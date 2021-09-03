Рудный. Удивительный город, возникший посреди степи. Город-труженик. Город-кормилец. И теперь уже город-пенсионер. Как и полагается пенсионеру в Казахстане, не нужный никому. Именно такое впечатление складывается, если вы захотите пройтись пешком по городу. Читать статью
Улица Пушкина проклята местными гадалками. Реальная невезуха, который год при всеобщей асфальтизации везде и всюду этой улице ни внимания, ни участия. Реально, какое-то наказание несут жители этой улицы совместно с таксистами и прочими кому довелось побывать там.
сайлау курманов: Улица Пушкина проклята местными гадалками. Реальная невезуха, который год при всеобщей асфальтизации везде и всюду этой улице ни внимания, ни участия
Неправильно вы гражданин Курманов заботу акимата понимаете!
Просто чтоб выделялись средства на уборку улицы, очистку, вывоз грязи, И НАКОНЕЦ ДОРОГОЙ РЕМОНТ нужно чтоб улица была реально такой, какой вы её описали.
Есть грязь - есть бюджет на её вывоз! Есть яма - есть бюджет! И чем страшнее улица тем бюджета должно быть больше, больше и больше на неё!
Это просто чудесная, правильная, волшебная улица добытчик для вашего драгоценного, абайко не даст соврать, акунаматата!
И только когда улица такая - дружный ручеёк откатов аж бегом побежит с песнями в нужные карманы! Чистая исправная улица без ям никому не нужна. Чистая улица - просто стихийное бедствие для коррумпированного чинуши!
Это даже любой школьник акунамататии знает, разбуди - расскажет! Вот школьное пособие о том как бегут ручейки коррупции можно рассмотреть прямо.... на любезно предоставленном школьном примере!
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