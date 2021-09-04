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≡ Зачем на парковке гуляют дети или почему во дворе для людей сделали автостоянку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42303
Зачем на парковке гуляют дети или почему во дворе для людей сделали автостоянку
Отправлено: 04.09.21 - 19:33
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Садовая 100 абвгдейка, 8 домов очень близкостоящих к друг другу, остается место только для парковки машин, бегают дети, катаются на самокатах, велосипедах, мамы с колясками и маленькими детьми, среди машин, очень много машин.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2029
Re: Зачем на парковке гуляют дети или почему во дворе для людей...
Отправлено: 04.09.21 - 19:33
#1
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У нас как то тоже парковку расчертили, метров 5 от стены дома, от лестницы и того меньше..
Но все хотят чтобы стояк рядом был именно у него.
И тут ничего не поделать..
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