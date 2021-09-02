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≡ Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42298
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 02.09.21 - 13:12
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Знание государственного языка для устройства на госслужбу в Казахстане может стать обязательным. С такой инициативой выступило Агентство по делам государственной службы.
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1502
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 00:34
#30
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9723
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 00:40
#31
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ОЙ сколько вопросов сразу Сколько откликов))) Пора у НГ на кош становится) Цитата:
serg kost: То есть узбекский и уйгурский языки у нас тоже языки официального общения?!
А что Неофициального? Их кто-то запрещает? Больше скажу,вы можете на узбекском заявление в полицию написать и его обязаны будут принять Удивительно правда?)Цитата:
maxsaf: Да? Устно или письменно? И сколько баллов надо набрать?
На сколько знаю компьютерно Про баллы не знаю У агенства спросите они вкурсе всего))Цитата:
maxsaf: Это понятно, но речь в статье про порог, а значит про тестирование перед приемом на работу.
У вас в Канаде когда идут на работу продавцом берут тест на знание продукции?
Цитата:
maxsaf:
Да че нам Ленин. Я выехал за границу как и Куат из-за языкового вопроса, только еще раньше него Я че, тоже патриот получается? )))

Нет вы гасторбайтер
Который из за мнимой проблемы
Выехали на работу в Канаду)
Цитата:
maxsaf:
Потому что так в законе написано

Не во всех
Цитата:
maxsaf:
Представляю: русскоязычные патрули требуют использовать русский наравне с казахским в гос учреждениях. Ну а че - закон есть закон

Вполне могут быть
Но чето не хотят
Видать все устраивает
Цитата:
alex_60:
да, русский язык официальный в казахстане по закону. это только недоумки еще не поняли. за это их будут садить.

Как и узбекский
Так что не обижайся когда тебе узбеки в плов плюнут и будут смеяться
А ты из не поймёшь)))
Официально всёЦитата:
elektron:
Вы там случаем не революцию планируете?

Планируют плановщики)
Цитата:
serg kost:
Лучше представь, как казахи требуют использовать русский язык от казахов на юге...

Ну пока на юге никто не возмущался
Так что патрулей там и нет
Цитата:
maxsaf:
А на казахском уже заставляют?

Да
По закону должны продавцы обслужить
Цитата:
KOS77:
Мне вот очень интересно, "наш патриот", где он там в Грузии или в/на Украине сейчас, как же он с местными "алгапатриотами" общается, на каком языке если точнее!? Уверен точно не на государственном.

А как с грузинами общаться на казахском?
Там он через переводчика
Да и в магазин он там явно не устраивается
Цитата:
Vit:
Мое мнение: друг куат понтанулся и хватит. Езжай домой. Тут тепло, тут беш, куардак, тут мир и хорош мутить воду. Вроде вместе живем много лет .

Приедет и закроют
Ему оно надо
Теперь у России новый враг
Очередной
Россия если не отложится вокруг врагами то ей не интересно
Как северная Корея)
Там Симонян видать бюджет выделили и надо освоить на казахском направленииЦитата:
maxsaf:
а то в сферу обслуживания не сможешь на работу устроиться благодаря таким же оленям как ты

А он туда продавцом уехал?
Он же не гастр как некоторые))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12072
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 00:43
#32
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Цитата:
abaika95:
На сколько знаю компьютерно Про баллы не знаю У агенства спросите они вкурсе всего))

В смысле не в курсе? А вам че не положено тест сдавать? :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1502
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 00:47
#33
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12072
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 00:47
#34
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Цитата:
abaika95:
У вас в Канаде когда идут на работу продавцом берут тест на знание продукции?

Без понятия, в магаз не пытался устроиться))

Цитата:
abaika95:
Который из за мнимой проблемы

Это Куат свалил из-за мнимой проблемы. Ему президент сказал же - казахский язык не ущемлен. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12072
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 00:52
#35
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Цитата:
abaika95:
По закону должны продавцы обслужить

Не-а, нет такого требования в законе ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12072
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 00:53
#36
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Цитата:
abaika95:
Теперь у России новый враг Очередной

Благодаря Куату очередному :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9723
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 00:54
#37
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Цитата:
maxsaf:
В смысле не в курсе? А вам че не положено тест сдавать?

Нет
Я не госслужащий
Цитата:
maxsaf:
Без понятия, в магаз не пытался устроиться))

Нагло врёте
Все знают
Что мигранты сначала работают таксистами,официантами и продавцами))
Цитата:
maxsaf:
Это Куат свалил из-за мнимой проблемы. Ему президент сказал же - казахский язык не ущемлен

Ну а вы убежали значит из за проблемы всё-таки?)) Вас тапками гнали?
Ой а можно узнать
Тапки какие были?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12072
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 00:55
#38
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Цитата:
abaika95:
Он же не гастр как некоторые))

Он попрошайка и бомж) который раньше окна продавал :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12072
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 01:04
#39
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Цитата:
abaika95:
Все знают Что мигранты сначала работают таксистами,официантами и продавцами))

А я не все, я сразу устроился сисадмином. Даже без языка взяли, босс был русскоговорящий))

Цитата:
abaika95:
Ну а вы убежали значит из за проблемы всё-таки?)) Вас тапками гнали?

Такие же бездельники как Куат мозг мне компостировали) поэтому для меня так близка эта тема ;-)

[Исправлено: maxsaf, 04.09.2021 - 01:06]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12072
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 04.09.21 - 01:11
#40
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Цитата:
abaika95:
Выехали на работу в Канаду)

Да что вы говорите? Гляньте в личном деле сначала кем я в КЗ работал ;-)
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