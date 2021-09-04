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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42305
Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Отправлено: 04.09.21 - 12:19
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Все страхи ушли, остались только цифры. Трехзначные – по заболевшим. Двухзначные - по умершим. Для удобства разделили на две категории: просто коронавирус и коронавирусная пневмония. «Официально» умирают десятки человек в сутки – ну и ладно. Жизнь продолжается.
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K
§ Kst458
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
29.08.21
Сообщений:
1
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Отправлено: 04.09.21 - 12:19
#1
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Автора понять можно, но всё же... Он видел хоть одну, типа медицинскую, маску что бы на ней был указан класс фильтрации, подтверждающий противовирусную защиту (FFP 3)? Эти маски вообще ни от чего вирусного не защищают и предназначены совсем для других целей. Далее.. Чего все уткнулись в дыхалку? Глаза это не меньшей "эффективности" входные ворота ковид! Их автор ничем защищать не предлагает? Водолазной маской например))). Про кожные антисептики даже вспоминать не хочется. Единственный способ снизить санитарные потери - вакцинация. Только векторная. РНК вакцины, типа Пфайзера, это повышенный риск околеть от тромбоза, что собственно и было в Скандинавии.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10441
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Отправлено: 04.09.21 - 12:59
#2
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Цитата:
В магазинах по-прежнему висят антисептики. Что мешает при входе воспользоваться

Магазиным я не пользуюсь. У меня свой личный, небольшая пшыкалка. Обезательно после магазина обрабатываю руки. Мне кажется я уже на всю жизнь к этому привык. Болеть второй раз не хочу. У меня двое далеких родствиников умерли от ковидной пневмонии.
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Alehander
§ Alehander
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
30
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Отправлено: 04.09.21 - 13:15
#3
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автор призывает заболевших сидеть дома. В таком случае можно обойтись без маски и очков.
Маска, даже марлевая помогает тому кто болеет не забрызгать соплями всех вокруг.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2033
Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Отправлено: 04.09.21 - 13:52
#4
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Говорят от китайской меньше смертей, наверно всё таки китайской пока выбрал колоться .
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
165
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Отправлено: 04.09.21 - 17:36
#5
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Автор прав,вечно бояться не возможно,вредно для психики. И это не равнодушие это естественная реакция организма на вечный страх. Потом это забудется, время лечит. Когда-то то этот дурдом всё таки закончится
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I
§ Imago
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
20
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Отправлено: 04.09.21 - 18:49
#6
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Написал другу, что у меня сваха умерла от Ковид, а он мне прислал очередной сюжет веселенький из Тик Ток. Я думал, хотя бы соболезнование выразить. Раньше, при подобном мог сразу прискакать. О, времена!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2033
Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Отправлено: 04.09.21 - 19:15
#7
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Цитата:
Imago:
Написал другу, что у меня сваха умерла

Особенно интересно, когда Максим или как ее там, певица болела, вопрос шел не о соболезновании, а о том, помрёт она или нет и даже где то говорят делали ставки..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7720
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Отправлено: 04.09.21 - 21:05
#8
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Не знаю даже что сказать... прочитал... страшно стало...
Нет, не за ситуацию с пандемией... а за автора...
Это ж так в страхе жить полтора года... уже можно... ку-ку...
Да, я вообще подозреваю, что не малую роль в заражении короной играет именно страх. А еще праздное времяпрепровождение, апатия, маниакальное обливание себя антисептиками и малоподвижность. Страх подрывает защитные свойства организма. Кто больше боится - тот быстрее подцепит вирус. В то время, как оптимизм, увлечения, настрой на лучшее не дадут вам болеть.
Движение - жизнь ... и в этом случае!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9727
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Отправлено: 05.09.21 - 14:18
#9
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Цитата:
yudjin:
Это ж так в страхе жить полтора года... уже можно... ку-ку...

Юджин прочитал и как всегда не понял о чем речь) впрочем я так понял это позиция большинства "отрицателей"
Ещё сначала пандемии самые горластые начали кричать мол зачем вы нам эти цифры по заболевшим каждый день даёте? Зачем панику разводить? Зачем пугаете народ? Зачем в СМИ такое нагнетание? Зачем НГ публикует статистику по заболевшим,хотите испугать нас? А не испугает мы не боимси!! (А сами видно трясутся от страха)))
Это явно защитный механизм психики включился
Чем больше человек боится неизведанного тем больше он на публику бравирует что он не трус
Так и тут
Те кто больше всех кричит не пугайте нас! Пандемии нет! Нам врут! Тем больше значит этот человек подвержен панике
А те кто трезво,тихо и спокойно призывают придерживаться мер безопасности вот они то уже все поняли
Они то как раз уже и не боятся
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14345
Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Отправлено: 05.09.21 - 14:42
#10
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Цитата:
Kst458:
Эти маски вообще ни от чего вирусного не защищают и предназначены совсем для других целей.

В случае с ковидом - маска не защищает, а лишь снижает вероятность того что разговаривающий больной распространит свой вирус не на 5 метров, а лишь на 1,5.
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