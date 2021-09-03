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≡ Ни пройти по ним и ни проехать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42298
Ни пройти по ним и ни проехать
Отправлено: 03.09.21 - 21:38
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Рудный. Удивительный город, возникший посреди степи. Город-труженик. Город-кормилец. И теперь уже город-пенсионер. Как и полагается пенсионеру в Казахстане, не нужный никому. Именно такое впечатление складывается, если вы захотите пройтись пешком по городу.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4812
Re: Ни пройти по ним и ни проехать
Отправлено: 03.09.21 - 21:38
#1
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Улица Пушкина проклята местными гадалками. Реальная невезуха, который год при всеобщей асфальтизации везде и всюду этой улице ни внимания, ни участия. Реально, какое-то наказание несут жители этой улицы совместно с таксистами и прочими кому довелось побывать там.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11638
Ни пройти по ним и ни проехать
Отправлено: 04.09.21 - 05:06
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Улица Пушкина проклята местными гадалками. Реальная невезуха, который год при всеобщей асфальтизации везде и всюду этой улице ни внимания, ни участия

Неправильно вы гражданин Курманов заботу акимата понимаете!

Просто чтоб выделялись средства на уборку улицы, очистку, вывоз грязи, И НАКОНЕЦ ДОРОГОЙ РЕМОНТ нужно чтоб улица была реально такой, какой вы её описали.
:-)
Есть грязь - есть бюджет на её вывоз!
Есть яма - есть бюджет!
И чем страшнее улица тем бюджета должно быть больше, больше и больше на неё!


Это просто чудесная, правильная, волшебная улица добытчик для вашего драгоценного, абайко не даст соврать, акунаматата! :-)

И только когда улица такая - дружный ручеёк откатов аж бегом побежит с песнями в нужные карманы!
Чистая исправная улица без ям никому не нужна.
Чистая улица - просто стихийное бедствие для коррумпированного чинуши!

Это даже любой школьник акунамататии знает, разбуди - расскажет!
Вот школьное пособие о том как бегут ручейки коррупции можно рассмотреть прямо.... на любезно предоставленном школьном примере!


Просто на этом примере игрушечные школьные ручейки.
А на улицах у акунамататы не школьные примеры.
Там реки бурных купюр протекают!
:lol:
Только осторожнее там, в тех грязных бурных реках акунамататии всякие водятся ну не Акулы конечно, но такие вполне себе подобия каркадылов! :lol:

Чтоб писать о тех каркадылах, в их той реки акунамататии, нужно предварительно хорошо выучить песенку "Не ходите дети в Африку гулять" :lol: :lol:




[Исправлено: Серый волк, 04.09.2021 - 02:16]
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