Отправлено: - 14:18

yudjin:

Это ж так в страхе жить полтора года... уже можно... ку-ку...

Цитата:Юджин прочитал и как всегда не понял о чем речь) впрочем я так понял это позиция большинства "отрицателей"Ещё сначала пандемии самые горластые начали кричать мол зачем вы нам эти цифры по заболевшим каждый день даёте? Зачем панику разводить? Зачем пугаете народ? Зачем в СМИ такое нагнетание? Зачем НГ публикует статистику по заболевшим,хотите испугать нас? А не испугает мы не боимси!! (А сами видно трясутся от страха)))Это явно защитный механизм психики включилсяЧем больше человек боится неизведанного тем больше он на публику бравирует что он не трусТак и тутТе кто больше всех кричит не пугайте нас! Пандемии нет! Нам врут! Тем больше значит этот человек подвержен паникеА те кто трезво,тихо и спокойно призывают придерживаться мер безопасности вот они то уже все понялиОни то как раз уже и не боятся