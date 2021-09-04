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≡ Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом виде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42302
Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом виде
Отправлено: 04.09.21 - 13:03
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Этот факт официально подтвердили в пресс-службе Костанайского областного суда. Как сообщали ранее СМИ, судья Бакыткуль Кадырова не справилась с управлением и въехала в столб неподалеку от детской площадки в мкрн. Аэропорт.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2242
Re: Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом...
Отправлено: 04.09.21 - 13:03
#1
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Странные люди попадают на должность судей в нашем городе. Один, в своё время устроил гонки за женой со стрельбой, теперь вот другая по пьяни столб сшибает...
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11640
Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом виде
Отправлено: 04.09.21 - 13:20
#2
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Полицаец под кайфом долго впаривал дурь
Ну тогда хоть путану со скидкой возьми.
Пьяный слесарь Горгаза трубу разобрал.
И на вызов приехал пожарный весь в хлам.
А из скорой упали врачи в дребаган.
Но ушиблись не сильно ведь мусор кругом.
Всё нормально привыкли, давно так живём!

Только суд посреди этой кучи был трезв.
Но судье пьяный столб под колеса полез.
Пили дружно в обнимку судья со столбом,
Догорал у дороги панельный наш дом
Удивитесь такого не может ведь быть?
Все нормально, давно мы привыкли так плыть!

:lol:

[Исправлено: Серый волк, 04.09.2021 - 10:54]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11640
Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом виде
Отправлено: 04.09.21 - 13:37
#3
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Цитата:
юля елиссева:
е. Один, в своё время устроил гонки за женой со стрельбой, теперь вот другая по пьяни столб сшибает...

Сейчас форумный нурлыкун Абайка протрезвеет напишет вам что всё неправда, вы поуехали и клевещете из-за границы и вообще вон у вас в РФ (канадогермании) столбов не осталось, их все-все пьяные судьи посбивали. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 04.09.2021 - 10:46]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7670
Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом виде
Отправлено: 04.09.21 - 13:42
#4
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Жаль, что фамилию написали. А то пришёл бы боярышник и объяснять бы начала, что это всё этнические "гости" страны. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2025
Судья городского суда Костаная совершила ДТП в нетрезвом виде
Отправлено: 04.09.21 - 13:58
#5
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С кем не бывает..
Зато ее хоть не лишат..
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