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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14345
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 13:33
#7321
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Цитата:
abaika95:
Уже даже мем запустили "Самое труднопроизносимое слово для русского это Рахмет"

Я поискал - и не нашел такого мема. Или его не в интернете запустили?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7672
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 13:47
#7322
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Цитата:
abaika95:
тоскавать по бывшей родине

Да люблю я это дело где ни будь на Канарах, Египте или Кабо Верде делать периодически. :lol:
А погода, если что у нас отличная, солнышко, до +26 обещают. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2033
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 13:54
#7323
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Цитата:
elektron:
отличная, солнышко, до +26

Союзника Украину бортанули, теперь конечно вам тепло будет от российского газа все зимы..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13073
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 23:34
#7324
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Цитата:
111:
Союзника Украину

чей она союзник?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2033
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 23:59
#7325
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Цитата:
alex_60:
чей она союзник?

Хм..
Не задавай глупых вопросов, и не получишь на них каких то порой обидных ответов..
И учи новейшую историю, или хотя бы смотри новости, кто сегодня прямые союзники Украины.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7672
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 00:16
#7326
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Цитата:
111:
Союзника Украину бортанули,

Ну с какого боку она союзник. Революций бы не устраивали, может и были бы.
А тут любому здравомыслящему челу должно быть понятно, что в Европу революциями не придёшь. :lol: Цитата:
111:
теперь конечно вам тепло будет от российского газа все зимы..

Ну а кто их просил, прекращать поставки газа в Европу по договорам?
Да и северный поток 2, так или иначе был бы построен.
Да и мне лично до одного места, все эти политические игры. Главное дивиденды идут.
Газпром для меня, инвестиции. И Украина сама про---ла всё. Я лишь пользуясь ситуацией, имею свою выгоду.
:lol: :lol:
А в принципе
Российский газ, не единственный, на рынке Европы.

[Исправлено: elektron, 04.09.2021 - 19:32]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2517
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 00:40
#7327
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Цитата:
elektron:
А тут любому здравомыслящему челу должно быть понятно, что в Европу революциями не придёшь.

А жаль, мне так хотелось...

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13073
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 13:02
#7328
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странно, умный бебе даже
ногу свою не сфоткал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2033
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 13:16
#7329
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Цитата:
elektron:
Революций бы не устраивали

Майдан же был, это не революция своего рода?
Так что она прямой союзник Ойропы, и особенно Германии, куда идёт этот поток газа, от этого никуда..
Именно от решения омереканцев, ещё одних союзников Украины, и зависит, на сколько вам будет тепло и главно дёшево..
У вас без политики никак..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9727
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 14:00
#7330
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Цитата:
maxsaf:
Не, представляюсь как русскоговорящий украинец из Казахстана. Если спрашивают "а ты точно не казах?" - отвечаю: точно не казах))

Не в ламы заморачиваться?)
Для канадцев ваше объяснение звучит наверно как арабоязычный кениец из Пакистана)
Цитата:
maxsaf:
А если челюсть позволяет, то мож проблема где-то выше? ))

У тех кто не может выговорить?)
Да Куат же говорил)
Туповатые)
Цитата:
maxsaf:
Кто-нибудь напомните, о чем песня?

Все музыку слушают
Один вы по тексту убиваетесь)
Цитата:
maxsaf:
YouTube заблокировал канал «Til Maydani онлайн партиясы», принадлежащий казахстанскому блогеру Куату Ахметову,

Кремлеботские так истерили что закидали канал страйками))
Горящим очагом Симонян удовлетворен)
скоро новый канал появится
И все захотят вернуть старый)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9727
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 14:04
#7331
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Цитата:
Victor Yang:
Я поискал - и не нашел такого мема. Или его не в интернете запустили?

В казахоязчном интернете))
Цитата:
elektron:
Да люблю я это дело где ни будь на Канарах, Египте или Кабо Верде делать периодически.

Фантазировать смотрю вы тоже любите)Цитата:
elektron:
Революций бы не устраивали, может и были бы. А тут любому здравомыслящему челу должно быть понятно, что в Европу революциями не придёшь.

Мммм скажите это Польше,Чехии,и ГДР))
Вроде в Европе сколько лет живёте а историю не знаете)
Вы вообще смотрю где живёте там нигде историю страны проживания не учите) а потом переживаете от чего и почему?)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14345
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 14:14
#7332
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Цитата:
abaika95:
В казахоязчном интернете))

Покажи.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7672
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 14:19
#7333
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Цитата:
abaika95:
Мммм скажите это Польше,Чехии,и ГДР))

Я думал вы Югославию упомяните? ;-) Ан нет же. :lol:
Скажу только вам по секрету, Украину никто и не собирался в Европу принимать. Хотели запустить механизм интеграции, не более. Вон Турция ещё почти с самого образование Евросоюза в евроинтеграции находится, почти достигли цели было лет 15-ть назад. А вот теперь усё. Как до Китая пешком. :lol:
Украина (причём целая - вся) нужна была НАТО и США, но не Европе. А Когда Крым вернули - заморские партнёры тут же потеряли к ней интерес. :-P

ПС: А при чём тут вообще Польша, Чехия и ГДР? Вы не знаете когда Евросоюз был организован? Хмм

[Исправлено: elektron, 05.09.2021 - 09:20] :-x

[Исправлено: elektron, 05.09.2021 - 09:33]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1511
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 14:34
#7334
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Цитата:
abaika95:
Горящим очагом Симонян удовлетворен)

Ну пока что на форуме прослеживается лишь один горящий очаг, но удовлетворения ни у кого нет, потому что запах очень странный, выворачивающий ноздри и заставляющий глаза слезиться. Пахнет не полынью степной, не пожарами лесными, не молоком и хлебом, а либеральными отходами, националистическими испражнениями и давно не ремонтированной канализацией густонаселённых трущоб. Так пахнут почти все последние посты г-на абайки95, поэтому совсем не хочется заходить на форум. Фу, скорее на свежий воздух, пока сознание не померкло от зловонной атмосферы.
Цитата:
Victor Yang:
abaika95: Уже даже мем запустили "Самое труднопроизносимое слово для русского это Рахмет"

Самое труднопроизносимое слово - Костанай. Безударная буква "о" стремится произноситься как "а" (по законам сингармонизма) и никакая челюсть не может теперь произнести правильно название города. Хотя Кустанай было как раз более оптимальным для всех челюстей со времён неандертальцев.
З.Ы.
А как будет по-казахски ответ на Рахмет? В интернете очень противоречивые сведения. Переводчик и вовсе какую-то хрень выдает.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13073
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.09.21 - 15:18
#7335
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о, в грузии интернет появился.
сладкая парочка тут как тут.
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