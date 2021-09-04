Отправлено: - 19:18

111:

С кем не бывает.. Зато ее хоть не лишат..

111:

С кем не бывает..

Цитата:Ну раз у неё такая сложная и невренная работа, может нужно законодательно разрешать. Например раз в год в пьяном виде безнаказанно, раз в год сбивать столб. А раз в пять- ребёнка на пешеходному переходе. Ты не против?А если твоего?Цитата:А не бывает с теми -кто не пьёт!Или с теми кто пьёт, но за руль не садится.А со всеми прочими, да, соглашусь, бывает!