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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 491 из 491«1...489490491
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2050
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 22:10
#7351
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О, никогда не замечал названия русского драматического на казахском..

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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1519
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 22:33
#7352
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Цитата:
111:
Ну.. Ты то тоже тут за ним по пятам со всеми гоняешься.. Тоже жизнь не бедна на ощЮщения..

У тебя в чем вопрос?
По твоему я не могу обсуждать и комментировать сообщения форумчан!?
Это запрещено чем? Правила форума? Тогда пожалуйся Уважаемой редакции.
Или лично тобой?
И кажается я не тебе отвечал, ты адвокат ему? Погремухи?
:-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9736
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 22:43
#7353
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Цитата:
serg kost:
Я также в курсе, что русскоязычный сегмент Ютуба дополнительно модерируется в ручном режиме модераторами из Украины.

Это тебе Соловьев по секрету сказал?)
Цитата:
elektron:
Ну и причём тут революции и перечисленные вами страны, вы хоть знаете, когда они вступили, так сказать?

Ну вот уже ближе к теме)
А историю Польши вы не изучали?
Движение солидарность? Лех Валенса? Чем они все 80ые занимались?)
Гдрвские движняки и объедение двух Германий чем можно обозвать?)
Майдан? Или болотная?
Цитата:
elektron:
Ещё раз вам по секрету, это не Соловьёва секрет, а любого здравомыслящего человека.

А вы тут тогда причем?)
Факты батенька в студию
А то как тот жирик в програме соловья
Кричать кричите а фактов ноль)
Цитата:
111:
Мешал ли он мне? Да нет, и вообще никому не мешает

А жителям мешает
Интересного то в городе больше ничего нет
То со временем боряться то со столбами))
Скучно же) надо чето мутить
Против чего-то выступать)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9736
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 22:45
#7354
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Цитата:
Coopidon:
По твоему я не могу обсуждать и комментировать сообщения форумчан!?

У тебя погремуха нюх только на меня заточен
Потомучто я твой Хозяин
Где я там и ты
Так что все притензии к тебе от 111 неуместны
Ты как собачка
Должна рядом находится и постояно комментировать мои коменты
Что ты хорошо и выполняешь)
Только вот тебя два дня небыло
За это похлёбку не получишь
Прогульщиков не люблю
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9736
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 22:50
#7355
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В Росиии новый комик под замес попал
В этот раз русский пошутил про русских что-то
Соловью (по нации сыну юриста) это не понравилось
Начал истерить
Новый прецедент
Если до этого инородцев наказывали
То теперь и до русских дошло
Нельзя про русских никакому шутить
Только путину
Он в федеральном послании постояно шутит про русских и про Россию
Но это можно))
В общем чем дальше тем интереснее))
Мы с вами имеем редчайший случай на планете наблюдать как большая страна скатывается в фашизм
Россия сейчас это Германия периода 35-36 годов где-то....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2050
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 22:56
#7356
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Цитата:
Coopidon:
По твоему я не могу обсуждать и комментировать сообщения форумчан

Разумеется, и это приветствуется, дабы здесь вообще глушняк с этим..
Но тогда и не надо ерничать или передёргивать, если это делают тут другие..
Кстати, ты видел когда нибудь чтоб я жаловался, в отличии от тебя?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9736
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 22:59
#7357
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Задорнов 30 лет шутил про американцев это можно
Наша Раша 15 лет шутила про таджиков
Это можно
Мужское государство не шутит а сразу атакует тех кто рекламирует африканцев
Это можно
Тут пошутили над русскими
И сразу кипиш,АДМ дела,выселки
Завтра ещё в ссылку наверно начнут посылать в лагеря
А потом и печки зажгут
Это же нация уберменш!! Арийцы(славяне)! Невздумай пошутить над нацией господ!
И вообще иди по обочине когда господин идёт по тротуару (тут псевдокомми Маркс улубнывшись захотел и такой указ)
И почему всякие Татары да башкиры в россии живут? Выслать куда-нибудь на север
А то занимают такие пейзажные места,красивые
Арийцам(славянам) ведь нужно жизненное пространство!!
Лет 10 назад такое показалось бы дикой дичью
А сейчас я уже не удивлюсь
Русский мир вполне сроден Германскому миру 30ых 40ых
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2050
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 22:59
#7358
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Цитата:
abaika95:
со временем боряться то со столбами

Типа - Чо ты тут типа такой широкий?...
С ходу на..
Лобешником по столбу...
Потом пишут жалобы...
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
57
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 23:41
#7359
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Цитата:
abaika95:
Это тебе Соловьев по секрету сказал?)

Соловьева только ты слушаешь. Для меня он ноль без палочки.
А насчёт, откуда инфа?
Я же не требую от тебя подтверждения всем твоим словам. Потому что никакой жизни на это не хватит.
Да и бесполезно это.
А насчёт Ютуба...
Хоть миллион жалоб напиши про контент ЛГБТ, трансгендеров и прочую дичь, ни одного ролика не удалят.
Но за слово хохол удаляют мгновенно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2050
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 23:50
#7360
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Цитата:
serg kost:
Хоть миллион жалоб напиши про контент ЛГБТ,

А чо ты хотел?
Германия и Франция рулят в Ойропе, их прикормыши в Америке..
Это Демократия..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2050
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 23:54
#7361
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Сейчас любой вменяемый ойроповец, должен сказать что он хотя бы Би..
А то там по головке не погладят..
Как слышал, нормальных мужиков и баб там пужают тем, что отправят в Чечню, то бишь Россию..
Вот те и стараются..
С Афгана то в бабских труселях бежали, а так бы этих мужиков, теперь уж баб, не спасли..
Демократия..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2050
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 23:58
#7362
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Тоже, думал когда то стать демократом..
Мол вся власть гея.., ой, народу и все такое..
Потом как представил себя..., хм.., демократом..
Тошно стало...
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