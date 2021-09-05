Отправлено: - 18:11

Tenkisch:

каждый человек имет право на свое мнение и на его высказывание

Tenkisch:

Тем более то что я вижу вокруг себя не в пользу этих 19 лямов!

Tenkisch:

У нас даже есть города полупустые, и что это тоже не всчет...

Tenkisch:

Я не верю этой статистике!

Цитата:Имеет, конечно имеет. Даже может считать Землю плоской.Цитата:А вокруг тебя сколько людей? Чтобы формировать такое мнение, нужно хотя бы по стране периодически передвигаться и документы анализировать.Цитата:Из депрессивных населенных пунктов люди едут туда где есть работа - это разве не логично? И это совершенно не имеет ничего общего с общим количеством населения. В Детройте, например, тоже идёт убыль населения. Значит ли это что во всей стране идёт тоже убыль?Цитата:Допустим. А для чего властям нужны такие завышенные цифры?