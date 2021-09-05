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Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42305
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 11:52
В 1800 году, после переписи населения, согласно которой в Париже было лишь 460 000 жителей, первый консул Наполеон Бонапарт заявил: «В столице Франции должно быть полмиллиона жителей». И повсюду стали печатать эти полмиллиона. Что-то мне подсказывает, что и у нас результаты переписи давно «нарисованы» и осталось только их опубликовать.
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Re: Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 11:52
С утра, никого нет на - сайте.
Наверное, получили - приказ:
"Поднимать, народонаселение,
Казахстана". Успехов - вам...
Наверное, получили - приказ:
"Поднимать, народонаселение,
Казахстана". Успехов - вам...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2517
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 12:02
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2033
Re: Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 13:29
Ну там же ещё международные кампании требуют, чтобы узнать, что сейчас народу выгодно, допустим кока колу или пить местный грушевый, банковский сектор, выискивает себе, строительный, вплоть до КНБ..
Они собственно и заказчики этой якобы переписи населения, где количество людей известно заранее по номеру ИИН..
И эти данные наши продажные чиновники с удовольствием будут продавать всяким кампаниям за опять же миллиарды..
Они собственно и заказчики этой якобы переписи населения, где количество людей известно заранее по номеру ИИН..
И эти данные наши продажные чиновники с удовольствием будут продавать всяким кампаниям за опять же миллиарды..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 9727
Re: Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 14:07
Эх тов.Воронина как не прочтешь
У него один вывод
Нам власти врут а мы такие сякие всеровно верим)
Только вот где вероятность что тов.Воронин не занимается тем же чем власть?
У него один вывод
Нам власти врут а мы такие сякие всеровно верим)
Только вот где вероятность что тов.Воронин не занимается тем же чем власть?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 890
Re: Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 14:53
Цитата:
Вероятность в сферическом вакууме. По крайней мере, тов. привел простейший расчет и отсутствие последовательности. А самое главное, баблишком автор не рулит. Поэтому равнять с гос.чиновником его не надо
abaika95:
Только вот где вероятность что тов.Воронин не занимается тем же чем власть?
Только вот где вероятность что тов.Воронин не занимается тем же чем власть?
Вероятность в сферическом вакууме. По крайней мере, тов. привел простейший расчет и отсутствие последовательности. А самое главное, баблишком автор не рулит. Поэтому равнять с гос.чиновником его не надо
T
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 92
Re: Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 14:54
В 1985 году нас было скажем 15 000 000. Выехало из страны одних только немцев несколько милионов, демография никудышняя, села разрушены, в городах первые этажи все под офисами, море квартир сдается для плотских утех, и и всё же нас стало 19 000000! Это как? Вместе с баранами что ли? Сколько можно врать !
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 15:21
Цитата:
Естественная прибыль населения. Зачастую в казахских семьях более двух детей.
Цитата:
Так ещё большее море строится. Только в Кустанае несколько новых микрорайонов появилось - Юбилейный, Аэропорт, Береке. И школ много строится - я, наверное, с десяток их спроектировал. В этом плане совершенно нет смысла врать власти.
Tenkisch:
Это как? Вместе с баранами что ли? Сколько можно врать !
Это как? Вместе с баранами что ли? Сколько можно врать !
Естественная прибыль населения. Зачастую в казахских семьях более двух детей.
Цитата:
Tenkisch:
в городах первые этажи все под офисами, море квартир сдается для плотских утех
в городах первые этажи все под офисами, море квартир сдается для плотских утех
Так ещё большее море строится. Только в Кустанае несколько новых микрорайонов появилось - Юбилейный, Аэропорт, Береке. И школ много строится - я, наверное, с десяток их спроектировал. В этом плане совершенно нет смысла врать власти.
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 15:54
Цитата:
А хули - удрал?...
Victor Yang:
В этом плане совершенно нет смысла врать власти.
В этом плане совершенно нет смысла врать власти.
А хули - удрал?...
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 16:02
Цитата:
Явно не из-за статистики по количеству населения.
drakon:
удрал?.
удрал?.
Явно не из-за статистики по количеству населения.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2294
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 16:02
Цитата:
Согласно сведениям министерства образования и науки дефицит ученических мест в настоящее время составляет около 225 тысяч мест. К 2025 году этот показатель достигнет 1 миллиона мест.
Для решения этой проблемы Главой государства в послании поставлена задача построить 1000 новых школ до 2025 года, уже в этом году будут введены в эксплуатацию 200 школ. Далее планируется строить по 200 школ в течение 4 лет.
Victor Yang:
И школ много строится - я, наверное, с десяток их спроектировал. В этом плане совершенно нет смысла врать власти.
И школ много строится - я, наверное, с десяток их спроектировал. В этом плане совершенно нет смысла врать власти.
Согласно сведениям министерства образования и науки дефицит ученических мест в настоящее время составляет около 225 тысяч мест. К 2025 году этот показатель достигнет 1 миллиона мест.
Для решения этой проблемы Главой государства в послании поставлена задача построить 1000 новых школ до 2025 года, уже в этом году будут введены в эксплуатацию 200 школ. Далее планируется строить по 200 школ в течение 4 лет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 146
Re: Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 16:11
Цитата:
Жители юга могут,таки на вас обидеться за это.
Не путайте с севером.
Tenkisch:
, и и всё же нас стало 19 000000! Это как? Вместе с баранами что ли? Сколько можно врать !
, и и всё же нас стало 19 000000! Это как? Вместе с баранами что ли? Сколько можно врать !
Жители юга могут,таки на вас обидеться за это.
Не путайте с севером.
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