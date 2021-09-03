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≡ 232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42299
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.09.21 - 11:22
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Темп прироста заболеваемости за четверг, 2 сентября, составил 0,8%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее было выявлено 237 заболевших, темп прироста был таким же.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13068
Re: 232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской...
Отправлено: 03.09.21 - 11:22
#1
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вот не привились. и заболели.
кто нибудь из них умрет.
а ведь был шанс выжить.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8050
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.09.21 - 11:39
#2
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Цитата:
alex_60:
вот не привились. и заболели.

У меня два продавца привились и на следующий день слегли с температурой.
Одна после первой прививки 2 недели болела,теперь вторую вообще боится делать.
Вторая после первой норм.,а вторую сделала теперь то же болеет.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2241
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.09.21 - 11:41
#3
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Цитата:
Добринцофф:
У меня два продавца привились и на следующий день слегли с температурой.

поди привились гуаном под названием Спутник? надо прививаться одобренными ВОЗ вакцинами. От них нет таких жестких побочек, как у распиаренного Спутника.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8050
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.09.21 - 11:45
#4
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Цитата:
юля елиссева:
надо прививаться одобренными ВОЗ вакцинами. От них нет таких жестких побочек, как у распиаренного Спутника.

ВОЗ-это политика,никакого отношения к здравоохранению они не имеют.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10440
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.09.21 - 11:50
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Потому что вам витамин-С в кололи а не настоящию вакцину. ))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13068
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.09.21 - 11:53
#6
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Цитата:
Добринцофф:
У меня два продавца привились и на следующий день слегли с температурой.


нормальная реакция организма.
зато теперь не умрет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13068
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.09.21 - 11:55
#7
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Цитата:
юля елиссева:
поди привились гуаном под названием Спутник?


к врачу тебе. на мрт мозга. и операцию.
там удалят комплекс путина.
и будешь жить долго.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13068
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.09.21 - 12:09
#8
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Цитата:
Добринцофф:
ВОЗ-это политика,никакого отношения к здравоохранению они не имеют.


ей видать глава воз эфиоп Тедрос Аданом Гебреисус
запал в душу.
тут уж ничего не попишешь.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2241
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.09.21 - 12:16
#9
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Цитата:
Добринцофф:
ВОЗ-это политика,никакого отношения к здравоохранению они не имеют.

Цитата:
alex_60:
к врачу тебе. на мрт мозга. и операцию. там удалят комплекс путина. и будешь жить долго.

Однако те, кто прививается одобренной ВОЗ вакциной компании "Синовак", вообще не жалуются на побочку. А многие из тех, кто прививается Спутником, потом очень тяжело переносят вакцинацию. Просто факты.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13068
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.09.21 - 12:28
#10
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Цитата:
юля елиссева:
кто прививается одобренной ВОЗ вакциной компании "Синовак", вообще не жалуются на побочку.


физраствор поди.

Цитата:
юля елиссева:

кто прививается Спутником, потом очень тяже
ло переносят вакцинацию.


не знаю такого.даже температуры не было.
ни лично, ни у родни человек двадцать.
ау , кто умер после спутника, выходите на связь.

[Исправлено: alex_60, 03.09.2021 - 12:29]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
52
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 04.09.21 - 09:41
#11
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После первой прививки Спутником несколько часов под вечер была температура 38,7, которая перенеслась легко.
После второй я ничего не чувствовал, и на следующий день поехал работать на дачу под мелким дождичком. К вечеру слёг на трое суток с температурой 37,5 и потерей аппетита. Просто была сильная вялость
Жена физически не упахивалась, и вторую даже не заметила. Наверное и мне нужно было отдыхать
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
509
232 человека заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 04.09.21 - 09:57
#12
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Цитата:
Добринцофф:
ВОЗ-это политика,

Скорее - дорогая рекламная компания
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