он через переводчика
Да и в магазин он там явно не устраивается
Цитата:
Приедет и закроют
Ему оно надо
Теперь у России новый враг
Очередной
Россия если не отложится вокруг врагами то ей не интересно
Как северная Корея)
Там Симонян видать бюджет выделили и надо освоить на казахском направленииЦитата:
А он туда продавцом уехал?
Он же не гастр как некоторые))
serg kost: То есть узбекский и уйгурский языки у нас тоже языки официального общения?!А что Неофициального? Их кто-то запрещает? Больше скажу,вы можете на узбекском заявление в полицию написать и его обязаны будут принять Удивительно правда?)Цитата:
maxsaf: Да? Устно или письменно? И сколько баллов надо набрать?На сколько знаю компьютерно Про баллы не знаю У агенства спросите они вкурсе всего))Цитата:
maxsaf: Это понятно, но речь в статье про порог, а значит про тестирование перед приемом на работу.У вас в Канаде когда идут на работу продавцом берут тест на знание продукции?
Цитата:
maxsaf:
Да че нам Ленин. Я выехал за границу как и Куат из-за языкового вопроса, только еще раньше него Я че, тоже патриот получается? )))
Да че нам Ленин. Я выехал за границу как и Куат из-за языкового вопроса, только еще раньше него Я че, тоже патриот получается? )))
Нет вы гасторбайтер
Который из за мнимой проблемы
Выехали на работу в Канаду)
Цитата:
maxsaf:
Потому что так в законе написано
Потому что так в законе написано
Не во всех
Цитата:
maxsaf:
Представляю: русскоязычные патрули требуют использовать русский наравне с казахским в гос учреждениях. Ну а че - закон есть закон
Представляю: русскоязычные патрули требуют использовать русский наравне с казахским в гос учреждениях. Ну а че - закон есть закон
Вполне могут быть
Но чето не хотят
Видать все устраивает
Цитата:
alex_60:
да, русский язык официальный в казахстане по закону. это только недоумки еще не поняли. за это их будут садить.
да, русский язык официальный в казахстане по закону. это только недоумки еще не поняли. за это их будут садить.
Как и узбекский
Так что не обижайся когда тебе узбеки в плов плюнут и будут смеяться
А ты из не поймёшь)))
Официально всёЦитата:
elektron:
Вы там случаем не революцию планируете?
Вы там случаем не революцию планируете?
Планируют плановщики)
Цитата:
serg kost:
Лучше представь, как казахи требуют использовать русский язык от казахов на юге...
Лучше представь, как казахи требуют использовать русский язык от казахов на юге...
Ну пока на юге никто не возмущался
Так что патрулей там и нет
Цитата:
maxsaf:
А на казахском уже заставляют?
А на казахском уже заставляют?
Да
По закону должны продавцы обслужить
Цитата:
KOS77:
Мне вот очень интересно, "наш патриот", где он там в Грузии или в/на Украине сейчас, как же он с местными "алгапатриотами" общается, на каком языке если точнее!? Уверен точно не на государственном.
Мне вот очень интересно, "наш патриот", где он там в Грузии или в/на Украине сейчас, как же он с местными "алгапатриотами" общается, на каком языке если точнее!? Уверен точно не на государственном.
А как с грузинами общаться на казахском?
Там он через переводчика
Да и в магазин он там явно не устраивается
Цитата:
Vit:
Мое мнение: друг куат понтанулся и хватит. Езжай домой. Тут тепло, тут беш, куардак, тут мир и хорош мутить воду. Вроде вместе живем много лет .
Мое мнение: друг куат понтанулся и хватит. Езжай домой. Тут тепло, тут беш, куардак, тут мир и хорош мутить воду. Вроде вместе живем много лет .
Приедет и закроют
Ему оно надо
Теперь у России новый враг
Очередной
Россия если не отложится вокруг врагами то ей не интересно
Как северная Корея)
Там Симонян видать бюджет выделили и надо освоить на казахском направленииЦитата:
maxsaf:
а то в сферу обслуживания не сможешь на работу устроиться благодаря таким же оленям как ты
а то в сферу обслуживания не сможешь на работу устроиться благодаря таким же оленям как ты
А он туда продавцом уехал?
Он же не гастр как некоторые))
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 00:43
Цитата:
В смысле не в курсе? А вам че не положено тест сдавать?
abaika95:
На сколько знаю компьютерно Про баллы не знаю У агенства спросите они вкурсе всего))
На сколько знаю компьютерно Про баллы не знаю У агенства спросите они вкурсе всего))
В смысле не в курсе? А вам че не положено тест сдавать?
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 00:47
Цитата:
Неуглядело Правительство Казахстана, ибо занято другими Проблемами или в силу тугоумности не смогло увидеть это бревно. Хорошо нашлись умные люди и подсказали. А так бы и ходил с бревном в глазу Погремуха.
И не знал что эта вещь в глазу называца бревно!
abaika95:
Очень интересно Как можно угледеть крутость в сером? Понимаю,Куат Россию вывел что та аж истерить начала по всем каналам
Очень интересно Как можно угледеть крутость в сером? Понимаю,Куат Россию вывел что та аж истерить начала по всем каналам
Неуглядело Правительство Казахстана, ибо занято другими Проблемами или в силу тугоумности не смогло увидеть это бревно. Хорошо нашлись умные люди и подсказали. А так бы и ходил с бревном в глазу Погремуха.
И не знал что эта вещь в глазу называца бревно!
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 00:47
Цитата:
Без понятия, в магаз не пытался устроиться))
Цитата:
Это Куат свалил из-за мнимой проблемы. Ему президент сказал же - казахский язык не ущемлен.
abaika95:
У вас в Канаде когда идут на работу продавцом берут тест на знание продукции?
У вас в Канаде когда идут на работу продавцом берут тест на знание продукции?
Без понятия, в магаз не пытался устроиться))
Цитата:
abaika95:
Который из за мнимой проблемы
Который из за мнимой проблемы
Это Куат свалил из-за мнимой проблемы. Ему президент сказал же - казахский язык не ущемлен.
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 00:52
Цитата:
Не-а, нет такого требования в законе
abaika95:
По закону должны продавцы обслужить
По закону должны продавцы обслужить
Не-а, нет такого требования в законе
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 00:53
Цитата:
Благодаря Куату очередному
abaika95:
Теперь у России новый враг Очередной
Теперь у России новый враг Очередной
Благодаря Куату очередному
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 00:54
Цитата:
Нет
Я не госслужащий
Цитата:
Нагло врёте
Все знают
Что мигранты сначала работают таксистами,официантами и продавцами))
Цитата:
Ну а вы убежали значит из за проблемы всё-таки?)) Вас тапками гнали?
Ой а можно узнать
Тапки какие были?))
maxsaf:
В смысле не в курсе? А вам че не положено тест сдавать?
В смысле не в курсе? А вам че не положено тест сдавать?
Нет
Я не госслужащий
Цитата:
maxsaf:
Без понятия, в магаз не пытался устроиться))
Без понятия, в магаз не пытался устроиться))
Нагло врёте
Все знают
Что мигранты сначала работают таксистами,официантами и продавцами))
Цитата:
maxsaf:
Это Куат свалил из-за мнимой проблемы. Ему президент сказал же - казахский язык не ущемлен
Это Куат свалил из-за мнимой проблемы. Ему президент сказал же - казахский язык не ущемлен
Ну а вы убежали значит из за проблемы всё-таки?)) Вас тапками гнали?
Ой а можно узнать
Тапки какие были?))
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 00:55
Цитата:
Он попрошайка и бомж) который раньше окна продавал
abaika95:
Он же не гастр как некоторые))
Он же не гастр как некоторые))
Он попрошайка и бомж) который раньше окна продавал
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 01:04
Цитата:
А я не все, я сразу устроился сисадмином. Даже без языка взяли, босс был русскоговорящий))
Цитата:
Такие же бездельники как Куат мозг мне компостировали) поэтому для меня так близка эта тема
[Исправлено: maxsaf, 04.09.2021 - 01:06]
abaika95:
Все знают Что мигранты сначала работают таксистами,официантами и продавцами))
Все знают Что мигранты сначала работают таксистами,официантами и продавцами))
А я не все, я сразу устроился сисадмином. Даже без языка взяли, босс был русскоговорящий))
Цитата:
abaika95:
Ну а вы убежали значит из за проблемы всё-таки?)) Вас тапками гнали?
Ну а вы убежали значит из за проблемы всё-таки?)) Вас тапками гнали?
Такие же бездельники как Куат мозг мне компостировали) поэтому для меня так близка эта тема
[Исправлено: maxsaf, 04.09.2021 - 01:06]
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 01:11
Цитата:
Да что вы говорите? Гляньте в личном деле сначала кем я в КЗ работал
abaika95:
Выехали на работу в Канаду)
Выехали на работу в Канаду)
Да что вы говорите? Гляньте в личном деле сначала кем я в КЗ работал
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 59
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 08:22
Цитата:
В полиции заявление примут и на суахили.
А официальный у нас один русский.
Цитата:
Вот Куат вечно просил денег у подписчиков.
А если бы на один ролик про русский язык он делал один про казахский, то за счёт последних стал бы миллионером. И разжигание никто не припишет, если с умом подходить.
Дарю идею.
abaika95:
А что Неофициального? Их кто-то запрещает? Больше скажу,вы можете на узбекском заявление в полицию написать и его обязаны будут принять
А что Неофициального? Их кто-то запрещает? Больше скажу,вы можете на узбекском заявление в полицию написать и его обязаны будут принять
В полиции заявление примут и на суахили.
А официальный у нас один русский.
Цитата:
Ну пока на юге никто не возмущался
Так что патрулей там и нет
Так что патрулей там и нет
Вот Куат вечно просил денег у подписчиков.
А если бы на один ролик про русский язык он делал один про казахский, то за счёт последних стал бы миллионером. И разжигание никто не припишет, если с умом подходить.
Дарю идею.
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 06.09.21 - 11:20
Цитата:
У вас бомжи окна продают?))
Думаю нет
В коробках лежат на улицах
А у нас идиж ты
Окна продают и в Грузию летают))
Так да?Цитата:
В школу?)
И про босса не удивлен
Ваша деревня вся мигрантская
Одни россияне да Казахстанцы бывшие живут)
Цитата:
Исполнение закона для вас это мозгокомпстирование?)
В Канаде также полицейскому отвечаете? Не делай мне мозги,не надену я штаны,хожу как хочу по улице)) Цитата:
Гляжу
Уборщиком помещений..
ХмЦитата:
Государственный у нас один казахский
Цитата:
Эту идею я высказал недели 2 наверно назад во флуде)
[Исправлено: abaika95, 06.09.2021 - 11:21]
maxsaf:
Он попрошайка и бомж) который раньше окна продавал
Он попрошайка и бомж) который раньше окна продавал
У вас бомжи окна продают?))
Думаю нет
В коробках лежат на улицах
А у нас идиж ты
Окна продают и в Грузию летают))
Так да?Цитата:
maxsaf:
А я не все, я сразу устроился сисадмином. Даже без языка взяли, босс был русскоговорящий)
А я не все, я сразу устроился сисадмином. Даже без языка взяли, босс был русскоговорящий)
В школу?)
И про босса не удивлен
Ваша деревня вся мигрантская
Одни россияне да Казахстанцы бывшие живут)
Цитата:
maxsaf:
Такие же бездельники как Куат мозг мне компостировали) поэтому для меня так близка эта тема
Такие же бездельники как Куат мозг мне компостировали) поэтому для меня так близка эта тема
Исполнение закона для вас это мозгокомпстирование?)
В Канаде также полицейскому отвечаете? Не делай мне мозги,не надену я штаны,хожу как хочу по улице)) Цитата:
maxsaf:
Да что вы говорите? Гляньте в личном деле сначала кем я в КЗ работал
Да что вы говорите? Гляньте в личном деле сначала кем я в КЗ работал
Гляжу
Уборщиком помещений..
ХмЦитата:
serg kost:
В полиции заявление примут и на суахили. А официальный у нас один русский.
В полиции заявление примут и на суахили. А официальный у нас один русский.
Государственный у нас один казахский
Цитата:
serg kost:
Вот Куат вечно просил денег у подписчиков. А если бы на один ролик про русский язык он делал один про казахский, то за счёт последних стал бы миллионером. И разжигание никто не припишет, если с умом подходить. Дарю идею.
Вот Куат вечно просил денег у подписчиков. А если бы на один ролик про русский язык он делал один про казахский, то за счёт последних стал бы миллионером. И разжигание никто не припишет, если с умом подходить. Дарю идею.
Эту идею я высказал недели 2 наверно назад во флуде)
[Исправлено: abaika95, 06.09.2021 - 11:21]
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