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≡ Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42305
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 11:52
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В 1800 году, после переписи населения, согласно которой в Париже было лишь 460 000 жителей, первый консул Наполеон Бонапарт заявил: «В столице Франции должно быть полмиллиона жителей». И повсюду стали печатать эти полмиллиона. Что-то мне подсказывает, что и у нас результаты переписи давно «нарисованы» и осталось только их опубликовать.
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1519
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 20:56
#30
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Цитата:
111:
Никто не виноват, просто опять же воспользовались развалом страны и тем, что немцам предложили более лучшие условия жизни. Странно что ты этого не знаешь..

Вспомни свой трудный путь. Начав с того что тырил отруби, потом скупая за бесценок квартиры уехавших, барыжничая с ними!
Ты теперь имеешь хату в центре. Ты же -состоявшийся бизнесмен, етить-колотить!
Элита Казахстана! (Ну и Погремуха, есстесно). И да простят меня, за это выражение приличные люди на форуме.
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2050
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 22:43
#31
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Цитата:
Coopidon:
потом скупая за бесценок квартиры уехавших

Хм..
У тебя какие то там проблемы?
Да, купил у уехавшего только недавно в мае хату за 55 тысяч долларов.
Тот уехал в Ацтану..
Это ты считаешь плохим?
Первую хату в Костанае купил у тех, кто взял двушку за Дарами леса за 1200 они тогда взяли.
Я у них за 850 долларами.
Вторую однушку, которую сейчас им же и отдаю скоро, на Аль Фараби, купил у тех, кто меня воспитал, за 23 тысячи долларами, то есть по тому курсу примерно 3 с чем то ляма.
Скоро я им не отдам совершенно бесплатно, их ребенку..
Что то ещё?
Ты когда что то там выдумываешь, выдумывай пожалуйста лично за себя, не за других..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2050
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 22:51
#32
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Кстати купил у того, родителям которого выдали эту хату в 86м, то ли 88м..
Тогда это был обкомовский дом.
Они получили это просто потому что были коммунистами чиновниками.
И что, купить у их детей хату за почти 56 тысяч долларов, это что, пожалеть надо и добавить ещё столько же?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9736
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 23:09
#33
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Цитата:
elektron:
Ну вот опять во всём немцы виноваты

Нет не виноваты
Просто человек пишет что их были миллионы
А я доказываю что миллиарды
Ведь каждый русский в 15 поколении хоть чучуть но с немецкой фамилией автоматически чистый пруссак если дело идёт по переселению в Европу)))
Сирийцы почему не додумались ещё немецкие фамилии себе брать?)
Моххамед ибн Хаттаб Эверт или Мустафа Франзен)) ну это также смешно как наши Сергей Петровичи Гейнц или Степан Миронычи Рау
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