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elektron:

Да что там Новая Зеландия. 21 января 2019-го года президент Зимбабве сказал: Мы сегодня как Казахстан 20-ть лет назад"

Цитата:А немцы все наши новости мониторят))И канадцы тожеЯ столько каналов и активистов наших не знаю сколь знают поуехевошие))Не влились значит в Германии и в Канаде в местное сообществоИ что остаётся?Да как всегдаКак пакистанцы,как индусы,как арабы сидеть и тоскавать по бывшей родинеИх там и воспринимают также))