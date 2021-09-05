Отправлено: - 22:43

serg kost:

Я также в курсе, что русскоязычный сегмент Ютуба дополнительно модерируется в ручном режиме модераторами из Украины.

elektron:

Ну и причём тут революции и перечисленные вами страны, вы хоть знаете, когда они вступили, так сказать?

elektron:

Ещё раз вам по секрету, это не Соловьёва секрет, а любого здравомыслящего человека.

111:

Мешал ли он мне? Да нет, и вообще никому не мешает

Цитата:Это тебе Соловьев по секрету сказал?)Цитата:Ну вот уже ближе к теме)А историю Польши вы не изучали?Движение солидарность? Лех Валенса? Чем они все 80ые занимались?)Гдрвские движняки и объедение двух Германий чем можно обозвать?)Майдан? Или болотная?Цитата:А вы тут тогда причем?)Факты батенька в студиюА то как тот жирик в програме соловьяКричать кричите а фактов ноль)Цитата:А жителям мешаетИнтересного то в городе больше ничего нетТо со временем боряться то со столбами))Скучно же) надо чето мутитьПротив чего-то выступать)