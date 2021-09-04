Отправлено: - 20:53

Vit:

Там другой мир. Там еще СССР. Они(местные) даже незнают как жить после развала СССР в кризисе оставаясь" своим среди чужих- чужим среди своих".))

Цитата:Завязывай с этим. Я хорошо помню Тюмень, в свою первую командировку туда. Было это в начале 2000-х, как раз Ходорковского посадили. Это был серый, достаточно грязный и унылый город, правда зеленый. Та же набережная, которая на фото, представляла из себя простой склон, заросший травой без намека на благоустройство. И приезжая туда потом каждые последующие два года было очень интересно наблюдать как из этой серости рождалась красота и комфорт. Просто люди, которые все это делали, были профессионалами и руки у них были не из задницы, а из правильного места. А еще местные мне там поведали, что бичом этого города в теплое время была мошка, от которой спасения не было. Сейчас они это как-то побороли, а проблема была реально серьезная. И еще помню, разговоры с местными о том, что Ходора поделом посадили. Мол, миллиарды баксов увез с этой земли, а сделать для нее хоть что-нибудь полезное денег не давал в принципе, жмот тот еще был