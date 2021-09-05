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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 490 из 490«1...488489490
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
56
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 16:49
#7336
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Цитата:
abaika95:
Кремлеботские так истерили что закидали канал страйками))

Ютуб Кремлю не подчиняется.
А как раз наоборот. Всё, что за Кремль и Россию, с Ютуба и удаляют. А что против России, то хоть тресни, а на канале навсегда останется.
Это что же получается насчёт Куата?!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2039
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 16:54
#7337
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Сегодня зашли в интересный супермаркет..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2039
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 17:09
#7338
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Наш то тут как гоняет на би би..

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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7676
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 18:56
#7339
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Цитата:
abaika95:
Фантазировать смотрю вы тоже любите)Цитата:

Да три раза в год, фантазирую :lol: В прошлом году правда из за пандемии вообще все вылеты весной было заблокировали. Всего два раза за год пофантазировать получилось. :lol:

[Исправлено: elektron, 05.09.2021 - 13:57]
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Coopidon
* Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1514
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 19:00
#7340
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Цитата:
abaika95:
Горящим очагом Симонян удовлетворен)

Тут видишь, какой пердимонокль!
Она же подишь-ты и не знает и не ведает, что ты здесь на форуме ей все доказал, обосновал. Что ты её победил!?
Предположу, что так и останется, бедняжка, в неведении, насколько она неправда, по твоему..
:lol:
Цитата:
abaika95:
скоро новый канал появится

Соглашусь. Ведь ему надо где-то транслировать своей аудитории, показывая на пальцах и калькуляторе, сколько ему нужно переслать сладких таньга. Где ему ещё денег взять, ну не работать же, как дозу какому-то!
А ведь, он же семью бросил, с кредитами, сбежав, от якобы, преследования.
:oops:
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Coopidon
* Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1514
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 19:04
#7341
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Цитата:
abaika95:
Кремлеботские так истерили что закидали канал страйками))

Ага!
Петров и Боширов.
И Погремуха, выдающий свои фантазии за неопровержимые факты.
:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9731
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 19:14
#7342
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Цитата:
serg kost:
Ютуб Кремлю не подчиняется. А как раз наоборот

Серёга
Есть такое понятие как страйк (жалоба модерации)
И в любой большой соц сети есть цензура
И чем больше людей кидает страйки тем больше вероятность того что канал или паблик заблокируют либо на время забанят
Темболее у некоторых есть за что
Цитата:
elektron:
Да три раза в год, фантазирую В прошлом году правда из за пандемии вообще все вылеты весной было заблокировали. Всего два раза за год пофантазировать получилось.

Верю
Просто беру и верю)
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Coopidon
* Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1514
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 19:22
#7343
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Цитата:
Маркс:
на форуме прослеживается лишь один горящий очаг,

И он, очень похоже- неугасимый!
:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9731
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 19:26
#7344
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Цитата:
Victor Yang:
Покажи.

Это в соц сетях надо сидеть а не в Яндекс поиске))
Цитата:
elektron:
Скажу только вам по секрету

Этот секрет у Соловьева каждый день рассказывают))
Он сам эту версию придумал и вот по секрету всему свету))
А вы и верите Цитата:
elektron:
А при чём тут вообще Польша, Чехия и ГДР? Вы не знаете когда Евросоюз был организован? Хмм

Блин,не знаю расскажите когда? И когда ГДР переименовали в ФРГ)))
Тссс тока не подсказывайте ему)) Цитата:
Маркс:
Так пахнут почти все последние посты г-на абайки95, поэтому совсем не хочется заходить на форум

Горящим очагом Маркса удовлетворен))
Оказывается псевдо-комми можно выжить одним способом
Почаще писать надо какая в СССР была дружба народов и как оказывается много евреев,армян и представителей других наций участвовало в советском строительстве))
Вот как начал это писать и Маркс тут же переобулся из коммуниста в открытого черносотенца))
Не нравится ему горькая правда)Цитата:
Маркс:
Самое труднопроизносимое слово - Костанай. Безударная буква "о" стремится произноситься как "а" (по законам сингармонизма) и никакая челюсть не может теперь произнести правильно название города

Так тут это
Челюсть нужно вправлять
Как ты любишь)
Ногой и именно от полицейского
Тогда сразу и кОстанай станет выговариваемым)
Цитата:
Маркс:
А как будет по-казахски ответ на Рахмет? В интернете очень противоречивые сведения. Переводчик и вовсе какую-то хрень выдает.

А как в английском будет звучать ответ на спасибо?)
Даже в словаре оговорка что в англ языке нет однозначного эквивалента для русского "пожалуйста")
Так зачем городить ещё что-то?
Не на русском языке всё-таки
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
56
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 19:30
#7345
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Цитата:
abaika95:
Есть такое понятие как страйк (жалоба модерации) И в любой большой соц сети есть цензура И чем больше людей кидает страйки тем больше вероятность того что канал или паблик заблокируют либо на время забанят

Да я в курсе
Я также в курсе, что русскоязычный сегмент Ютуба дополнительно модерируется в ручном режиме модераторами из Украины.
Попробуй что-нибудь выложить со словом "хохол", к примеру.

[Исправлено: serg kost, 05.09.2021 - 19:31]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7676
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 19:35
#7346
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Цитата:
abaika95:
Тссс тока не подсказывайте ему))

Да не подскажу вам. Я сегодня добрый. :lol: Германия, Бельгия, Италия, Франция, Голландия и Люксембург, ещё в 1957-ом году, а официально Цитирую:"Европейский союз был создан Маастрихтским договором 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года, на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию[9]."
Ну и причём тут революции и перечисленные вами страны, вы хоть знаете, когда они вступили, так сказать? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7676
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 19:39
#7347
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Цитата:
abaika95:
Этот секрет у Соловьева

Ещё раз вам по секрету, это не Соловьёва секрет, а любого здравомыслящего человека.
Только Тсс. Дальше никому не рассказывайте. 8-) Или вы можете иначе объяснить потерю интереса заморских украинских "партнёров". Жду. :lol:

[Исправлено: elektron, 05.09.2021 - 14:54]
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Coopidon
* Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1514
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 20:29
#7348
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