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[Исправлено: Серый волк, 04.09.2021 - 22:20]

Заставь дураков ашику молиться - они и лоб расшибут!Сегодня мы в Дубне прилетели ненадолго.Вот такое видео из ТЦ в районе Большая Волга.Масочный режим? Ну ну.Но прививаться студентам желательно.Проверено на себе, работает.Проверено в странах где более 90% привитых. Работает, заболевшие есть, тяжелых почти нет, смертей нет.Принуждателей к вакцинации привлекать к ответственности и вытряхивать на публичную обструкцию.Сегодня услужливые идиоты принуждают - завтра подделывают выборы, Послезавтра воруют бюджетные деньги!О необходимости коллективного иммунитета нужно другими методами.Показывать, рассказывать на примерах методично и качественными роликами.Если настолько деградировали, что снять не в состоянии, то заказывать у тех кто умеет.Ну и для особо одаренных не желающих в Штатах есть другие методы.Например для непривитых в некоторых случаях стоимость страховки вырастает на несколько сотен долларов.Вариантов страховки там множество. Целой статьи не хватит познакомить. Есть совсем социальные практически бесплатные для людей с низким доходом.Даже живущим там часто нужна помощь чтоб разобраться с этим. (намного сложнее куч тарифов у сотового оператора)У привитого и непривитого абсолютно разные шансы заболеть с тяжелыми последствиями. Вполне справедливо, что цена страховки различается.Но даже при качественной медицине даже с самой дорогой страховкой последствия пневмонии не самые приятные.Реабилитацией больных с последствиями сейчас загружена значительная часть санаториев в РФ, О чем не принято говорить, но при монторинге сайтов нескольких десятков санаториев и профилакториев с лечением, журналисты отыскали в более половине случаев о профиле лечения больных постковидных.Завтра в Дубне Рок опера Юнона и Авось.Событие интересное.Очень хотелось попасть.Но посмотреть не сможем.В Наукоград Дубна ненадолго...Будем уже во Внуково.Из забавного, в честь этой постановки выпущены даже юбилейные монеты за границей!В мае 2011 года монетный двор Польши по заказу правительства острова Ниуэ выпустил серебряную монету достоинством 1 новозеландский доллар, посвящённую рок-опере и одноимённому спектаклю. На оборотной стороне монеты изображены Николай Караченцов и Елена Шанина, сыгравшие главные роли в спектакле, а также надпись «Юнона и Авось» на русском языке.Так Николай Караченцев, который часто приезжал в Дубну отдыхать, попал на монету, как какой-нибудь царь или Ленин. Но Рубль с Лениным стоит сейчас 30 рублей, а Монета с Караченцевым целое состояние у нумизматов!