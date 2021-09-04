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≡ Гуляем по Тюмени
 
 
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Куратор темы: yudjin
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7718
Гуляем по Тюмени
Отправлено: 04.09.21 - 20:48
#31
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Цитата:
Добринцофф:
а про Тюменские ни слова

А я что писал про форму остановок? Русским по белому написано про ГРАФИК и МАРШРУТ автобусов, которые ходят настолько исправно и часто, прибывая вплоть до минуты на остановку, что на остановки-стринги в их случае меньше обращаешь внимания, чем в Костанае... когда можно ждать по 30-40 минут, в то время как на выцветших наклейках на остановках написан интервал по 5-10 минут.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
241
Гуляем по Тюмени
Отправлено: 04.09.21 - 20:53
#32
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Цитата:
Vit:
Там другой мир. Там еще СССР. Они(местные) даже незнают как жить после развала СССР в кризисе оставаясь" своим среди чужих- чужим среди своих".))


Завязывай с этим. Я хорошо помню Тюмень, в свою первую командировку туда. Было это в начале 2000-х, как раз Ходорковского посадили. Это был серый, достаточно грязный и унылый город, правда зеленый. Та же набережная, которая на фото, представляла из себя простой склон, заросший травой без намека на благоустройство. И приезжая туда потом каждые последующие два года было очень интересно наблюдать как из этой серости рождалась красота и комфорт. Просто люди, которые все это делали, были профессионалами и руки у них были не из задницы, а из правильного места. А еще местные мне там поведали, что бичом этого города в теплое время была мошка, от которой спасения не было. Сейчас они это как-то побороли, а проблема была реально серьезная. И еще помню, разговоры с местными о том, что Ходора поделом посадили. Мол, миллиарды баксов увез с этой земли, а сделать для нее хоть что-нибудь полезное денег не давал в принципе, жмот тот еще был
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