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≡ Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42305
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 11:52
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В 1800 году, после переписи населения, согласно которой в Париже было лишь 460 000 жителей, первый консул Наполеон Бонапарт заявил: «В столице Франции должно быть полмиллиона жителей». И повсюду стали печатать эти полмиллиона. Что-то мне подсказывает, что и у нас результаты переписи давно «нарисованы» и осталось только их опубликовать.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22636
Re: Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 11:52
#1
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С утра, никого нет на - сайте.
Наверное, получили - приказ:
"Поднимать, народонаселение,
Казахстана". Успехов - вам... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2517
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 12:02
#2
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Цитата:
drakon:
С утра, никого нет на - сайте.


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2033
Re: Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 13:29
#3
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Ну там же ещё международные кампании требуют, чтобы узнать, что сейчас народу выгодно, допустим кока колу или пить местный грушевый, банковский сектор, выискивает себе, строительный, вплоть до КНБ..
Они собственно и заказчики этой якобы переписи населения, где количество людей известно заранее по номеру ИИН..
И эти данные наши продажные чиновники с удовольствием будут продавать всяким кампаниям за опять же миллиарды..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9727
Re: Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 14:07
#4
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Эх тов.Воронина как не прочтешь
У него один вывод
Нам власти врут а мы такие сякие всеровно верим)
Только вот где вероятность что тов.Воронин не занимается тем же чем власть?
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
890
Re: Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 14:53
#5
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Цитата:
abaika95:
Только вот где вероятность что тов.Воронин не занимается тем же чем власть?

Вероятность в сферическом вакууме. По крайней мере, тов. привел простейший расчет и отсутствие последовательности. А самое главное, баблишком автор не рулит. Поэтому равнять с гос.чиновником его не надо
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
92
Re: Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 14:54
#6
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В 1985 году нас было скажем 15 000 000. Выехало из страны одних только немцев несколько милионов, демография никудышняя, села разрушены, в городах первые этажи все под офисами, море квартир сдается для плотских утех, и и всё же нас стало 19 000000! Это как? Вместе с баранами что ли? Сколько можно врать !
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14345
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 15:21
#7
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Цитата:
Tenkisch:
Это как? Вместе с баранами что ли? Сколько можно врать !

Естественная прибыль населения. Зачастую в казахских семьях более двух детей.
Цитата:
Tenkisch:
в городах первые этажи все под офисами, море квартир сдается для плотских утех

Так ещё большее море строится. Только в Кустанае несколько новых микрорайонов появилось - Юбилейный, Аэропорт, Береке. И школ много строится - я, наверное, с десяток их спроектировал. В этом плане совершенно нет смысла врать власти.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22636
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 15:54
#8
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Цитата:
Victor Yang:
В этом плане совершенно нет смысла врать власти.

А хули - удрал?... :-o
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14345
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 16:02
#9
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Цитата:
drakon:
удрал?.

Явно не из-за статистики по количеству населения.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2294
Николай ВОРОНИН: Перепись по Наполеону, но с цифровизацией
Отправлено: 05.09.21 - 16:02
#10
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Цитата:
Victor Yang:
И школ много строится - я, наверное, с десяток их спроектировал. В этом плане совершенно нет смысла врать власти.


Согласно сведениям министерства образования и науки дефицит ученических мест в настоящее время составляет около 225 тысяч мест. К 2025 году этот показатель достигнет 1 миллиона мест.

Для решения этой проблемы Главой государства в послании поставлена задача построить 1000 новых школ до 2025 года, уже в этом году будут введены в эксплуатацию 200 школ. Далее планируется строить по 200 школ в течение 4 лет.
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