Отправлено: - 23:01

drakon:

Рождественские сладости, появились в магазинах...

Цитата:Драко, я тут надыбал, что у вас в Деревне продаются вот такие вещи. Корм для катцев, 100% мышатина. Только говорят, если коту не понравится - хозяин должен доедать.