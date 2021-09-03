Руководство костанайского филиала ЧелГУ опровергает сообщения о принуждении студентов к вакцинации
Отправлено: 03.09.21 - 16:27
2 сентября студенты Костанайского филиала ЧелГУ прислали в «НГ» сообщения, которые получали от кураторов в мессенджере Whats App. В них прямым текстом указывалось, что «всем тем, кто не провакцинировался, необходимо срочно это сделать». Читать новость
нуну. весной все хором обхаяли КСТУ, а все ближе к осени все "хорошие, белые и пушистые" вузы по очереди оказались оказались в той же ситуации и как они оправдываются все - "я не я и лошадь не моя". Ой, нет.... Еще КИнЭУ не "засветился" вроде. Ждемс...
Заставь дураков ашику молиться - они и лоб расшибут!
Сегодня мы в Дубне прилетели ненадолго. Вот такое видео из ТЦ в районе Большая Волга. Масочный режим? Ну ну.
Но прививаться студентам желательно. Проверено на себе, работает. Проверено в странах где более 90% привитых. Работает, заболевшие есть, тяжелых почти нет, смертей нет.
Принуждателей к вакцинации привлекать к ответственности и вытряхивать на публичную обструкцию. Сегодня услужливые идиоты принуждают - завтра подделывают выборы, Послезавтра воруют бюджетные деньги!
О необходимости коллективного иммунитета нужно другими методами. Показывать, рассказывать на примерах методично и качественными роликами. Если настолько деградировали, что снять не в состоянии, то заказывать у тех кто умеет. Ну и для особо одаренных не желающих в Штатах есть другие методы. Например для непривитых в некоторых случаях стоимость страховки вырастает на несколько сотен долларов. Вариантов страховки там множество. Целой статьи не хватит познакомить. Есть совсем социальные практически бесплатные для людей с низким доходом. Даже живущим там часто нужна помощь чтоб разобраться с этим. (намного сложнее куч тарифов у сотового оператора) У привитого и непривитого абсолютно разные шансы заболеть с тяжелыми последствиями. Вполне справедливо, что цена страховки различается. Но даже при качественной медицине даже с самой дорогой страховкой последствия пневмонии не самые приятные.
Реабилитацией больных с последствиями сейчас загружена значительная часть санаториев в РФ, О чем не принято говорить, но при монторинге сайтов нескольких десятков санаториев и профилакториев с лечением, журналисты отыскали в более половине случаев о профиле лечения больных постковидных.
Событие интересное. Очень хотелось попасть. Но посмотреть не сможем. В Наукоград Дубна ненадолго... Будем уже во Внуково.
Из забавного, в честь этой постановки выпущены даже юбилейные монеты за границей! В мае 2011 года монетный двор Польши по заказу правительства острова Ниуэ выпустил серебряную монету достоинством 1 новозеландский доллар, посвящённую рок-опере и одноимённому спектаклю. На оборотной стороне монеты изображены Николай Караченцов и Елена Шанина, сыгравшие главные роли в спектакле, а также надпись «Юнона и Авось» на русском языке. Так Николай Караченцев, который часто приезжал в Дубну отдыхать, попал на монету, как какой-нибудь царь или Ленин. Но Рубль с Лениным стоит сейчас 30 рублей, а Монета с Караченцевым целое состояние у нумизматов!
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