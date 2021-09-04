Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность

Отправлено: - 21:05

Не знаю даже что сказать... прочитал... страшно стало...

Нет, не за ситуацию с пандемией... а за автора...

Это ж так в страхе жить полтора года... уже можно... ку-ку...

Да, я вообще подозреваю, что не малую роль в заражении короной играет именно страх. А еще праздное времяпрепровождение, апатия, маниакальное обливание себя антисептиками и малоподвижность. Страх подрывает защитные свойства организма. Кто больше боится - тот быстрее подцепит вирус. В то время, как оптимизм, увлечения, настрой на лучшее не дадут вам болеть.

Движение - жизнь ... и в этом случае!