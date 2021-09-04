Отправлено: - 16:04

Тсссссс!!! Тихо! А то в акунаматате изобретут на ровном месте статью расходов бюджета "Обрезка столбов" и обтяпают в городе столбы, но только которые с проводами и лампочками.Конечно для привлечения туристов полезно интересности создавать: страшные обтяпанные деревья в темноте, вместе с страшными наполовину обтяпанными столбами.Но вообще впереди длинная темная зима если что.И кто-нибудь намекните им там если начнут, что обрезать столбы если что не очень хорошая идея. ОНИ НЕ ОТРАСТАЮТ!Правда, правда! Совсем не отрастают!