Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мы теряем человечность

Отправлено: - 12:19

Автора понять можно, но всё же... Он видел хоть одну, типа медицинскую, маску что бы на ней был указан класс фильтрации, подтверждающий противовирусную защиту (FFP 3)? Эти маски вообще ни от чего вирусного не защищают и предназначены совсем для других целей. Далее.. Чего все уткнулись в дыхалку? Глаза это не меньшей "эффективности" входные ворота ковид! Их автор ничем защищать не предлагает? Водолазной маской например))). Про кожные антисептики даже вспоминать не хочется. Единственный способ снизить санитарные потери - вакцинация. Только векторная. РНК вакцины, типа Пфайзера, это повышенный риск околеть от тромбоза, что собственно и было в Скандинавии.