Прогноз на 5 дней
ясно+15°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 53% влажность
  • З-ЮЗ, 3.65 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ У мониторинговых групп пока нет права проверять предприятия на наличие невакцинированных сотрудников
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42303
У мониторинговых групп пока нет права проверять предприятия на наличие невакцинированных сотрудников
Отправлено: 04.09.21 - 09:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 3 сентября, на брифинге сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ. Брифинг был посвящен эпидемиологической ситуации в Костанайской области.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4814
Re: У мониторинговых групп пока нет права проверять предприятия...
Отправлено: 04.09.21 - 09:02
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чего людей отвлекать от работы, толпой ходить, назначьте куратора, пусть обзвонит , помониторит или пройдется по объектам и отчитается
Профайл Посетить вебсайт
T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
91
Re: У мониторинговых групп пока нет права проверять предприятия...
Отправлено: 04.09.21 - 21:24
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"У мониторинговых групп пока нет права проверять предприятия на наличие невакцинированных сотрудников" если это введут, то тут попахивает ФАШИЗМОМ!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 56, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 56
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS