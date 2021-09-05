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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 56
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 16:49
Цитата:
Ютуб Кремлю не подчиняется.
А как раз наоборот. Всё, что за Кремль и Россию, с Ютуба и удаляют. А что против России, то хоть тресни, а на канале навсегда останется.
Это что же получается насчёт Куата?!
abaika95:
Кремлеботские так истерили что закидали канал страйками))
Кремлеботские так истерили что закидали канал страйками))
Ютуб Кремлю не подчиняется.
А как раз наоборот. Всё, что за Кремль и Россию, с Ютуба и удаляют. А что против России, то хоть тресни, а на канале навсегда останется.
Это что же получается насчёт Куата?!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2039
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 16:54
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2039
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 17:09
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7676
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 18:56
Цитата:
Да три раза в год, фантазирую В прошлом году правда из за пандемии вообще все вылеты весной было заблокировали. Всего два раза за год пофантазировать получилось.
[Исправлено: elektron, 05.09.2021 - 13:57]
abaika95:
Фантазировать смотрю вы тоже любите)Цитата:
Фантазировать смотрю вы тоже любите)Цитата:
Да три раза в год, фантазирую В прошлом году правда из за пандемии вообще все вылеты весной было заблокировали. Всего два раза за год пофантазировать получилось.
[Исправлено: elektron, 05.09.2021 - 13:57]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 19:00
Цитата:
Тут видишь, какой пердимонокль!
Она же подишь-ты и не знает и не ведает, что ты здесь на форуме ей все доказал, обосновал. Что ты её победил!?
Предположу, что так и останется, бедняжка, в неведении, насколько она неправда, по твоему..
Цитата:
Соглашусь. Ведь ему надо где-то транслировать своей аудитории, показывая на пальцах и калькуляторе, сколько ему нужно переслать сладких таньга. Где ему ещё денег взять, ну не работать же, как дозу какому-то!
А ведь, он же семью бросил, с кредитами, сбежав, от якобы, преследования.
abaika95:
Горящим очагом Симонян удовлетворен)
Горящим очагом Симонян удовлетворен)
Тут видишь, какой пердимонокль!
Она же подишь-ты и не знает и не ведает, что ты здесь на форуме ей все доказал, обосновал. Что ты её победил!?
Предположу, что так и останется, бедняжка, в неведении, насколько она неправда, по твоему..
Цитата:
abaika95:
скоро новый канал появится
скоро новый канал появится
Соглашусь. Ведь ему надо где-то транслировать своей аудитории, показывая на пальцах и калькуляторе, сколько ему нужно переслать сладких таньга. Где ему ещё денег взять, ну не работать же, как дозу какому-то!
А ведь, он же семью бросил, с кредитами, сбежав, от якобы, преследования.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 19:04
Цитата:
Ага!
Петров и Боширов.
И Погремуха, выдающий свои фантазии за неопровержимые факты.
abaika95:
Кремлеботские так истерили что закидали канал страйками))
Кремлеботские так истерили что закидали канал страйками))
Ага!
Петров и Боширов.
И Погремуха, выдающий свои фантазии за неопровержимые факты.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 19:14
Цитата:
Серёга
Есть такое понятие как страйк (жалоба модерации)
И в любой большой соц сети есть цензура
И чем больше людей кидает страйки тем больше вероятность того что канал или паблик заблокируют либо на время забанят
Темболее у некоторых есть за что
Цитата:
Верю
Просто беру и верю)
serg kost:
Ютуб Кремлю не подчиняется. А как раз наоборот
Ютуб Кремлю не подчиняется. А как раз наоборот
Серёга
Есть такое понятие как страйк (жалоба модерации)
И в любой большой соц сети есть цензура
И чем больше людей кидает страйки тем больше вероятность того что канал или паблик заблокируют либо на время забанят
Темболее у некоторых есть за что
Цитата:
elektron:
Да три раза в год, фантазирую В прошлом году правда из за пандемии вообще все вылеты весной было заблокировали. Всего два раза за год пофантазировать получилось.
Да три раза в год, фантазирую В прошлом году правда из за пандемии вообще все вылеты весной было заблокировали. Всего два раза за год пофантазировать получилось.
Верю
Просто беру и верю)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 19:22
Цитата:
И он, очень похоже- неугасимый!
Маркс:
на форуме прослеживается лишь один горящий очаг,
на форуме прослеживается лишь один горящий очаг,
И он, очень похоже- неугасимый!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 19:26
Цитата:
Это в соц сетях надо сидеть а не в Яндекс поиске))
Цитата:
Этот секрет у Соловьева каждый день рассказывают))
Он сам эту версию придумал и вот по секрету всему свету))
А вы и верите Цитата:
Блин,не знаю расскажите когда? И когда ГДР переименовали в ФРГ)))
Тссс тока не подсказывайте ему)) Цитата:
Горящим очагом Маркса удовлетворен))
Оказывается псевдо-комми можно выжить одним способом
Почаще писать надо какая в СССР была дружба народов и как оказывается много евреев,армян и представителей других наций участвовало в советском строительстве))
Вот как начал это писать и Маркс тут же переобулся из коммуниста в открытого черносотенца))
Не нравится ему горькая правда)Цитата:
Так тут это
Челюсть нужно вправлять
Как ты любишь)
Ногой и именно от полицейского
Тогда сразу и кОстанай станет выговариваемым)
Цитата:
А как в английском будет звучать ответ на спасибо?)
Даже в словаре оговорка что в англ языке нет однозначного эквивалента для русского "пожалуйста")
Так зачем городить ещё что-то?
Не на русском языке всё-таки
Victor Yang:
Покажи.
Покажи.
Это в соц сетях надо сидеть а не в Яндекс поиске))
Цитата:
elektron:
Скажу только вам по секрету
Скажу только вам по секрету
Этот секрет у Соловьева каждый день рассказывают))
Он сам эту версию придумал и вот по секрету всему свету))
А вы и верите Цитата:
elektron:
А при чём тут вообще Польша, Чехия и ГДР? Вы не знаете когда Евросоюз был организован? Хмм
А при чём тут вообще Польша, Чехия и ГДР? Вы не знаете когда Евросоюз был организован? Хмм
Блин,не знаю расскажите когда? И когда ГДР переименовали в ФРГ)))
Тссс тока не подсказывайте ему)) Цитата:
Маркс:
Так пахнут почти все последние посты г-на абайки95, поэтому совсем не хочется заходить на форум
Так пахнут почти все последние посты г-на абайки95, поэтому совсем не хочется заходить на форум
Горящим очагом Маркса удовлетворен))
Оказывается псевдо-комми можно выжить одним способом
Почаще писать надо какая в СССР была дружба народов и как оказывается много евреев,армян и представителей других наций участвовало в советском строительстве))
Вот как начал это писать и Маркс тут же переобулся из коммуниста в открытого черносотенца))
Не нравится ему горькая правда)Цитата:
Маркс:
Самое труднопроизносимое слово - Костанай. Безударная буква "о" стремится произноситься как "а" (по законам сингармонизма) и никакая челюсть не может теперь произнести правильно название города
Самое труднопроизносимое слово - Костанай. Безударная буква "о" стремится произноситься как "а" (по законам сингармонизма) и никакая челюсть не может теперь произнести правильно название города
Так тут это
Челюсть нужно вправлять
Как ты любишь)
Ногой и именно от полицейского
Тогда сразу и кОстанай станет выговариваемым)
Цитата:
Маркс:
А как будет по-казахски ответ на Рахмет? В интернете очень противоречивые сведения. Переводчик и вовсе какую-то хрень выдает.
А как будет по-казахски ответ на Рахмет? В интернете очень противоречивые сведения. Переводчик и вовсе какую-то хрень выдает.
А как в английском будет звучать ответ на спасибо?)
Даже в словаре оговорка что в англ языке нет однозначного эквивалента для русского "пожалуйста")
Так зачем городить ещё что-то?
Не на русском языке всё-таки
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 56
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 19:30
Цитата:
Да я в курсе
Я также в курсе, что русскоязычный сегмент Ютуба дополнительно модерируется в ручном режиме модераторами из Украины.
Попробуй что-нибудь выложить со словом "хохол", к примеру.
[Исправлено: serg kost, 05.09.2021 - 19:31]
abaika95:
Есть такое понятие как страйк (жалоба модерации) И в любой большой соц сети есть цензура И чем больше людей кидает страйки тем больше вероятность того что канал или паблик заблокируют либо на время забанят
Есть такое понятие как страйк (жалоба модерации) И в любой большой соц сети есть цензура И чем больше людей кидает страйки тем больше вероятность того что канал или паблик заблокируют либо на время забанят
Да я в курсе
Я также в курсе, что русскоязычный сегмент Ютуба дополнительно модерируется в ручном режиме модераторами из Украины.
Попробуй что-нибудь выложить со словом "хохол", к примеру.
[Исправлено: serg kost, 05.09.2021 - 19:31]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7676
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 19:35
Цитата:
Да не подскажу вам. Я сегодня добрый. Германия, Бельгия, Италия, Франция, Голландия и Люксембург, ещё в 1957-ом году, а официально Цитирую:"Европейский союз был создан Маастрихтским договором 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года, на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию[9]."
Ну и причём тут революции и перечисленные вами страны, вы хоть знаете, когда они вступили, так сказать?
abaika95:
Тссс тока не подсказывайте ему))
Тссс тока не подсказывайте ему))
Да не подскажу вам. Я сегодня добрый. Германия, Бельгия, Италия, Франция, Голландия и Люксембург, ещё в 1957-ом году, а официально Цитирую:"Европейский союз был создан Маастрихтским договором 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года, на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию[9]."
Ну и причём тут революции и перечисленные вами страны, вы хоть знаете, когда они вступили, так сказать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7676
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 19:39
Цитата:
Ещё раз вам по секрету, это не Соловьёва секрет, а любого здравомыслящего человека.
Только Тсс. Дальше никому не рассказывайте. Или вы можете иначе объяснить потерю интереса заморских украинских "партнёров". Жду.
[Исправлено: elektron, 05.09.2021 - 14:54]
abaika95:
Этот секрет у Соловьева
Этот секрет у Соловьева
Ещё раз вам по секрету, это не Соловьёва секрет, а любого здравомыслящего человека.
Только Тсс. Дальше никому не рассказывайте. Или вы можете иначе объяснить потерю интереса заморских украинских "партнёров". Жду.
[Исправлено: elektron, 05.09.2021 - 14:54]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 20:29
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