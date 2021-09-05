Отправлено: - 20:56

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Никто не виноват, просто опять же воспользовались развалом страны и тем, что немцам предложили более лучшие условия жизни. Странно что ты этого не знаешь..

Цитата:Вспомни свой трудный путь. Начав с того что тырил отруби, потом скупая за бесценок квартиры уехавших, барыжничая с ними!Ты теперь имеешь хату в центре. Ты же -состоявшийся бизнесмен, етить-колотить!Элита Казахстана! (Ну и Погремуха, есстесно). И да простят меня, за это выражение приличные люди на форуме.