Отправлено: - 11:41

Добринцофф:

У меня два продавца привились и на следующий день слегли с температурой.

Цитата:поди привились гуаном под названием Спутник? надо прививаться одобренными ВОЗ вакцинами. От них нет таких жестких побочек, как у распиаренного Спутника.