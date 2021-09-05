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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 22:10
(Пользователи)
- Откуда:
- НиКапенгагин
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1519
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 22:33
Цитата:
У тебя в чем вопрос?
По твоему я не могу обсуждать и комментировать сообщения форумчан!?
Это запрещено чем? Правила форума? Тогда пожалуйся Уважаемой редакции.
Или лично тобой?
И кажается я не тебе отвечал, ты адвокат ему? Погремухи?
111:
Ну.. Ты то тоже тут за ним по пятам со всеми гоняешься.. Тоже жизнь не бедна на ощЮщения..
Ну.. Ты то тоже тут за ним по пятам со всеми гоняешься.. Тоже жизнь не бедна на ощЮщения..
У тебя в чем вопрос?
По твоему я не могу обсуждать и комментировать сообщения форумчан!?
Это запрещено чем? Правила форума? Тогда пожалуйся Уважаемой редакции.
Или лично тобой?
И кажается я не тебе отвечал, ты адвокат ему? Погремухи?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 22:43
Цитата:
Это тебе Соловьев по секрету сказал?)
Цитата:
Ну вот уже ближе к теме)
А историю Польши вы не изучали?
Движение солидарность? Лех Валенса? Чем они все 80ые занимались?)
Гдрвские движняки и объедение двух Германий чем можно обозвать?)
Майдан? Или болотная?
Цитата:
А вы тут тогда причем?)
Факты батенька в студию
А то как тот жирик в програме соловья
Кричать кричите а фактов ноль)
Цитата:
А жителям мешает
Интересного то в городе больше ничего нет
То со временем боряться то со столбами))
Скучно же) надо чето мутить
Против чего-то выступать)
serg kost:
Я также в курсе, что русскоязычный сегмент Ютуба дополнительно модерируется в ручном режиме модераторами из Украины.
Я также в курсе, что русскоязычный сегмент Ютуба дополнительно модерируется в ручном режиме модераторами из Украины.
Это тебе Соловьев по секрету сказал?)
Цитата:
elektron:
Ну и причём тут революции и перечисленные вами страны, вы хоть знаете, когда они вступили, так сказать?
Ну и причём тут революции и перечисленные вами страны, вы хоть знаете, когда они вступили, так сказать?
Ну вот уже ближе к теме)
А историю Польши вы не изучали?
Движение солидарность? Лех Валенса? Чем они все 80ые занимались?)
Гдрвские движняки и объедение двух Германий чем можно обозвать?)
Майдан? Или болотная?
Цитата:
elektron:
Ещё раз вам по секрету, это не Соловьёва секрет, а любого здравомыслящего человека.
Ещё раз вам по секрету, это не Соловьёва секрет, а любого здравомыслящего человека.
А вы тут тогда причем?)
Факты батенька в студию
А то как тот жирик в програме соловья
Кричать кричите а фактов ноль)
Цитата:
111:
Мешал ли он мне? Да нет, и вообще никому не мешает
Мешал ли он мне? Да нет, и вообще никому не мешает
А жителям мешает
Интересного то в городе больше ничего нет
То со временем боряться то со столбами))
Скучно же) надо чето мутить
Против чего-то выступать)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 22:45
Цитата:
У тебя погремуха нюх только на меня заточен
Потомучто я твой Хозяин
Где я там и ты
Так что все притензии к тебе от 111 неуместны
Ты как собачка
Должна рядом находится и постояно комментировать мои коменты
Что ты хорошо и выполняешь)
Только вот тебя два дня небыло
За это похлёбку не получишь
Прогульщиков не люблю
Coopidon:
По твоему я не могу обсуждать и комментировать сообщения форумчан!?
По твоему я не могу обсуждать и комментировать сообщения форумчан!?
У тебя погремуха нюх только на меня заточен
Потомучто я твой Хозяин
Где я там и ты
Так что все притензии к тебе от 111 неуместны
Ты как собачка
Должна рядом находится и постояно комментировать мои коменты
Что ты хорошо и выполняешь)
Только вот тебя два дня небыло
За это похлёбку не получишь
Прогульщиков не люблю
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 22:50
В Росиии новый комик под замес попал
В этот раз русский пошутил про русских что-то
Соловью (по нации сыну юриста) это не понравилось
Начал истерить
Новый прецедент
Если до этого инородцев наказывали
То теперь и до русских дошло
Нельзя про русских никакому шутить
Только путину
Он в федеральном послании постояно шутит про русских и про Россию
Но это можно))
В общем чем дальше тем интереснее))
Мы с вами имеем редчайший случай на планете наблюдать как большая страна скатывается в фашизм
Россия сейчас это Германия периода 35-36 годов где-то....
В этот раз русский пошутил про русских что-то
Соловью (по нации сыну юриста) это не понравилось
Начал истерить
Новый прецедент
Если до этого инородцев наказывали
То теперь и до русских дошло
Нельзя про русских никакому шутить
Только путину
Он в федеральном послании постояно шутит про русских и про Россию
Но это можно))
В общем чем дальше тем интереснее))
Мы с вами имеем редчайший случай на планете наблюдать как большая страна скатывается в фашизм
Россия сейчас это Германия периода 35-36 годов где-то....
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 22:56
Цитата:
Разумеется, и это приветствуется, дабы здесь вообще глушняк с этим..
Но тогда и не надо ерничать или передёргивать, если это делают тут другие..
Кстати, ты видел когда нибудь чтоб я жаловался, в отличии от тебя?
Coopidon:
По твоему я не могу обсуждать и комментировать сообщения форумчан
По твоему я не могу обсуждать и комментировать сообщения форумчан
Разумеется, и это приветствуется, дабы здесь вообще глушняк с этим..
Но тогда и не надо ерничать или передёргивать, если это делают тут другие..
Кстати, ты видел когда нибудь чтоб я жаловался, в отличии от тебя?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 22:59
Задорнов 30 лет шутил про американцев это можно
Наша Раша 15 лет шутила про таджиков
Это можно
Мужское государство не шутит а сразу атакует тех кто рекламирует африканцев
Это можно
Тут пошутили над русскими
И сразу кипиш,АДМ дела,выселки
Завтра ещё в ссылку наверно начнут посылать в лагеря
А потом и печки зажгут
Это же нация уберменш!! Арийцы(славяне)! Невздумай пошутить над нацией господ!
И вообще иди по обочине когда господин идёт по тротуару (тут псевдокомми Маркс улубнывшись захотел и такой указ)
И почему всякие Татары да башкиры в россии живут? Выслать куда-нибудь на север
А то занимают такие пейзажные места,красивые
Арийцам(славянам) ведь нужно жизненное пространство!!
Лет 10 назад такое показалось бы дикой дичью
А сейчас я уже не удивлюсь
Русский мир вполне сроден Германскому миру 30ых 40ых
Наша Раша 15 лет шутила про таджиков
Это можно
Мужское государство не шутит а сразу атакует тех кто рекламирует африканцев
Это можно
Тут пошутили над русскими
И сразу кипиш,АДМ дела,выселки
Завтра ещё в ссылку наверно начнут посылать в лагеря
А потом и печки зажгут
Это же нация уберменш!! Арийцы(славяне)! Невздумай пошутить над нацией господ!
И вообще иди по обочине когда господин идёт по тротуару (тут псевдокомми Маркс улубнывшись захотел и такой указ)
И почему всякие Татары да башкиры в россии живут? Выслать куда-нибудь на север
А то занимают такие пейзажные места,красивые
Арийцам(славянам) ведь нужно жизненное пространство!!
Лет 10 назад такое показалось бы дикой дичью
А сейчас я уже не удивлюсь
Русский мир вполне сроден Германскому миру 30ых 40ых
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 22:59
Цитата:
Типа - Чо ты тут типа такой широкий?...
С ходу на..
Лобешником по столбу...
Потом пишут жалобы...
abaika95:
со временем боряться то со столбами
со временем боряться то со столбами
Типа - Чо ты тут типа такой широкий?...
С ходу на..
Лобешником по столбу...
Потом пишут жалобы...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 57
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 23:41
Цитата:
Соловьева только ты слушаешь. Для меня он ноль без палочки.
А насчёт, откуда инфа?
Я же не требую от тебя подтверждения всем твоим словам. Потому что никакой жизни на это не хватит.
Да и бесполезно это.
А насчёт Ютуба...
Хоть миллион жалоб напиши про контент ЛГБТ, трансгендеров и прочую дичь, ни одного ролика не удалят.
Но за слово хохол удаляют мгновенно.
abaika95:
Это тебе Соловьев по секрету сказал?)
Это тебе Соловьев по секрету сказал?)
Соловьева только ты слушаешь. Для меня он ноль без палочки.
А насчёт, откуда инфа?
Я же не требую от тебя подтверждения всем твоим словам. Потому что никакой жизни на это не хватит.
Да и бесполезно это.
А насчёт Ютуба...
Хоть миллион жалоб напиши про контент ЛГБТ, трансгендеров и прочую дичь, ни одного ролика не удалят.
Но за слово хохол удаляют мгновенно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 23:50
Цитата:
А чо ты хотел?
Германия и Франция рулят в Ойропе, их прикормыши в Америке..
Это Демократия..
serg kost:
Хоть миллион жалоб напиши про контент ЛГБТ,
Хоть миллион жалоб напиши про контент ЛГБТ,
А чо ты хотел?
Германия и Франция рулят в Ойропе, их прикормыши в Америке..
Это Демократия..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 23:54
Сейчас любой вменяемый ойроповец, должен сказать что он хотя бы Би..
А то там по головке не погладят..
Как слышал, нормальных мужиков и баб там пужают тем, что отправят в Чечню, то бишь Россию..
Вот те и стараются..
С Афгана то в бабских труселях бежали, а так бы этих мужиков, теперь уж баб, не спасли..
Демократия..
А то там по головке не погладят..
Как слышал, нормальных мужиков и баб там пужают тем, что отправят в Чечню, то бишь Россию..
Вот те и стараются..
С Афгана то в бабских труселях бежали, а так бы этих мужиков, теперь уж баб, не спасли..
Демократия..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 23:58
Тоже, думал когда то стать демократом..
Мол вся власть гея.., ой, народу и все такое..
Потом как представил себя..., хм.., демократом..
Тошно стало...
Мол вся власть гея.., ой, народу и все такое..
Потом как представил себя..., хм.., демократом..
Тошно стало...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12077
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 04:55
Цитата:
Мы все еще говорим о русскоговорящих казахах? Ну нельзя же так о соотечественниках
abaika95:
У тех кто не может выговорить?) Да Куат же говорил) Туповатые)
У тех кто не может выговорить?) Да Куат же говорил) Туповатые)
Мы все еще говорим о русскоговорящих казахах? Ну нельзя же так о соотечественниках
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13074
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.09.21 - 08:26
два клоуна клонированные.
тетка похоже сидит на 95 сейчас.
сержант по содержанию постов.
[Исправлено: alex_60, 06.09.2021 - 08:32]
тетка похоже сидит на 95 сейчас.
сержант по содержанию постов.
[Исправлено: alex_60, 06.09.2021 - 08:32]
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