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≡ А столб и ныне там
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42303
А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 11:24
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Бесхозный столб на ул. Баймагамбетова возле дома 193 мешает как пешеходам, так и технике, считает читатель "НГ". По его словам, ЖКХ обещали убрать столб, вот только он до сих пор стоит на своем месте.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22634
Re: А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 11:24
#1
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Ну уберут же, когда нибудь... :-o
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
145
Re: А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 11:47
#2
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Цитата:
drakon:
Ну уберут же, когда нибудь..

Не.Не уберут.
Оно же КрасивоЕ... :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2031
Re: А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 14:02
#3
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Ну это наверно одна из фишек узнаваемости Костаная..
В принципе никому не мешает, ну и действует иногда как стоячий полицейский наверно..
Ещё не пробовал правда..
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11642
Re: А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 14:06
#4
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Цитата:
urmas:
Не.Не уберут. Оно же КрасивоЕ...

Руки прочть от памятника!
Это памятник существовавшему некогда в другой исторической сущности
Городскому электротранспорту!

Табличку бы повесить маленькую на столб и стенд рядом соорудить с описанием что в городе когда-то в другие века массово ходил электротраспорт. Существовала контактная сеть, и этот мегалитический артефакт остался от тех времён!
:lol:
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
179
Re: А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 14:15
#5
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Дерево уже давно бы спилили,а столб это святое. :-x
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11642
А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 16:04
#6
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Тсссссс!!! Тихо! А то в акунаматате изобретут на ровном месте статью расходов бюджета "Обрезка столбов" и обтяпают в городе столбы, но только которые с проводами и лампочками.
Конечно для привлечения туристов полезно интересности создавать: страшные обтяпанные деревья в темноте, вместе с страшными наполовину обтяпанными столбами.
Но вообще впереди длинная темная зима если что.

И кто-нибудь намекните им там если начнут, что обрезать столбы если что не очень хорошая идея. ОНИ НЕ ОТРАСТАЮТ! :lol: Правда, правда! Совсем не отрастают! :lol:
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
241
Re: А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 17:24
#7
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Только мне и Серому понятно, что этот столб от контактной сети городского троллейбуса, почившего с миром, усилиями местных акимчиков? Его там просто некуда было поставить, вот туда и воткнули. Предлагаю викторину для понаехавших, типа сабыров и прочих кайратов бегунков - какой номер маршрута(-ов)городского троллика проходил мимо этого столба?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2031
А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 19:00
#8
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Цитата:
dvb:
номер маршрута(-ов)городского троллика проходил мимо этого столба

Я тогда на велике гонял помню, на автобусы денег не было, был где то год 90й наверно или 89й.
Что то помню двойка была вроде, та что с КСК.
Тройка вроде это уже автобус был.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2031
А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 19:04
#9
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Тройка троллейбус вроде с автовокзала шла, мы со строительного технаря помню на ней гоняли на ЖД порнофильмы смотреть..
В аэропорт за порнушкой уже на 20ке автобусе ездили..
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1295
А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 20:00
#10
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Цитата:
urmas:
Оно же КрасивоЕ...

Просто показывают? :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1295
А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 20:23
#11
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Цитата:
111:
Ещё не пробовал правда..

Попробуй. Головой с разбега... Может, что-то поймёшь...
Цитата:
111:
В принципе никому не мешает

Написано ведь, кому и почему мешает. Или, как обычно, - лишь бы что-нибудь ляпнуть?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7719
А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 20:29
#12
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Надо просто пьяную судью туда направить... и со всей дури в столб... может упадет...Хотя вряд ли ... при союзе сделан, значит на века.
С КСК на жд вокзал ходил 2-ой маршрут. Когда исчезли троллейбусы, а кому-то даже дали звание почетного жителя... появились повторяющие их маршруты автобусов 2 и 3.
Вот такая троллейбусная схема


Вот они, наши городские троллейбусы




На последнем фото 27 декабря 1994 года. Обкатка маршрута №4.
Но, мне кажется, его так и не запустили.

[Исправлено: yudjin, 04.09.2021 - 20:37]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2031
Re: А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 22:28
#13
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Цитата:
Сыкымы:
Написано ведь, кому и почему мешает

Как ты себе это представляешь?
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