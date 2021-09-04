Ну с какого боку она союзник. Революций бы не устраивали, может и были бы. А тут любому здравомыслящему челу должно быть понятно, что в Европу революциями не придёшь. Цитата:
111: теперь конечно вам тепло будет от российского газа все зимы..
Ну а кто их просил, прекращать поставки газа в Европу по договорам? Да и северный поток 2, так или иначе был бы построен. Да и мне лично до одного места, все эти политические игры. Главное дивиденды идут. Газпром для меня, инвестиции. И Украина сама про---ла всё. Я лишь пользуясь ситуацией, имею свою выгоду.
Майдан же был, это не революция своего рода? Так что она прямой союзник Ойропы, и особенно Германии, куда идёт этот поток газа, от этого никуда.. Именно от решения омереканцев, ещё одних союзников Украины, и зависит, на сколько вам будет тепло и главно дёшево.. У вас без политики никак..
Victor Yang: Я поискал - и не нашел такого мема. Или его не в интернете запустили?
В казахоязчном интернете)) Цитата:
elektron: Да люблю я это дело где ни будь на Канарах, Египте или Кабо Верде делать периодически.
Фантазировать смотрю вы тоже любите)Цитата:
elektron: Революций бы не устраивали, может и были бы. А тут любому здравомыслящему челу должно быть понятно, что в Европу революциями не придёшь.
Мммм скажите это Польше,Чехии,и ГДР)) Вроде в Европе сколько лет живёте а историю не знаете) Вы вообще смотрю где живёте там нигде историю страны проживания не учите) а потом переживаете от чего и почему?)
Я думал вы Югославию упомяните? Ан нет же. Скажу только вам по секрету, Украину никто и не собирался в Европу принимать. Хотели запустить механизм интеграции, не более. Вон Турция ещё почти с самого образование Евросоюза в евроинтеграции находится, почти достигли цели было лет 15-ть назад. А вот теперь усё. Как до Китая пешком. Украина (причём целая - вся) нужна была НАТО и США, но не Европе. А Когда Крым вернули - заморские партнёры тут же потеряли к ней интерес.
ПС: А при чём тут вообще Польша, Чехия и ГДР? Вы не знаете когда Евросоюз был организован? Хмм
Ну пока что на форуме прослеживается лишь один горящий очаг, но удовлетворения ни у кого нет, потому что запах очень странный, выворачивающий ноздри и заставляющий глаза слезиться. Пахнет не полынью степной, не пожарами лесными, не молоком и хлебом, а либеральными отходами, националистическими испражнениями и давно не ремонтированной канализацией густонаселённых трущоб. Так пахнут почти все последние посты г-на абайки95, поэтому совсем не хочется заходить на форум. Фу, скорее на свежий воздух, пока сознание не померкло от зловонной атмосферы. Цитата:
Victor Yang: abaika95: Уже даже мем запустили "Самое труднопроизносимое слово для русского это Рахмет"
Самое труднопроизносимое слово - Костанай. Безударная буква "о" стремится произноситься как "а" (по законам сингармонизма) и никакая челюсть не может теперь произнести правильно название города. Хотя Кустанай было как раз более оптимальным для всех челюстей со времён неандертальцев. З.Ы. А как будет по-казахски ответ на Рахмет? В интернете очень противоречивые сведения. Переводчик и вовсе какую-то хрень выдает.
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