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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 488 из 488«1...486487488
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9723
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 00:50
#7306
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Цитата:
elektron:
Да что там Новая Зеландия. 21 января 2019-го года президент Зимбабве сказал: Мы сегодня как Казахстан 20-ть лет назад"

А немцы все наши новости мониторят))
И канадцы тоже
Я столько каналов и активистов наших не знаю сколь знают поуехевошие))
Не влились значит в Германии и в Канаде в местное сообщество
И что остаётся?
Да как всегда
Как пакистанцы,как индусы,как арабы сидеть и тоскавать по бывшей родине
Их там и воспринимают также))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9723
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 01:08
#7307
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Казахские нацики издеваються над русской бабкой
Тапками гоняют и заставляют извеняться только потомучто она русская
©Симонян

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12075
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 01:17
#7308
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Цитата:
abaika95:
Уже даже мем запустили "Самое труднопроизносимое слово для русского это Рахмет"

Новый мем для вас:
"А казахи все по казахски уже говорят?" Не смешной, зато правда жизни :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12075
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 01:19
#7309
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Цитата:
abaika95:
А немцы все наши новости мониторят)) И канадцы тоже

А для нас это - новости Зимбабве :lol: это же их президент сказал ;-)

[Исправлено: maxsaf, 04.09.2021 - 01:20]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9723
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 01:22
#7310
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Цитата:
maxsaf:
"А казахи все по казахски уже говорят?" Не смешной, зато правда жизни

Зато Рахмет челюсть позволяет выговорить
Смешной и при этом правда))
Цитата:
maxsaf:
А для нас это - новости Зимбабве

Ну если вы там негром из Зимбабве представляетесь то это чисто ваши комплексы)) то и отношение к вам подобающее от канадцев
Я рад если честно)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12075
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 01:28
#7311
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Цитата:
abaika95:
Ну если вы там негром из Зимбабве представляетесь

Не, представляюсь как русскоговорящий украинец из Казахстана. Если спрашивают "а ты точно не казах?" - отвечаю: точно не казах))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12075
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 01:29
#7312
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Цитата:
abaika95:
Зато Рахмет челюсть позволяет выговорить Смешной и при этом правда))

А если челюсть позволяет, то мож проблема где-то выше? ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12075
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 07:15
#7313
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Цитата:
Композицию «Roses», ремикс на которую сделал Иманбек, будут включать вместо звонка в Кокшетауском университете Ш.Уалиханова, передает Azattyq Rýhy.

Кто-нибудь напомните, о чем песня? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13069
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 08:04
#7314
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кто бы когда думал что такое будет звучать-казахские нацисты.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12075
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 09:00
#7315
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YouTube заблокировал канал «Til Maydani онлайн партиясы», принадлежащий казахстанскому блогеру Куату Ахметову, который выкладывал видео с требованиями от людей из сферы услуг говорить на казахском языке. Сейчас все видео на его канале не доступны, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на mediazona.ca.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12075
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 09:02
#7316
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Все, теперь можно о погоде: у нас было немного пасмурно, но по летнему тепло :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13069
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.09.21 - 11:33
#7317
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погода сегодня просто прекрасная.
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