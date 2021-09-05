Отправлено: - 14:53

abaika95:

Только вот где вероятность что тов.Воронин не занимается тем же чем власть?

Цитата:Вероятность в сферическом вакууме. По крайней мере, тов. привел простейший расчет и отсутствие последовательности. А самое главное, баблишком автор не рулит. Поэтому равнять с гос.чиновником его не надо