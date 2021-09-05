Отправлено: - 19:26

Victor Yang:

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elektron:

Скажу только вам по секрету

elektron:

А при чём тут вообще Польша, Чехия и ГДР? Вы не знаете когда Евросоюз был организован? Хмм

Маркс:

Так пахнут почти все последние посты г-на абайки95, поэтому совсем не хочется заходить на форум

Маркс:

Самое труднопроизносимое слово - Костанай. Безударная буква "о" стремится произноситься как "а" (по законам сингармонизма) и никакая челюсть не может теперь произнести правильно название города

Маркс:

А как будет по-казахски ответ на Рахмет? В интернете очень противоречивые сведения. Переводчик и вовсе какую-то хрень выдает.

Цитата:Это в соц сетях надо сидеть а не в Яндекс поиске))Цитата:Этот секрет у Соловьева каждый день рассказывают))Он сам эту версию придумал и вот по секрету всему свету))А вы и верите Цитата:Блин,не знаю расскажите когда? И когда ГДР переименовали в ФРГ)))Тссс тока не подсказывайте ему)) Цитата:Горящим очагом Маркса удовлетворен))Оказывается псевдо-комми можно выжить одним способомПочаще писать надо какая в СССР была дружба народов и как оказывается много евреев,армян и представителей других наций участвовало в советском строительстве))Вот как начал это писать и Маркс тут же переобулся из коммуниста в открытого черносотенца))Не нравится ему горькая правда)Цитата:Так тут этоЧелюсть нужно вправлятьКак ты любишь)Ногой и именно от полицейскогоТогда сразу и кОстанай станет выговариваемым)Цитата:А как в английском будет звучать ответ на спасибо?)Даже в словаре оговорка что в англ языке нет однозначного эквивалента для русского "пожалуйста")Так зачем городить ещё что-то?Не на русском языке всё-таки