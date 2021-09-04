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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 00:50
Цитата:
А немцы все наши новости мониторят))
И канадцы тоже
Я столько каналов и активистов наших не знаю сколь знают поуехевошие))
Не влились значит в Германии и в Канаде в местное сообщество
И что остаётся?
Да как всегда
Как пакистанцы,как индусы,как арабы сидеть и тоскавать по бывшей родине
Их там и воспринимают также))
elektron:
Да что там Новая Зеландия. 21 января 2019-го года президент Зимбабве сказал: Мы сегодня как Казахстан 20-ть лет назад"
Да что там Новая Зеландия. 21 января 2019-го года президент Зимбабве сказал: Мы сегодня как Казахстан 20-ть лет назад"
А немцы все наши новости мониторят))
И канадцы тоже
Я столько каналов и активистов наших не знаю сколь знают поуехевошие))
Не влились значит в Германии и в Канаде в местное сообщество
И что остаётся?
Да как всегда
Как пакистанцы,как индусы,как арабы сидеть и тоскавать по бывшей родине
Их там и воспринимают также))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 01:08
Казахские нацики издеваються над русской бабкой
Тапками гоняют и заставляют извеняться только потомучто она русская
©Симонян
Тапками гоняют и заставляют извеняться только потомучто она русская
©Симонян
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 01:17
Цитата:
Новый мем для вас:
"А казахи все по казахски уже говорят?" Не смешной, зато правда жизни
abaika95:
Уже даже мем запустили "Самое труднопроизносимое слово для русского это Рахмет"
Уже даже мем запустили "Самое труднопроизносимое слово для русского это Рахмет"
Новый мем для вас:
"А казахи все по казахски уже говорят?" Не смешной, зато правда жизни
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 01:19
Цитата:
А для нас это - новости Зимбабве это же их президент сказал
[Исправлено: maxsaf, 04.09.2021 - 01:20]
abaika95:
А немцы все наши новости мониторят)) И канадцы тоже
А немцы все наши новости мониторят)) И канадцы тоже
А для нас это - новости Зимбабве это же их президент сказал
[Исправлено: maxsaf, 04.09.2021 - 01:20]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 01:22
Цитата:
Зато Рахмет челюсть позволяет выговорить
Смешной и при этом правда))
Цитата:
Ну если вы там негром из Зимбабве представляетесь то это чисто ваши комплексы)) то и отношение к вам подобающее от канадцев
Я рад если честно)
maxsaf:
"А казахи все по казахски уже говорят?" Не смешной, зато правда жизни
"А казахи все по казахски уже говорят?" Не смешной, зато правда жизни
Зато Рахмет челюсть позволяет выговорить
Смешной и при этом правда))
Цитата:
maxsaf:
А для нас это - новости Зимбабве
А для нас это - новости Зимбабве
Ну если вы там негром из Зимбабве представляетесь то это чисто ваши комплексы)) то и отношение к вам подобающее от канадцев
Я рад если честно)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 01:28
Цитата:
Не, представляюсь как русскоговорящий украинец из Казахстана. Если спрашивают "а ты точно не казах?" - отвечаю: точно не казах))
abaika95:
Ну если вы там негром из Зимбабве представляетесь
Ну если вы там негром из Зимбабве представляетесь
Не, представляюсь как русскоговорящий украинец из Казахстана. Если спрашивают "а ты точно не казах?" - отвечаю: точно не казах))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 01:29
Цитата:
А если челюсть позволяет, то мож проблема где-то выше? ))
abaika95:
Зато Рахмет челюсть позволяет выговорить Смешной и при этом правда))
Зато Рахмет челюсть позволяет выговорить Смешной и при этом правда))
А если челюсть позволяет, то мож проблема где-то выше? ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 07:15
Цитата:
Кто-нибудь напомните, о чем песня?
Композицию «Roses», ремикс на которую сделал Иманбек, будут включать вместо звонка в Кокшетауском университете Ш.Уалиханова, передает Azattyq Rýhy.
Кто-нибудь напомните, о чем песня?
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
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- 13069
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 08:04
кто бы когда думал что такое будет звучать-казахские нацисты.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 09:00
YouTube заблокировал канал «Til Maydani онлайн партиясы», принадлежащий казахстанскому блогеру Куату Ахметову, который выкладывал видео с требованиями от людей из сферы услуг говорить на казахском языке. Сейчас все видео на его канале не доступны, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на mediazona.ca.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 09:02
Все, теперь можно о погоде: у нас было немного пасмурно, но по летнему тепло
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13069
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 11:33
погода сегодня просто прекрасная.
(Уважаемые пользователи)
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- Германия
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- Сообщений:
- 22628
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 12:41
Цитата:
Я не - думал, я прошёл через это, в 1991 году...
alex_60:
что такое будет звучать-казахские нацисты.
что такое будет звучать-казахские нацисты.
Я не - думал, я прошёл через это, в 1991 году...
(Уважаемые пользователи)
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- Сообщений:
- 14341
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 13:29
Цитата:
У нас так же.
maxsaf:
у нас было немного пасмурно, но по летнему тепло
у нас было немного пасмурно, но по летнему тепло
У нас так же.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 13:32
Цитата:
Так а че с погодой? Все отлично теперь? ))
drakon:
Я не - думал, я прошёл через это, в 1991 году...
Я не - думал, я прошёл через это, в 1991 году...
Так а че с погодой? Все отлично теперь? ))
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