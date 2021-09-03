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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 396 из 396«1...394395396
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13071
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.09.21 - 12:34
#5926
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Цитата:
drakon:
Водка - подорожала, в два раза...


да, твои подвальные акции возросли вдвое.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22634
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.09.21 - 14:00
#5927
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Цитата:
alex_60:
акции возросли вдвое.

Да, вот посдедняя, в мою коллекцию.Подарок на пасху.

Португальское вино.Бутылка номерная.
Интересно, сколько стоит... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13071
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.09.21 - 14:42
#5928
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Цитата:
drakon:
Португальское вино.Бутылка номерная.


открывай и пей.
на том свете это не получится.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22634
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.09.21 - 14:54
#5929
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Цитата:
alex_60:
на том свете это не получится.

Алекс, я пока, тут - задержусь.
Ты не - против?... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22634
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.09.21 - 11:27
#5930
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Молчит, наверное - против.
Чтобы я задержался, на
этом свете... :lol: :-o
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22634
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.09.21 - 21:25
#5931
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Ну вот и Рождество, скоро.

Рождественские сладости,
появились в магазинах... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22634
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.09.21 - 21:58
#5932
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Вот такие баннеры, по всему городу,стоят.

На русском, арабском, турецком и
других языках... :lol: :oops:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2515
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.09.21 - 23:01
#5933
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Цитата:
drakon:
Рождественские сладости, появились в магазинах...

Драко, я тут надыбал, что у вас в Деревне продаются вот такие вещи. Корм для катцев, 100% мышатина. Только говорят, если коту не понравится - хозяин должен доедать. :lol:

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22634
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.09.21 - 23:17
#5934
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Цитата:
Козлов я:
Корм для катцев, 100% мышатина. Т

Я такое, не покупаю. у нас,
ни кота ни кошки - нету... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22634
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.09.21 - 23:22
#5935
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Соседи, празднуют - сегодня.

Дочку, отправили, в 1 класс... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13071
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.09.21 - 23:31
#5936
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Цитата:
drakon:
ни кота ни кошки - нету..


а соседский?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22634
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.09.21 - 23:44
#5937
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Цитата:
alex_60:
а соседский?

Молоко - получает.
Пусть живых - ловит... :lol: :oops: :-P
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