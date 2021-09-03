Отправлено: - 05:06

сайлау курманов:

Улица Пушкина проклята местными гадалками. Реальная невезуха, который год при всеобщей асфальтизации везде и всюду этой улице ни внимания, ни участия

[Исправлено: Серый волк, 04.09.2021 - 02:16]

Цитата:Неправильно вы гражданин Курманов заботу акимата понимаете!Просто чтоб выделялись средства на уборку улицы, очистку, вывоз грязи, И НАКОНЕЦ ДОРОГОЙ РЕМОНТ нужно чтоб улица была реально такой, какой вы её описали.Есть грязь - есть бюджет на её вывоз!Есть яма - есть бюджет!И чем страшнее улица тем бюджета должно быть больше, больше и больше на неё!Это просто чудесная, правильная, волшебная улица добытчик для вашего драгоценного, абайко не даст соврать, акунаматата!И только когда улица такая - дружный ручеёк откатов аж бегом побежит с песнями в нужные карманы!Чистая исправная улица без ям никому не нужна.Чистая улица - просто стихийное бедствие для коррумпированного чинуши!Это даже любой школьник акунамататии знает, разбуди - расскажет!Вот школьное пособие о том как бегут ручейки коррупции можно рассмотреть прямо.... на любезно предоставленном школьном примере!Просто на этом примере игрушечные школьные ручейки.А на улицах у акунамататы не школьные примеры.Там реки бурных купюр протекают!Только осторожнее там, в тех грязных бурных реках акунамататии всякие водятся ну не Акулы конечно, но такие вполне себе подобия каркадылов!Чтоб писать о тех каркадылах, в их той реки акунамататии, нужно предварительно хорошо выучить песенку "Не ходите дети в Африку гулять"