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232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42300
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.09.21 - 11:22
Темп прироста заболеваемости за четверг, 2 сентября, составил 0,8%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее было выявлено 237 заболевших, темп прироста был таким же.
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Re: 232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской...
Отправлено: 03.09.21 - 11:22
вот не привились. и заболели.
кто нибудь из них умрет.
а ведь был шанс выжить.
кто нибудь из них умрет.
а ведь был шанс выжить.
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.09.21 - 11:39
Цитата:
У меня два продавца привились и на следующий день слегли с температурой.
Одна после первой прививки 2 недели болела,теперь вторую вообще боится делать.
Вторая после первой норм.,а вторую сделала теперь то же болеет.
alex_60:
вот не привились. и заболели.
вот не привились. и заболели.
У меня два продавца привились и на следующий день слегли с температурой.
Одна после первой прививки 2 недели болела,теперь вторую вообще боится делать.
Вторая после первой норм.,а вторую сделала теперь то же болеет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2241
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.09.21 - 11:41
Цитата:
поди привились гуаном под названием Спутник? надо прививаться одобренными ВОЗ вакцинами. От них нет таких жестких побочек, как у распиаренного Спутника.
Добринцофф:
У меня два продавца привились и на следующий день слегли с температурой.
У меня два продавца привились и на следующий день слегли с температурой.
поди привились гуаном под названием Спутник? надо прививаться одобренными ВОЗ вакцинами. От них нет таких жестких побочек, как у распиаренного Спутника.
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.09.21 - 11:45
Цитата:
ВОЗ-это политика,никакого отношения к здравоохранению они не имеют.
юля елиссева:
надо прививаться одобренными ВОЗ вакцинами. От них нет таких жестких побочек, как у распиаренного Спутника.
надо прививаться одобренными ВОЗ вакцинами. От них нет таких жестких побочек, как у распиаренного Спутника.
ВОЗ-это политика,никакого отношения к здравоохранению они не имеют.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10440
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.09.21 - 11:50
Цитата:
юля елиссева:Потому что вам витамин-С в кололи а не настоящию вакцину. ))
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.09.21 - 11:53
Цитата:
нормальная реакция организма.
зато теперь не умрет.
Добринцофф:
У меня два продавца привились и на следующий день слегли с температурой.
У меня два продавца привились и на следующий день слегли с температурой.
нормальная реакция организма.
зато теперь не умрет.
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.09.21 - 11:55
Цитата:
к врачу тебе. на мрт мозга. и операцию.
там удалят комплекс путина.
и будешь жить долго.
юля елиссева:
поди привились гуаном под названием Спутник?
поди привились гуаном под названием Спутник?
к врачу тебе. на мрт мозга. и операцию.
там удалят комплекс путина.
и будешь жить долго.
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.09.21 - 12:09
Цитата:
ей видать глава воз эфиоп Тедрос Аданом Гебреисус
запал в душу.
тут уж ничего не попишешь.
Добринцофф:
ВОЗ-это политика,никакого отношения к здравоохранению они не имеют.
ВОЗ-это политика,никакого отношения к здравоохранению они не имеют.
ей видать глава воз эфиоп Тедрос Аданом Гебреисус
запал в душу.
тут уж ничего не попишешь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2241
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.09.21 - 12:16
Цитата:
Цитата:
Однако те, кто прививается одобренной ВОЗ вакциной компании "Синовак", вообще не жалуются на побочку. А многие из тех, кто прививается Спутником, потом очень тяжело переносят вакцинацию. Просто факты.
Добринцофф:
ВОЗ-это политика,никакого отношения к здравоохранению они не имеют.
ВОЗ-это политика,никакого отношения к здравоохранению они не имеют.
Цитата:
alex_60:
к врачу тебе. на мрт мозга. и операцию. там удалят комплекс путина. и будешь жить долго.
к врачу тебе. на мрт мозга. и операцию. там удалят комплекс путина. и будешь жить долго.
Однако те, кто прививается одобренной ВОЗ вакциной компании "Синовак", вообще не жалуются на побочку. А многие из тех, кто прививается Спутником, потом очень тяжело переносят вакцинацию. Просто факты.
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.09.21 - 12:28
Цитата:
физраствор поди.
Цитата:
не знаю такого.даже температуры не было.
ни лично, ни у родни человек двадцать.
ау , кто умер после спутника, выходите на связь.
[Исправлено: alex_60, 03.09.2021 - 12:29]
юля елиссева:
кто прививается одобренной ВОЗ вакциной компании "Синовак", вообще не жалуются на побочку.
кто прививается одобренной ВОЗ вакциной компании "Синовак", вообще не жалуются на побочку.
физраствор поди.
Цитата:
юля елиссева:
кто прививается Спутником, потом очень тяже
ло переносят вакцинацию.
кто прививается Спутником, потом очень тяже
ло переносят вакцинацию.
не знаю такого.даже температуры не было.
ни лично, ни у родни человек двадцать.
ау , кто умер после спутника, выходите на связь.
[Исправлено: alex_60, 03.09.2021 - 12:29]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 52
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 04.09.21 - 09:41
После первой прививки Спутником несколько часов под вечер была температура 38,7, которая перенеслась легко.
После второй я ничего не чувствовал, и на следующий день поехал работать на дачу под мелким дождичком. К вечеру слёг на трое суток с температурой 37,5 и потерей аппетита. Просто была сильная вялость
Жена физически не упахивалась, и вторую даже не заметила. Наверное и мне нужно было отдыхать
После второй я ничего не чувствовал, и на следующий день поехал работать на дачу под мелким дождичком. К вечеру слёг на трое суток с температурой 37,5 и потерей аппетита. Просто была сильная вялость
Жена физически не упахивалась, и вторую даже не заметила. Наверное и мне нужно было отдыхать
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 509
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 04.09.21 - 09:57
Цитата:
Скорее - дорогая рекламная компания
Добринцофф:
ВОЗ-это политика,
ВОЗ-это политика,
Скорее - дорогая рекламная компания
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 130
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 04.09.21 - 10:20
Цитата:
ну шо за дичь? Все индивидуально. Знаю тех, кто и не Спутником вакцинирован, но тяжко перенесли, и тех, кто после Спутника себя прекрасно чувствовал, без каких-либо даже намеков на побочные реакции.
юля елиссева:
От них нет таких жестких побочек, как у распиаренного Спутника.
От них нет таких жестких побочек, как у распиаренного Спутника.
ну шо за дичь? Все индивидуально. Знаю тех, кто и не Спутником вакцинирован, но тяжко перенесли, и тех, кто после Спутника себя прекрасно чувствовал, без каких-либо даже намеков на побочные реакции.
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