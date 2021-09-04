Отправлено: - 00:16

111:

Союзника Украину бортанули,

111:

теперь конечно вам тепло будет от российского газа все зимы..

[Исправлено: elektron, 04.09.2021 - 19:32]

Цитата:Ну с какого боку она союзник. Революций бы не устраивали, может и были бы.А тут любому здравомыслящему челу должно быть понятно, что в Европу революциями не придёшь.Цитата:Ну а кто их просил, прекращать поставки газа в Европу по договорам?Да и северный поток 2, так или иначе был бы построен.Да и мне лично до одного места, все эти политические игры. Главное дивиденды идут.Газпром для меня, инвестиции. И Украина сама про---ла всё. Я лишь пользуясь ситуацией, имею свою выгоду.А в принципе