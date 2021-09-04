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А столб и ныне там
А столб и ныне там
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42302
А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 11:24
Бесхозный столб на ул. Баймагамбетова возле дома 193 мешает как пешеходам, так и технике, считает читатель "НГ". По его словам, ЖКХ обещали убрать столб, вот только он до сих пор стоит на своем месте.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22628
Re: А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 11:24
Ну уберут же, когда нибудь...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 145
Re: А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 11:47
Цитата:
Не.Не уберут.
Оно же КрасивоЕ...
drakon:
Ну уберут же, когда нибудь..
Ну уберут же, когда нибудь..
Не.Не уберут.
Оно же КрасивоЕ...
Re: А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 14:02
Ну это наверно одна из фишек узнаваемости Костаная..
В принципе никому не мешает, ну и действует иногда как стоячий полицейский наверно..
Ещё не пробовал правда..
В принципе никому не мешает, ну и действует иногда как стоячий полицейский наверно..
Ещё не пробовал правда..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11642
Re: А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 14:06
Цитата:
Руки прочть от памятника!
Это памятник существовавшему некогда в другой исторической сущности
Городскому электротранспорту!
Табличку бы повесить маленькую на столб и стенд рядом соорудить с описанием что в городе когда-то в другие века массово ходил электротраспорт. Существовала контактная сеть, и этот мегалитический артефакт остался от тех времён!
urmas:
Не.Не уберут. Оно же КрасивоЕ...
Не.Не уберут. Оно же КрасивоЕ...
Руки прочть от памятника!
Это памятник существовавшему некогда в другой исторической сущности
Городскому электротранспорту!
Табличку бы повесить маленькую на столб и стенд рядом соорудить с описанием что в городе когда-то в другие века массово ходил электротраспорт. Существовала контактная сеть, и этот мегалитический артефакт остался от тех времён!
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 179
Re: А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 14:15
Дерево уже давно бы спилили,а столб это святое.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11642
А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 16:04
Тсссссс!!! Тихо! А то в акунаматате изобретут на ровном месте статью расходов бюджета "Обрезка столбов" и обтяпают в городе столбы, но только которые с проводами и лампочками.
Конечно для привлечения туристов полезно интересности создавать: страшные обтяпанные деревья в темноте, вместе с страшными наполовину обтяпанными столбами.
Но вообще впереди длинная темная зима если что.
И кто-нибудь намекните им там если начнут, что обрезать столбы если что не очень хорошая идея. ОНИ НЕ ОТРАСТАЮТ! Правда, правда! Совсем не отрастают!
Конечно для привлечения туристов полезно интересности создавать: страшные обтяпанные деревья в темноте, вместе с страшными наполовину обтяпанными столбами.
Но вообще впереди длинная темная зима если что.
И кто-нибудь намекните им там если начнут, что обрезать столбы если что не очень хорошая идея. ОНИ НЕ ОТРАСТАЮТ! Правда, правда! Совсем не отрастают!
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 240
Re: А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 17:24
Только мне и Серому понятно, что этот столб от контактной сети городского троллейбуса, почившего с миром, усилиями местных акимчиков? Его там просто некуда было поставить, вот туда и воткнули. Предлагаю викторину для понаехавших, типа сабыров и прочих кайратов бегунков - какой номер маршрута(-ов)городского троллика проходил мимо этого столба?
А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 19:00
Цитата:
Я тогда на велике гонял помню, на автобусы денег не было, был где то год 90й наверно или 89й.
Что то помню двойка была вроде, та что с КСК.
Тройка вроде это уже автобус был.
dvb:
номер маршрута(-ов)городского троллика проходил мимо этого столба
номер маршрута(-ов)городского троллика проходил мимо этого столба
Я тогда на велике гонял помню, на автобусы денег не было, был где то год 90й наверно или 89й.
Что то помню двойка была вроде, та что с КСК.
Тройка вроде это уже автобус был.
А столб и ныне там
Отправлено: 04.09.21 - 19:04
Тройка троллейбус вроде с автовокзала шла, мы со строительного технаря помню на ней гоняли на ЖД порнофильмы смотреть..
В аэропорт за порнушкой уже на 20ке автобусе ездили..
В аэропорт за порнушкой уже на 20ке автобусе ездили..
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