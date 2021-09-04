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Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом виде
Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом виде
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42305
Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом виде
Отправлено: 04.09.21 - 13:03
Этот факт официально подтвердили в пресс-службе Костанайского областного суда. Как сообщали ранее СМИ, судья Бакыткуль Кадырова не справилась с управлением и въехала в столб неподалеку от детской площадки в мкрн. Аэропорт.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2242
Re: Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом...
Отправлено: 04.09.21 - 13:03
Странные люди попадают на должность судей в нашем городе. Один, в своё время устроил гонки за женой со стрельбой, теперь вот другая по пьяни столб сшибает...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11643
Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом виде
Отправлено: 04.09.21 - 13:20
Полицаец под кайфом долго впаривал дурь
Ну тогда хоть путану со скидкой возьми.
Пьяный слесарь Горгаза трубу разобрал.
И на вызов приехал пожарный весь в хлам.
А из скорой упали врачи в дребаган.
Но ушиблись не сильно ведь мусор кругом.
Всё нормально привыкли, давно так живём!
Только суд посреди этой кучи был трезв.
Но судье пьяный столб под колеса полез.
Пили дружно в обнимку судья со столбом,
Догорал у дороги панельный наш дом
Удивитесь такого не может ведь быть?
Все нормально, давно мы привыкли так плыть!
[Исправлено: Серый волк, 04.09.2021 - 10:54]
Ну тогда хоть путану со скидкой возьми.
Пьяный слесарь Горгаза трубу разобрал.
И на вызов приехал пожарный весь в хлам.
А из скорой упали врачи в дребаган.
Но ушиблись не сильно ведь мусор кругом.
Всё нормально привыкли, давно так живём!
Только суд посреди этой кучи был трезв.
Но судье пьяный столб под колеса полез.
Пили дружно в обнимку судья со столбом,
Догорал у дороги панельный наш дом
Удивитесь такого не может ведь быть?
Все нормально, давно мы привыкли так плыть!
[Исправлено: Серый волк, 04.09.2021 - 10:54]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11643
Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом виде
Отправлено: 04.09.21 - 13:37
Цитата:
Сейчас форумный нурлыкун Абайка протрезвеет напишет вам что всё неправда, вы поуехали и клевещете из-за границы и вообще вон у вас в РФ (канадогермании) столбов не осталось, их все-все пьяные судьи посбивали.
[Исправлено: Серый волк, 04.09.2021 - 10:46]
юля елиссева:
е. Один, в своё время устроил гонки за женой со стрельбой, теперь вот другая по пьяни столб сшибает...
е. Один, в своё время устроил гонки за женой со стрельбой, теперь вот другая по пьяни столб сшибает...
Сейчас форумный нурлыкун Абайка протрезвеет напишет вам что всё неправда, вы поуехали и клевещете из-за границы и вообще вон у вас в РФ (канадогермании) столбов не осталось, их все-все пьяные судьи посбивали.
[Исправлено: Серый волк, 04.09.2021 - 10:46]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7676
Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом виде
Отправлено: 04.09.21 - 13:42
Жаль, что фамилию написали. А то пришёл бы боярышник и объяснять бы начала, что это всё этнические "гости" страны.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2039
Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом виде
Отправлено: 04.09.21 - 13:58
С кем не бывает..
Зато ее хоть не лишат..
Зато ее хоть не лишат..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1210
Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом виде
Отправлено: 04.09.21 - 14:54
А как же на 15 суток посадить за ДТП в нетрезвом виде?
Цитата:
Всегда нужно писать. Страна должна знать своих "героев", публичное порицание - гораздо большее наказание для них. Ближе к пенсии пойдёт в какой-нибудь мажилис штаны протирать, а её вспомнят "ааа, эта та, которая столбы сбивала на детской площадке"
[Исправлено: Тот самый, 04.09.2021 - 14:56]
Цитата:
elektron:
Жаль, что фамилию написали
Жаль, что фамилию написали
Всегда нужно писать. Страна должна знать своих "героев", публичное порицание - гораздо большее наказание для них. Ближе к пенсии пойдёт в какой-нибудь мажилис штаны протирать, а её вспомнят "ааа, эта та, которая столбы сбивала на детской площадке"
[Исправлено: Тот самый, 04.09.2021 - 14:56]
М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 23
Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом виде
Отправлено: 04.09.21 - 19:00
Браво !
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4815
Re: Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом...
Отправлено: 04.09.21 - 21:14
А что, разрулить не получилось?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22636
Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом виде
Отправлено: 04.09.21 - 21:18
Цитата:
Через неделю, всё - забудется. И будет она - судить...
Тот самый:
публичное порицание - гораздо большее наказание для них.
публичное порицание - гораздо большее наказание для них.
Через неделю, всё - забудется. И будет она - судить...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1295
Re: Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом...
Отправлено: 04.09.21 - 22:31
Цитата:
Судите, да не судимы будете?
drakon:
И будет она - судить...
И будет она - судить...
Судите, да не судимы будете?
Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом виде
Отправлено: 05.09.21 - 19:18
Цитата:
Ну раз у неё такая сложная и невренная работа, может нужно законодательно разрешать. Например раз в год в пьяном виде безнаказанно, раз в год сбивать столб. А раз в пять- ребёнка на пешеходному переходе. Ты не против?
А если твоего?
Цитата:
А не бывает с теми -кто не пьёт!
Или с теми кто пьёт, но за руль не садится.
А со всеми прочими, да, соглашусь, бывает!
111:
С кем не бывает.. Зато ее хоть не лишат..
С кем не бывает.. Зато ее хоть не лишат..
Ну раз у неё такая сложная и невренная работа, может нужно законодательно разрешать. Например раз в год в пьяном виде безнаказанно, раз в год сбивать столб. А раз в пять- ребёнка на пешеходному переходе. Ты не против?
А если твоего?
Цитата:
111:
С кем не бывает..
С кем не бывает..
А не бывает с теми -кто не пьёт!
Или с теми кто пьёт, но за руль не садится.
А со всеми прочими, да, соглашусь, бывает!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2039
Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом виде
Отправлено: 05.09.21 - 20:17
Цитата:
Ты ни разу в жизни не пил?
Coopidon:
Ну раз у неё такая сложная и невренная работа, может нужно законодательно разрешать
Ну раз у неё такая сложная и невренная работа, может нужно законодательно разрешать
Ты ни разу в жизни не пил?
Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом виде
Отправлено: 05.09.21 - 20:38
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