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Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42303
Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Отправлено: 04.09.21 - 12:19
Все страхи ушли, остались только цифры. Трехзначные – по заболевшим. Двухзначные - по умершим. Для удобства разделили на две категории: просто коронавирус и коронавирусная пневмония. «Официально» умирают десятки человек в сутки – ну и ладно. Жизнь продолжается.
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K
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 29.08.21
- Сообщений:
- 1
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Отправлено: 04.09.21 - 12:19
Автора понять можно, но всё же... Он видел хоть одну, типа медицинскую, маску что бы на ней был указан класс фильтрации, подтверждающий противовирусную защиту (FFP 3)? Эти маски вообще ни от чего вирусного не защищают и предназначены совсем для других целей. Далее.. Чего все уткнулись в дыхалку? Глаза это не меньшей "эффективности" входные ворота ковид! Их автор ничем защищать не предлагает? Водолазной маской например))). Про кожные антисептики даже вспоминать не хочется. Единственный способ снизить санитарные потери - вакцинация. Только векторная. РНК вакцины, типа Пфайзера, это повышенный риск околеть от тромбоза, что собственно и было в Скандинавии.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10441
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Отправлено: 04.09.21 - 12:59
Цитата:
Магазиным я не пользуюсь. У меня свой личный, небольшая пшыкалка. Обезательно после магазина обрабатываю руки. Мне кажется я уже на всю жизнь к этому привык. Болеть второй раз не хочу. У меня двое далеких родствиников умерли от ковидной пневмонии.
В магазинах по-прежнему висят антисептики. Что мешает при входе воспользоваться
Магазиным я не пользуюсь. У меня свой личный, небольшая пшыкалка. Обезательно после магазина обрабатываю руки. Мне кажется я уже на всю жизнь к этому привык. Болеть второй раз не хочу. У меня двое далеких родствиников умерли от ковидной пневмонии.
(Пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 30
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Отправлено: 04.09.21 - 13:15
автор призывает заболевших сидеть дома. В таком случае можно обойтись без маски и очков.
Маска, даже марлевая помогает тому кто болеет не забрызгать соплями всех вокруг.
Маска, даже марлевая помогает тому кто болеет не забрызгать соплями всех вокруг.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2030
Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Отправлено: 04.09.21 - 13:52
Говорят от китайской меньше смертей, наверно всё таки китайской пока выбрал колоться .
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 165
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Отправлено: 04.09.21 - 17:36
Автор прав,вечно бояться не возможно,вредно для психики. И это не равнодушие это естественная реакция организма на вечный страх. Потом это забудется, время лечит. Когда-то то этот дурдом всё таки закончится
I
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.20
- Сообщений:
- 20
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Отправлено: 04.09.21 - 18:49
Написал другу, что у меня сваха умерла от Ковид, а он мне прислал очередной сюжет веселенький из Тик Ток. Я думал, хотя бы соболезнование выразить. Раньше, при подобном мог сразу прискакать. О, времена!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2030
Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Отправлено: 04.09.21 - 19:15
Цитата:
Особенно интересно, когда Максим или как ее там, певица болела, вопрос шел не о соболезновании, а о том, помрёт она или нет и даже где то говорят делали ставки..
Imago:
Написал другу, что у меня сваха умерла
Написал другу, что у меня сваха умерла
Особенно интересно, когда Максим или как ее там, певица болела, вопрос шел не о соболезновании, а о том, помрёт она или нет и даже где то говорят делали ставки..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7719
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность
Отправлено: 04.09.21 - 21:05
Не знаю даже что сказать... прочитал... страшно стало...
Нет, не за ситуацию с пандемией... а за автора...
Это ж так в страхе жить полтора года... уже можно... ку-ку...
Да, я вообще подозреваю, что не малую роль в заражении короной играет именно страх. А еще праздное времяпрепровождение, апатия, маниакальное обливание себя антисептиками и малоподвижность. Страх подрывает защитные свойства организма. Кто больше боится - тот быстрее подцепит вирус. В то время, как оптимизм, увлечения, настрой на лучшее не дадут вам болеть.
Движение - жизнь ... и в этом случае!
Нет, не за ситуацию с пандемией... а за автора...
Это ж так в страхе жить полтора года... уже можно... ку-ку...
Да, я вообще подозреваю, что не малую роль в заражении короной играет именно страх. А еще праздное времяпрепровождение, апатия, маниакальное обливание себя антисептиками и малоподвижность. Страх подрывает защитные свойства организма. Кто больше боится - тот быстрее подцепит вирус. В то время, как оптимизм, увлечения, настрой на лучшее не дадут вам болеть.
Движение - жизнь ... и в этом случае!
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