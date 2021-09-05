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≡ Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42305
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 11:52
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В 1800 году, после переписи населения, согласно которой в Париже было лишь 460 000 жителей, первый консул Наполеон Бонапарт заявил: «В столице Франции должно быть полмиллиона жителей». И повсюду стали печатать эти полмиллиона. Что-то мне подсказывает, что и у нас результаты переписи давно «нарисованы» и осталось только их опубликовать.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
94
Re: Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 17:52
#15
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а чего обижаться? Я не верю этой статистике! И имею на это полное ПРАВО! Вы не забывайтесь господа, каждый человек имет право на свое мнение и на его высказывание. Тем более то что я вижу вокруг себя не в пользу этих 19 лямов!
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
94
Re: Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 17:53
#16
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У нас даже есть города полупустые, и что это тоже не всчет...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2039
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 17:57
#17
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А, 593 миллиона в России, как и предсказывал Менделеев анализируя перепись 1897 го вроде года..
Мда уж..
Нас двоих был бы миллиард..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14346
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 18:11
#18
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Цитата:
Tenkisch:
каждый человек имет право на свое мнение и на его высказывание

Имеет, конечно имеет. Даже может считать Землю плоской.
Цитата:
Tenkisch:
Тем более то что я вижу вокруг себя не в пользу этих 19 лямов!

А вокруг тебя сколько людей? Чтобы формировать такое мнение, нужно хотя бы по стране периодически передвигаться и документы анализировать.
Цитата:
Tenkisch:
У нас даже есть города полупустые, и что это тоже не всчет...

Из депрессивных населенных пунктов люди едут туда где есть работа - это разве не логично? И это совершенно не имеет ничего общего с общим количеством населения. В Детройте, например, тоже идёт убыль населения. Значит ли это что во всей стране идёт тоже убыль?
Цитата:
Tenkisch:
Я не верю этой статистике!

Допустим. А для чего властям нужны такие завышенные цифры?
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Coopidon
* Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1514
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 18:14
#19
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Цитата:
abaika95:
У него один вывод Нам власти врут

Ну ты то не согласен с его выводом? Или согласен?
Нурботы же всем уже все доказали. Какие мы счастливые, как нам партия строить и жить помогает. Как мы все семимильными шагами строим светлое будущее.
И вот ещё чутчут потерпеть и оно наступит.
А пока "светлое будущее" существующее у определённой группы лиц, ты в эту группу уже входишь? Или пока на испытательном сроке, и должен усердно доказывать им насколько ты хочешь в неё попасть?
:-o
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Coopidon
* Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1514
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 18:23
#20
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Цитата:
Victor Yang:
Естественная прибыль населения. Зачастую в казахских семьях более двух детей. Цитата:

Скажи столько, кто проверять будет!©
Идеи феминисток начиная с Клары Цеткин и Розы Люксембург об освобождении от ККК, дают свои результаты. С этим столкнулись уже все развитые страны Европы, Америки, Азии. Либо освобождение женщин от кухоннодетского рабства. Доступность образования и самовыражения. Либо высокая рождаемость.
:oops:
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Coopidon
* Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1514
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 18:26
#21
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Цитата:
Kairat stayer:
Для решения этой проблемы Главой государства в послании поставлена задача построить 1000 новых школ до 2025 года, уже в этом году будут введены в эксплуатацию 200 школ

К тому времени придут к выводу, что мальчикам будет достаточно 8 классов, девочкам 4. И проблема будет решена досрочно!
;-)
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Coopidon
* Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1514
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 18:32
#22
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Цитата:
111:
Если б не 30е, и не эти выезды, нас было бы 500 миллионов.. Как в России..

Есть научные данные, что неумеренное ночное потребление грузинского пива в одиночестве, приводит к алкоголизму, слабоумию и ночному же обильному словоизвержению плитка сознания.
Твои выводы основаны на научных данных?
;-)
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Coopidon
* Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1514
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 18:42
#23
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Цитата:
Victor Yang:
Допустим. А для чего властям нужны такие завышенные цифры?

Как один из вариантов.
Чтобы показать как все стало вокруг хорошо и замечательно. Простенько и со вкусом. Рост населения как показатель благополучия. Чем не аргумент?
:lol:
А вот в сравнении, в России все плохо. И что бы там не говорили власти, какие программы не вводили бы, население все видит и не верит им, и поэтому рождаемость падает. И после этого кто из казахстанцев смеет считать что живёт хуже чем России?

:oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9731
Re: Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 19:08
#24
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Цитата:
Мишаня:
Вероятность в сферическом вакууме. По крайней мере, тов. привел простейший расчет и отсутствие последовательности

Прошлый раз он тоже возмущался насчёт того,что зачем строят морг с фитнес залом
А на деле,секундный Гугл поиск выдал что строят комплекс при психологическом центре.
Воронин гуглить не умеет,или для острастки решил утаить подробности? Считаю что второе Цитата:
Мишаня:
А самое главное, баблишком автор не рулит. Поэтому равнять с гос.чиновником его не надо

А что если человек не рулит баблишком то он автоматически не может врать?))
Цитата:
Tenkisch:
В 1985 году нас было скажем 15 000 000. Выехало из страны одних только немцев несколько милионов,

Почему миллионов? Миллиард немцев уехало
И миллиард русских в Россию
В Казахстане же никого не осталось
Все лучшие люди страны выехали
Ничего не строится,ничего не восстанавливается
Микрорайоны новые пустые стоят
А первые этажи все сданы под плотские утехи
Тут только степь осталась
И Алекс))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9731
Re: Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 19:11
#25
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А я не пойму у нас что уважаемым пользователям уже матюкаться можно открыто?
Цитата:
Tenkisch:
У нас даже есть города полупустые, и что это тоже не всчет...

В США в пригороде Детройта после кризиса пустовато
Дома пустые и целые цеха стоят
В России в 90ые сотни заводов закрылось и малые города стоят как наш Аркалык
Но это не считово
Млрд немцев же оттуда не уезжал))
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
56
Re: Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 19:24
#26
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Цитата:
111:
А, 593 миллиона в России, как и предсказывал Менделеев анализируя перепись 1897 го вроде года.. Мда уж.. Нас двоих был бы миллиард..

Менделеев предсказывал на всю Российскую Империю.
Вместе с Польшей, Финляндией и всеми советскими республиками.
Если бы не войны с 1914 года, так и было бы.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7676
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 20:02
#27
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Цитата:
Victor Yang:
Из депрессивных населенных пунктов люди едут туда где есть работа

А кто довёл до такой депрессии?Цитата:
abaika95:
Млрд немцев же оттуда не уезжал))

Ну вот опять во всём немцы виноваты, а они ведь просто уехали, как и миллионы других. Правда некоторые остались, надеюсь не сожалеют.
Тут вопрос правильно ставить нужно - почему?
:lol:

[Исправлено: elektron, 05.09.2021 - 15:08]
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Coopidon
* Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1514
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 20:18
#28
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2039
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 20:22
#29
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Цитата:
elektron:
кто довёл до такой депрессии?Цитата: abaika95:

Ну вроде как развал страны был у нас..Цитата:
elektron:
вот опять во всём немцы виноваты, а они ведь просто уехали, как и миллионы

Никто не виноват, просто опять же воспользовались развалом страны и тем, что немцам предложили более лучшие условия жизни.
Странно что ты этого не знаешь..
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