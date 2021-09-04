Re: Зачем на парковке гуляют дети или почему во дворе для людей...

Отправлено: - 19:33

У нас как то тоже парковку расчертили, метров 5 от стены дома, от лестницы и того меньше..

Но все хотят чтобы стояк рядом был именно у него.

И тут ничего не поделать..